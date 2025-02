Zdrcené Kladno se zavřelo v kabině. Pytlík: Kluci šli na led i z postele

Nad Rytíři visí barážový meč, do prolínací soutěže by se zřítili počtvrté za sebou. Jsou poslední o skóre před Vítkovicemi a Olomoucí, soupeři však mají páteční zápasy k dobru. S oběma se ještě Kladno utká.

„Je hodně těžké vědět, že jsme poslední. Jestli chceme něco vyhrát, musíme naši hru překopat a začít nanovo,“ povídal Pytlík. „Je potřeba zlepšit plno věcí, ani je nechci všechny jmenovat.“

Důležité bude i zdraví, kladenskou šatnou se prohání viróza. Zrovna v nejhorší možný čas, kdy základní část vrcholí. „Nebudu lhát, není to ideální, pár kluků… tedy pár, možná půlka týmu je nemocná. Mají teploty, něco řádí. Musí se z toho vyležet,“ prozradil Pytlík zkroušeným hlasem.

David Čermák, trenér Rytířů, v nemoci alibi nehledal. „Proběhlo to všemi extraligovými kabinami, na to se nemůžeme vymlouvat,“ odmítl, byť přiznal: „Proti Plzni nám chyběla síla, abychom si vytvořili tlak a vstřelili gól. Dlouho jsme byli pasivní a skoro nic si v ofenzivě nevytvořili.“

Jaromír Pytlík.

Marodí i bek Jiří Ticháček, klíčový muž defenzivní linie. „Nebojím se říct, že Ticha je náš nejlepší obránce. Schází nám. Škoda, že je mimo. Snad se brzy vrátí,“ modlí se Pytlík, který porážku nesváděl ani na hororových 31 sekund ve druhé třetině, během nichž Plzeň skóre otočila dvěma slepenými góly. „Špatný úsek, ale celkově nebyl obraz hry dobrý. I když jsme dali rychlý gól, nehráli jsme, jak jsme si řekli. Jestli chceme vítězit, musí to vypadat úplně jinak.“

Tři porážky v posledních čtyřech kolech optimismus Rytířů zchladily. Zbývá jim pět zápasů: v neděli v Karlových Varech, pak doma s Českými Budějovicemi, v Olomouci, doma s Vítkovicemi, na závěr derby v Mladé Boleslavi.

„Nechci říkat nějaká klišé – prostě jsme poslední a je to na nic,“ mračil se Pytlík. „Určitě se nevzdáváme, musíme hrát až do posledního zápasu.“

Třeba pomůže čtvrteční pozápasová promluva v kabině, který byla delší než obvykle. „Mluvili jsme o výkonu proti Plzni i o tom, co nás čeká a jak se na to připravit,“ řekl trenér Čermák.

Hlavně poslední výkon neopakovat, to by byla cesta do barážového pekla, uvědomuje si i Pytlík. „Nechali jsme se uspat rychlým gólem ve 29 sekundě, pak jsme si mysleli, že je to v pohodě. Něco jsme si k tomu řekli, když jsme se zavřeli v kabině. Každý se musí zamyslet nad sebou, začít úplně jinak a zkusit to urvat.“