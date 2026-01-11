Tipsport extraliga 2025/26

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Petr Bílek
  21:05
Má tři starty v NHL za San Jose Sharks, skutečným žralokem je však v Kladně. Kanadsko-britský hokejový útočník Tristen Robins hattrickem rozklížil Vítkovice při nedělní demolici 8:1, přestože první gól zaplatil krví a stehy na bradě. S 15 brankami je nejlepším střelcem Rytířů v extralize, s 29 body i jejich nejproduktivnějším mužem. Spekulace o odchodu do švýcarského ZSC Lions smetl: „Nesmysl.“
Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen Robins vpravo slaví gól. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Hráči Kladna slaví trefu proti Vítkovicím.
Vítkovický gólman Dominik Hrachovina zasahuje v utkání s Kladnem.
Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...
Kladenský trenér Tomáš Plekanec
9 fotografií

Co pro vás hattrick znamená?
Upřímně, já prostě miluju dávat góly. Když se trefím, musím se usmát. Je těžké to potlačit. Nejhezčí byl ten třetí, protože když dáte tři, ten poslední je vždy nejlepší. Ale hlavně to byl skvělý týmový výkon.

Před vaším prvním gólem vás trefil Troock do brady, přesto jste dál tvrdě šel do branky. Jak velkou bolest jste cítil?
Bolí to víc, když ten gól nedáte. (směje se) Šlo o vysokou hokejku, to se stává.

Souvisí vaše osobní forma i s formou Kladna?
Jsme teď ve velmi dobrém rozpoložení, ale musím dát obrovský kredit spoluhráčům z lajny. Skvěle chytá i Brízgala, všechno do sebe zapadlo. Když honíme týmy kolem sebe v tabulce, nemůžeme podcenit žádný zápas. Tenhle byl pro nás hodně důležitý a myslím, že jsme vyslali jasný signál. Na náš tým jsem opravdu hrdý.

Cítíte uklidnění, když se vzdalujete poslednímu místu?
My se dolů vůbec nedíváme. Díváme se nahoru. Honíme týmy před námi, to je jediné, co nás zajímá.

Vítkovicím osm gólů, v Mladé Boleslavi minule pět. Co za probuzením vězí?
Hrajeme dobře a přenášíme si to z utkání do utkání, což je strašně důležité. Doufám, že v tom budeme pokračovat. Možná se zdálo, že nám to obrana Vítkovic usnadnila, ale to jen tak vypadá, když hrajeme dobře. Když budeme dál podávat takové výkony, není moc mužstev, které by s námi dokázaly držet krok.

Kladenští fanoušci podporují svůj tým v utkání proti Vítkovicím.

Jak se cítíte po zranění?
Nebylo to nic vážného. Ale je skvělé být zpátky, nesnáším sledování zápasů z tribuny. Už máme v podstatě kompletní sestavu, hloubka kádru i variabilita v sestavě je obrovská výhoda.

Během marodění se objevily spekulace o vašem odchodu z Kladna do Švýcarska. Co jste tomu říkal?
Upřímně mi to přišlo k popukání. Viděl jsem to, když jsem seděl doma na gauči. Všechno jsou to nesmysly. Nevím, kdo tyhle fámy vytváří, ale já jsem v Kladně a zůstávám tady.

Jaké je pro Kanaďana mít legendárního Tomáše Plekance jako hlavního trenéra?
Úžasné. Je to jeden z nejchytřejších lidí v hokeji, jaké jsem kdy poznal. Je čest s ním pracovat. To, co přináší týmu, je opravdu výjimečné. Do kabiny přinesl leadership. Jeho přítomnost je strašně silná. Když mluví, všichni poslouchají. Každý sedí rovně a vnímá každé slovo. Drží nás to pohromadě, stabilní – asi tak bych to popsal. Máme hodně cizinců, většinou hovoří anglicky.

Jak se vám líbí Česká republika?
Miluju ji. Fanoušci, spoluhráči, trenéři – od všech cítím jen podporu. Nemám jediné negativum. Potřeboval jsem změnu, odejít ze zámoří. Něco, co mi dá šanci a prostor ukázat, co ve mně je. Zatím je to skvělé.

Pochytil jste už česká slovíčka?
Nic, co bych mohl říct do mikrofonu. (smích)

Varaďa: Výkon nehodný Vítkovic, lídři musí být lídři

Kladno se opájelo euforií z nejvyšší výhry sezony, zato Vítkovice se zabouchly v šatně a bezmála půl hodiny si vyříkávaly nedělní extraligový průšvih 1:8 na ledě Rytířů. Zamračený trenér Václav Varaďa pak na tiskové konferenci po páté porážce v řadě klidným hlasem, ale naléhavě tvrdil, že nešlo o výkon hodný jména klubu.

„Utkání z naší strany nebylo dobré, co si budeme nalhávat. Pokud chcete zvítězit, výkon musí být daleko lepší. Dneska byl na ledě jen mančaft Kladna, který nás nikam nepustil. Chybí devět zápasů do konce základní části, čtyři do konce ledna, musíme hrát daleko lépe, semknutěji, odpovědněji. Naši lídři musí být lídři. V některých našich utkáních to jde vidět, v některých ne. Už to nevrátíme, uvidíme, co bude další týden v pátek a neděli. V kabině padla spousta slov od všech trenérů, hráči si něco sami řekli, nenechává nás to v klidu. Šlo o výkon nehodný HC Vítkovice Ridera. Budeme se snažit z toho dostat, abychom hráli daleko lépe. Prohrát se může, ale je rozdíl hrát v pohodě a na pohodu. Je v nás daleko víc.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 39 17 6 1 15 104:95 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 39 17 2 6 14 98:93 61
7. HC Sparta PrahaSparta 38 16 4 3 15 117:101 59
8. HC Kometa BrnoKometa 40 16 3 5 16 110:109 59
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 39 15 5 3 16 105:104 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 39 12 3 4 20 78:108 46
14. HC Verva LitvínovLitvínov 41 11 3 4 23 91:131 43
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Svěží Slováci, Kanada propadla. V zámoří hodnotili dresy pro OH, jak si vedli Češi?

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Olympijský turnaj se blíží, nominace se postupně představují. Nehodnotí se jen složení kádrů, ale také dresy, v nichž hokejisté v Miláně nastoupí. Renomovaný zámořský web The Athletic sestavil...

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Vedoucí Slavia doma neuspěla s hokejovým Zlínem, padla i druhá Jihlava

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...

Vedoucí Slavia v první hokejové lize po dramatické koncovce podlehla doma Zlínu 3:5. Na vlastním ledě překvapivě prohrála také druhá Jihlava, která utrpěla porážku 2:4 s poslední Porubou. Počtvrté za...

11. ledna 2026  21:28

Pešout končí v Chomutově, klub dočasně povede extraligový rekordman Hübl

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Trenérská rošáda v hokejovém Chomutově. Na střídačce ambiciózního prvoligového týmu končí po třech letech Martin Pešout, předposlední mužstvo tabulky prozatím přebírá výkonný manažer Viktor Hübl.

11. ledna 2026  21:24

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Kladno, 11.1. 2026, Rytíři Kladno - Vítkovice, hokejová extraliga. Tristen...

Má tři starty v NHL za San Jose Sharks, skutečným žralokem je však v Kladně. Kanadsko-britský hokejový útočník Tristen Robins hattrickem rozklížil Vítkovice při nedělní demolici 8:1, přestože první...

11. ledna 2026  21:05

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Řadu atraktivních zápasů přineslo 41. kolo hokejové extraligy. Kladno deklasovalo Vítkovice 8:1, Třinec si poradil se Spartou 5:3. Pardubice přetlačily Liberec 2:1 po samostatných nájezdech, po nich...

11. ledna 2026  14:49,  aktualizováno  20:30

Stříbrní mladíci Kubiesa a Sikora šli hned z letadla do hry, pomohli porazit Spartu

Třinečtí útočníci Petr Sikora a Marko Daňo bojují před brankou Sparty s...

Potleskem a transparentem s poděkováním uvítali fandové třineckých hokejistů útočníky Petra Sikoru a Matěje Kubiesu, kteří se v pátek vrátili z mistrovství světa hráčů do 20 let se stříbrnými...

11. ledna 2026  20:06

Sparta hlásí posilu do obranných řad. Ze Švédska přichází reprezentant Knot

Obránce Ronald Knot se stává novou posilou hokejové Sparty.

Před klíčovou fází extraligové sezony vítá hokejová Sparta novou posilu. Ze švédského Färjestadu přichází zkušený obránce a reprezentant Ronald Knot. V klubu podepsal dlouholetý kontrakt.

11. ledna 2026

Výjimečné utkání. Po dvaceti letech navazuje Pastrňák na české velikány v NHL

David Pastrňák vymýšlí s pukem na holi útočnou akci.

Vskutku zábavná podívaná. Nevšední a pro Čechy báječně radostná. V příjemných sobotních devatenáct hodin středoevropského času jste mohli usednout k televizi a pustit si zápas NHL mezi Bostonem a New...

11. ledna 2026  18:06

Dřinu nelze ošidit. Kouč českých hvězd o cvičení, vzdělávání i nemoci dcery

Premium
Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

Začínal v malé posilovně. Trénoval lidi zadarmo, získával klientelu. Střih. O deset let později patří budějovický kouč Dominik Kodras mezi přední české silové a kondiční trenéry a uznávají ho i v...

11. ledna 2026

Skvělý Pastrňák šestkrát asistoval, Zacha slavil premiérový hattrick

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Sobotní program hokejové NHL otevřela kanonáda Bostonu proti Rangers. Drtivý výsledek 10:2 pro Bruins režíroval svým novým osobním rekordem díky neuvěřitelným šesti asistencím David Pastrňák. Pozadu...

10. ledna 2026,  aktualizováno  11. 1. 9:07

Rád tvořím hru, řekl Pastrňák po šesti asistencích. Zápisem vyrovnal legendy

Bostonský útočník David Pastrňák (vpravo) a Jonny Brodzinski z New Yorku Rangers

Předvedli nevídanou kanonádu, kterou podtrhly unikátní výkony jednotlivých hráčů. Hokejisté Bostonu se při demolici New York Rangers (10:2) mohli tradičně spolehnout i na Davida Pastrňáka, jenž si...

11. ledna 2026  8:28

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kanada se nás začíná bát, míní medailista Fibigr. U hokeje zůstal díky rodičům

Premium
Český brankář Michal Oršulák a obránce Jakub Fibigr slaví postup do finále MS...

V mládí se zhlédl ve starším bratrovi. To po něm Jakub Fibigr zdědil lásku k hokeji. No, lásku… Ze začátku to byl komplikovaný vztah. „Po prvním tréninku jsem rodičům řekl, že už nikdy nepůjdu...

11. ledna 2026

Slavia po obratu zvítězila nad Táborem, roli favorita potvrdila i Jihlava

Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína

Nováček první hokejové ligy Tábor potrápil lídra soutěže Slavii, Pražané však doma v Edenu dotáhli dvougólové manko a zvítězili 4:3. Rozhodl ve třetí třetině v přesilové hře Martin Šťovíček. Vedení...

10. ledna 2026  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.