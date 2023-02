Žijeme! odfoukl si kladenský kapitán Plekanec. Sází na příznivý los

„Žijeme,“ oddechl si kapitán Tomáš Plekanec, který vítězství zpečetil do prázdné branky, čímž zaokrouhlil svůj počet ligových gólů za Kladno na rovnou stovku.

Dělá to s vámi něco?

Vůbec jsem o tom nevěděl. To jde mimo mě.

A výhra pro vás znamená co?

Žijeme. Kdybychom prohráli, šance by byla zase mizerná. Pořád jsme ve hře, budeme bojovat do konce.

Pokukujete i po předkole play off, nebo hlavně utéct baráži?

Jsme o čtyři body za dvěma týmy (Litvínov a České Budějovice). Je jenom na nás, jestli to uhrajeme. Bodů je pořád hodně. A rozlosování, které máme, pro nás není úplně špatné. Hrajeme víckrát doma a s týmy, které jsme schopní porazit. Pokud si body vezmeme, tak je i předkolo reálné.

Program posledních kol Kladna v Třinci

doma Mladá Boleslav

v Plzni

doma Olomouc, Sparta a Vítkovice

v Budějovicích

doma Karlovy Vary

Byl zápas s Litvínovem klíčový?

Pro nás už bylo klíčových zápasů hodně, takže bych neřekl, že by to bylo nějak extra znát. V hlavách jsme to měli, ale neřekl bych, že třeba víc než s Kometou.

Odstup čtyř bodů – je to málo, nebo hodně?

Máme tříbodový systém, pořád je ještě hodně zápasů. Jedeme dál. Teď do Třince a uvidíme, co se nám tam povede uhrát. Jestli si odvezeme nějaký bod, budeme rádi, bude to hrozně důležité. Pak je týden přestávka, potrénujeme, budeme zase bojovat.

Jste spokojený, jak jste s Litvínovem hráli?

Dneska to bylo lepší než jindy. Neztráceli jsme tolik puky, hráli jsme jednoduše. Vyhazovali jsme to, celkem dobře jsme forčekovali. Byla spousta lepších věcí než v minulých zápasech, ale máme problém na to navázat. Když se nám to povede, máme šanci bodovat i v Třinci. Musíme to zopakovat.

Což se vám moc nedaří. Proč?

Těžko říct. Trenéři o tom neustále mluví, bohužel se nám to nedaří plnit.

Jak je psychicky náročné pořád hrát dole?

Já už to mám takhle asi pět let, takže jsem odolný dost. Nevím, jak kluci v kabině… Pro ně to není jednoduché, musíme se tím prokousat. A dostat se z toho.

Kde berete motivaci?

Je to těžké, to jo. Už dlouho se pohybujeme dole. Není to ideální. Ale hokej sám o sobě mě pořád baví, to je asi nejdůležitější, proč hraju. Ale být na spodku pořád… Tímhle procházet každý rok není peckový.

Zase s tím máte zkušenosti. Budou soupeři víc rozklepaní?

Nemyslím si. Je to individuální, záleží, jak tým do toho spadne. Loni v tom byl Zlín. Letos je to až na pár sekvencí vyrovnané, České Budějovice byly třetí, teď jsou dole. Uvidíme, na koho to padne.

Jak vy na tým jako kapitán působíte?

Bavíme se pořád. Je to o detailech. Je potřeba hrát pořád stejně. Stačí puky vyhazovat, pomáhat si. To jsou klasické jednoduché hokejové věci, které dělá Třinec, Sparta, ale v jejich podání to vypadá jinak. My nejsme schopní to dělat konzistentně a ve správných chvílích. To je rozdíl mezi týmy nahoře a kvalitou hráčů. Kluci si musí uvědomit, že není ostuda puk vzít a vyhodit… Dát ven ze třetiny. A když to budou dělat pořád dokola, zjistí, že budeme hrát jako proti Litvínovu pokaždé a budeme vyhrávat.