Kouč Finální rozhodnutí dělá Plekanec
Ivan Majeský, jeden z trenérů: „Předchozí špatné výsledky nebyly jen o (odvolaném) trenérovi Davidu Čermákovi, ale o nás všech. Stále máme potíže, na kterých musíme pracovat. Máme ještě dlouhou cestu před sebou, abychom se dostali tam, kde chceme být. Měli jsme problém dostávat se do předbrankových prostor, tlačit se tam, to jsme zlepšili. A když máme trable vzadu, pomůže nám Brízgala v brance.
Plekanec s námi komunikuje, hodně věcí řešíme spolu, ale finální rozhodnutí dělá on. Nějaké základy v systému byly, snažíme se některé věci posunout. Kluci je nedělali, jak měli. Když se něco povede, získáte sebevědomí. Trénuje se trošku jinak, ale zásadně jinak ne. Tomáš nám odletí na olympiádu, program po dobu jeho nepřítomnosti se průběžně řeší a plánuje. Debatujeme o tom spolu.
Kdy se vrátí Jágr, to je potřeba zeptat se osmašedesátky, jak to bude. Chodí do kabiny, je v ní s námi, trénuje i sám. Řeší se to den za dnem. Měl něco s rukou, ale to jsou otázky na něj.“
Hráči Nový trenér přinesl leadership
Tristen Robins, útočník: „Tomáš Plekanec je jeden z nejchytřejších lidí v hokeji, jaké jsem kdy poznal. Je čest s ním pracovat. To, co přináší týmu, je opravdu výjimečné. Do kabiny přinesl leadership. Jeho přítomnost je strašně silná. Když mluví, všichni poslouchají. Každý sedí rovně a vnímá každé slovo. Drží nás to pohromadě, stabilní – asi tak bych to popsal. Máme hodně cizinců, většinou hovoří anglicky.“
Marcel Marcel, útočník: „Plekancova přítomnost je strašně znát. Má ohromné zkušenosti v hokeji, dokázal toho strašně moc, odehrál tisíc zápasů v NHL, má cit pro hru a vidění. Ne každý trenér to má. Sám to prožil, ví, jak a co přizpůsobit. Hodně nám to pomáhá. Pod panem Čermákem jsem hrál dva zápasy, ale přijde mi, že systém je podobný.“
Legenda Jágr? To je těžká otázka
Jan Neliba: „Myslím, že díky Tomáši Plekancovi je teď lepší komunikace. Chodím i na tréninky, vidím to, mluví se anglicky, což je důležité. Máme totiž jádro cizinců, od kterých očekáváme, že budou opory. A to se děje. Plekanec je osobností pro obě skupiny hráčů, českou i zahraniční.
Zdá se mi, že systémově je hra podobná, akorát kluci mají možná větší drajv. Plekanec si potrpí na detaily, je patrné, že hráči dodržují místa, pozice. Nesnižoval bych práci Davida Čermáka, ale zažil jsem na vlastní kůži, že někdy změna přináší ovoce. Teď je příjemné chodit v Kladně na hokej, škoda, že si nenajde víc lidí cestu na zimák. Větší podpora a atmosféra by tomu slušela.
Otázka na Jágra a jeho zapojení do hry je moc těžká. Zatím mužstvo hraje dobře. Je otázka budoucnosti, kdy se rozhodne skončit.“