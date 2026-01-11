Co pro vás hattrick znamená?
Upřímně, já prostě miluju dávat góly. Když se trefím, musím se usmát. Je těžké to potlačit. Nejhezčí byl ten třetí, protože když dáte tři, ten poslední je vždy nejlepší. Ale hlavně to byl skvělý týmový výkon.
Před vaším prvním gólem vás trefil Troock do brady, přesto jste dál tvrdě šel do branky. Jak velkou bolest jste cítil?
Bolí to víc, když ten gól nedáte. (směje se) Šlo o vysokou hokejku, to se stává.
Souvisí vaše osobní forma i s formou Kladna?
Jsme teď ve velmi dobrém rozpoložení, ale musím dát obrovský kredit spoluhráčům z lajny. Skvěle chytá i Brízgala, všechno do sebe zapadlo. Když honíme týmy kolem sebe v tabulce, nemůžeme podcenit žádný zápas. Tenhle byl pro nás hodně důležitý a myslím, že jsme vyslali jasný signál. Na náš tým jsem opravdu hrdý.
Cítíte uklidnění, když se vzdalujete poslednímu místu?
My se dolů vůbec nedíváme. Díváme se nahoru. Honíme týmy před námi, to je jediné, co nás zajímá.
Vítkovicím osm gólů, v Mladé Boleslavi minule pět. Co za probuzením vězí?
Hrajeme dobře a přenášíme si to z utkání do utkání, což je strašně důležité. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Možná se zdálo, že nám to obrana Vítkovic usnadnila, ale to jen tak vypadá, když hrajeme dobře. Když budeme dál podávat takové výkony, není moc mužstev, které by s námi dokázaly držet krok.
Jak se cítíte po zranění?
Nebylo to nic vážného. Ale je skvělé být zpátky, nesnáším sledování zápasů z tribuny. Už máme v podstatě kompletní sestavu, hloubka kádru i variabilita v sestavě je obrovská výhoda.
Během marodění se objevily spekulace o vašem odchodu z Kladna do Švýcarska. Co jste tomu říkal?
Upřímně mi to přišlo k popukání. Viděl jsem to, když jsem seděl doma na gauči. Všechno jsou to nesmysly. Nevím, kdo tyhle fámy vytváří, ale já jsem v Kladně a zůstávám tady.
Jaké je pro Kanaďana mít legendárního Tomáše Plekance jako hlavního trenéra?
Úžasné. Je to jeden z nejchytřejších lidí v hokeji, jaké jsem kdy poznal. Je čest s ním pracovat. To, co přináší týmu, je opravdu výjimečné. Do kabiny přinesl leadership. Jeho přítomnost je strašně silná. Když mluví, všichni poslouchají. Každý sedí rovně a vnímá každé slovo. Drží nás to pohromadě, stabilní – asi tak bych to popsal. Máme hodně cizinců, většinou hovoří anglicky.
Jak se vám líbí Česká republika?
Miluju ji. Fanoušci, spoluhráči, trenéři – od všech cítím jen podporu. Nemám jediné negativum. Potřeboval jsem změnu, odejít ze zámoří. Něco, co mi dá šanci a prostor ukázat, co ve mně je. Zatím je to skvělé.
Pochytil jste už česká slovíčka?
Nic, co bych mohl říct do mikrofonu. (smích)
Varaďa: Výkon nehodný Vítkovic, lídři musí být lídři
Kladno se opájelo euforií z nejvyšší výhry sezony, zato Vítkovice se zabouchly v šatně a bezmála půl hodiny si vyříkávaly nedělní extraligový průšvih 1:8 na ledě Rytířů. Zamračený trenér Václav Varaďa pak na tiskové konferenci po páté porážce v řadě klidným hlasem, ale naléhavě tvrdil, že nešlo o výkon hodný jména klubu.
„Utkání z naší strany nebylo dobré, co si budeme nalhávat. Pokud chcete zvítězit, výkon musí být daleko lepší. Dneska byl na ledě jen mančaft Kladna, který nás nikam nepustil. Chybí devět zápasů do konce základní části, čtyři do konce ledna, musíme hrát daleko lépe, semknutěji, odpovědněji. Naši lídři musí být lídři. V některých našich utkáních to jde vidět, v některých ne. Už to nevrátíme, uvidíme, co bude další týden v pátek a neděli. V kabině padla spousta slov od všech trenérů, hráči si něco sami řekli, nenechává nás to v klidu. Šlo o výkon nehodný HC Vítkovice Ridera. Budeme se snažit z toho dostat, abychom hráli daleko lépe. Prohrát se může, ale je rozdíl hrát v pohodě a na pohodu. Je v nás daleko víc.“