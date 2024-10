O stupeň lepší Kladno: Play off hrát můžeme, když budeme dělat, co máme

V Jágrově hájemství si kroutí už sedmou sezonu v řadě. I předtím ve svém domovském oddíle působil, boje o titul zažil jen v sezoně 2012/13. Od té doby Rytíři nasčítali dva sestupy, postupové prolínací soutěže a záchranářské baráže, ty dokonce teď tři za sebou.

Nyní je zase hokejová záře nad Kladnem.

Je průběžně páté, vklínilo se mezi extraligovou smetánku.

„Chceme být co nejvýš, bojujeme o každý bod. Víme, že může přijít krize. Zažili jsme to tady. Spadli jsme, i když jsme měli v lednu k dobru 17 bodů. Pak se zranil gólman…,“ připomněl staronový trenér David Čermák. „Zranění přijdou určitě i letos jako na každý tým, proto body honíme od začátku.“

Kladno jich dohonilo už patnáct z devíti kol, zatímco loni za stejnou porci zápasů utrhlo pouhé čtyři.

„Zatím hrajeme dobrý hokej. Děláme přesně, co si řekneme. Všichni tři trenéři,“ zmínil Melka nejen Čermáka, ale i jeho asistenty Petra Svobodu a Václava Skuhravého. „Mají dobré připomínky, každý se věnuje něčemu jinému, obraně, útoku. A je vidět, že když plníme jejich pokyny, vyhráváme. Budeme-li to dělat dál, máme šanci uspět, do play off v klidu dojít a v něm něco předvést. Jdeme správnou cestou!“

Antonín Melka z Kladna.

Renesance Rytířů je nepřehlédnutelná. Z mužstva čiší sebevědomí jako už dlouho ne. Dřív se sesypalo z každé maličkosti, teď je pevné. Dřív nezvládalo finiše zápasů, teď dokázalo vyhrát gólem v oslabení tři sekundy před koncem v Plzni.

„Když jsme loni vedli, kolikrát jsme dostali vyrovnávací gól a hned po něm další. Teď hrajeme vyrovnaně, náskok udržíme, dokážeme skórovat. Tým je o hodně lepší, kvalitnější, zkušenější,“ porovnal Melka. „Pomohli noví hráči. Beci už toho mají dost za sebou. Máme také díky novým trenérům jiný systém. A podpora fanoušků je znát.“

Jaký rozdíl oproti loňsku, kdy protestovali a v kotli uspořádali karneval.

Tralmaks dostal dvouzápasový trest Hokejový útočník Eduards Tralmaks z Kladna dostal od disciplinární komise extraligy dvouzápasový trest za faul ve středečním duelu 8. kola v Plzni. Rozhodčí Jan Jaroš a Jakub Šindel sedmadvacetiletému Tralmaksovi udělili vyšší trest za podkopnutí. Lotyšský reprezentant nuceně vynechá páteční zápas v Českých Budějovicích a nenastoupí ani v neděli proti Olomouci. (ČTK)

Sečteno, podrženo, Kladno je v rozpuku. „Hrajeme líp, dobře odzadu, blokujeme střely, obránci jsou výborní, oba gólmani chytají skvěle, všechno klape. Neděláme zbytečné chyby. A nemáme osm deset vyloučených jako předtím. Je to jedno s druhým,“ zauvažoval čtyřiatřicetiletý kladenský rodák, který v letošní sezoně nastřílel už čtyři góly. Vydatně pomáhá i legendární Jaromír Jágr, který se na rozlučkovou sezonu v létě chystal jako už dlouho ne a do rozpočtu svého klubu přisypal vlastní peníze.

V neposlední řadě Rytíři konečně těží ze svého užšího kluziště. „Náš hokej jsme se snažili uzpůsobit na naše menší hřiště, abychom byli agresivní, abychom měli pohyb při forčekingu,“ prozradil Čermák.

Doma zakopli Jágr a spol. jen jednou, ale ne bez bodů, Karlovým Varům podlehli 2:3 až v prodloužení. Tehdy se hráči docela sepsuli. Kapitán Radek Smoleňák hlásil: „Výkon nebyl dobrý a i jeden bod je docela zázrak. Nebyl to hokej, který nás doteď zdobil. Chyběla nám energie. Byli jsme moc opatrní. Ukázalo nám to spoustu věcí.“

Facka pomohla, v Plzni už Rytíři zase uspěli. Prodlouží v pátek sérii zápasů, v nichž bodovali, na ledě českobudějovického Motoru?