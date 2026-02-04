Tipsport extraliga 2025/26

Plekanec o povstání Rytířů: Majitel Drastil si za investice zasloužil lepší výsledky

Petr Bílek
  6:29
Hokejisté Kladna už nejsou barážoví abonenti. Podruhé v řadě své „předplatné“ v záchranářské hře o extraligu zrušili. Letos jim pomohla i trenérská rošáda, místo Davida Čermáka se ujal taktovky nad realizačním štábem legendární Tomáš Plekanec a Rytíře vyvedl z krize. „Často se to staví tak, že je to hlavně o mně, ale realita je úplně jiná – výsledky jsou hlavně práce hráčů, na které se podílí celý realizační tým,“ řekl tradičně skromně.
Jistotu, že nezahučí do baráže jako třikrát v řadě v letech 2022 až 2024, získalo Kladno v posledním kole před olympijskou přestávkou díky úspěchu 4:1 nad Plzní. V devíti ze dvanácti zápasů pod Plekancem bodovalo, osm jich vyhrálo. Dlouholetá hvězda NHL, která v klubu pracuje i na pozici sportovního ředitele, zastřešila realizační štáb jako jeden z trenérů.

„Když jsem se s novým majitelem Tomášem Drastilem poprvé potkal loni v únoru, vzal jsem na sebe odpovědnost za skladbu kádru ve spolupráci s Jiřím Burgerem (sportovním manažerem). Bylo od začátku jasné, že i konečná odpovědnost za výsledky jde za mnou. Nebyla to jednoduchá situace, tým se pohyboval jeden bod od baráže a bylo zřejmé, že se něco musí stát,“ vrátil se Plekanec do posledních dní roku 2025, v nichž Rytíře vystrašil probuzený odpadlík z Litvínova.

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?

Plekanec cítil největší dluh právě vůči Drastilovi. „Do klubu hodně investuje, dává mu stabilní zázemí a zasloužil si lepší výsledky, než jaké v té době přicházely,“ vysvětlil na klubovém webu své myšlenkové pochody. „Právě to byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli převzít ještě větší díl odpovědnosti a udělat krok, který nebyl jednoduchý, ale cítili jsme ho jako nutný.“

Přestože na kladenského patriota srší chvála, on se do popředí nestaví. „Výsledky nikdy nejsou dílem jednoho člověka. Fungujeme jako tým. Směr někdo udávat musí a za výsledky nesu odpovědnost já, ale každý má prostor říct svůj názor, přinést varianty řešení. A právě díky tomu to celé ladí.“

Hokejista Roman Červenka a asistent trenéra české reprezentace Tomáš Plekanec poté, co si vyzvedli olympijské oblečení a vybavení.

Plekanec prozradil, kdo má co na starosti v realizačním týmu. Ivan Majeský obránce a oslabení, Jiří Burger se věnuje hlavně českým hráčům. Každodenní pohled a know-how z bohaté kariéry nabízí zkušený Václav Sýkora. „Jsem rád, že nás doplnil i trenér juniorky Miloš Hořava mladší, který nám pomáhá při zápasech i v tréninku a přináší další perspektivu,“ řekl první muž střídačky. A vyzdvihl i trenéra brankářů Radka Jirátka, videokouče Jakuba Kopence a analytiky Jana a Davida Mokresovi.

Mužstvo, které v létě prošlo třeskem, se probudilo a nyní je na dvanáctém místě zaručujícím předkolo play off. Zatím Černého Petra drží středočeský rival Mladá Boleslav se zápasem k dobru, ale rozdíly v tabulce jsou titěrné i směrem nahoru.

„Hráči na změnu zareagovali skvěle. Všechny tréninky i zápasy odmakali naplno a také ve chvílích, kdy se utkání nevyvíjela ideálně, dokázali zabrat a otočit je na svou stranu,“ potěšilo Plekance. „Zůstáváme ale pokorní. Víme, že práce nekončí. Tým si uvědomuje, že má kvalitu a že je lepší, než odpovídá postavení v tabulce. A že když bude pracovat s chutí a energií, má velkou šanci uspět a postoupit do play off.“

Litvínovský kapitán Sukeľ o baráži: Nesu to těžce. Věřím, že Reichel nám pomůže

Přestávku tráví Plekanec na olympiádě, kde je k ruce hlavnímu trenérovi české reprezentace Radimu Rulíkovi jako jeho asistent. „Kladnu jsem v posledním období věnoval maximum času i energie a jsem přesvědčený, že tým je na závěr ročníku dobře připravený. Tréninky povedou kluci z realizačního týmu, hráči se budou soustředit hlavně na kondici a na to, aby byli připraveni na závěrečných pět zápasů základní části.“

Jako sportovní ředitel už Plekanec oznámil, že pro příští sezonu počítá s brankářem Adamem Brízgalou, obránci Philem Pietronirem a Michalem Houdkem a útočníky Nikem Ojamäkim, Danielem Audettem a Martinem Ryšavým. „Kádr pro příští ročník je z velké části hotový, zhruba z 90 procent. Tři nebo čtyři hráče ještě budeme řešit po sezoně.“

Po sezoně, která bude podruhé za sebou bez baráže. A konečně, po dlouhých 13 letech, s extraligovým play off?

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
