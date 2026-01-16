Tipsport extraliga 2025/26

Kladno, to je ten hit! Za rozkvětem stojí i Plekancova angličtina. Co „68“?

Petr Bílek
  12:30
Když hokejoví Rytíři naposledy vypráskali Vítkovice osmi góly, jejich kotel zvesela prozpěvoval hit od Yo Yo Bandu. „Kladno, to je to město, Kladno, to je ten hit!“ neslo se stadionem. Probuzení mužstva se kryje s nástupem ikony Tomáše Plekance do čela realizačního štábu. Posledních šest zápasů pod ním, pět výher. V tabulce pěti uplynulých kol extraligy mu patří druhé místo. Co je jinak? Pohled nabízí hráči, Plekancův trenérský parťák i kladenská legenda.
Kladenský trenér Tomáš Plekanec

Kladenský trenér Tomáš Plekanec | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

8 fotografií

Kouč Finální rozhodnutí dělá Plekanec

Ivan Majeský, jeden z trenérů: „Předchozí špatné výsledky nebyly jen o (odvolaném) trenérovi Davidu Čermákovi, ale o nás všech. Stále máme potíže, na kterých musíme pracovat. Máme ještě dlouhou cestu před sebou, abychom se dostali tam, kde chceme být. Měli jsme problém dostávat se do předbrankových prostor, tlačit se tam, to jsme zlepšili. A když máme trable vzadu, pomůže nám Brízgala v brance.

Tomáš Plekanec a Ivan Majeský.

Plekanec s námi komunikuje, hodně věcí řešíme spolu, ale finální rozhodnutí dělá on. Nějaké základy v systému byly, snažíme se některé věci posunout. Kluci je nedělali, jak měli. Když se něco povede, získáte sebevědomí. Trénuje se trošku jinak, ale zásadně jinak ne. Tomáš nám odletí na olympiádu, program po dobu jeho nepřítomnosti se průběžně řeší a plánuje. Debatujeme o tom spolu.

Kdy se vrátí Jágr, to je potřeba zeptat se osmašedesátky, jak to bude. Chodí do kabiny, je v ní s námi, trénuje i sám. Řeší se to den za dnem. Měl něco s rukou, ale to jsou otázky na něj.“

Varaďa supěl, Robins po hattricku chválil Plekance: Jeden z nejchytřejších v hokeji

Hráči Nový trenér přinesl leadership

Tristen Robins, útočník: „Tomáš Plekanec je jeden z nejchytřejších lidí v hokeji, jaké jsem kdy poznal. Je čest s ním pracovat. To, co přináší týmu, je opravdu výjimečné. Do kabiny přinesl leadership. Jeho přítomnost je strašně silná. Když mluví, všichni poslouchají. Každý sedí rovně a vnímá každé slovo. Drží nás to pohromadě, stabilní – asi tak bych to popsal. Máme hodně cizinců, většinou hovoří anglicky.“

Kladenský Nelson Tristen Robins se raduje z gólu proti Českým Budějovicím.

Marcel Marcel, útočník: „Plekancova přítomnost je strašně znát. Má ohromné zkušenosti v hokeji, dokázal toho strašně moc, odehrál tisíc zápasů v NHL, má cit pro hru a vidění. Ne každý trenér to má. Sám to prožil, ví, jak a co přizpůsobit. Hodně nám to pomáhá. Pod panem Čermákem jsem hrál dva zápasy, ale přijde mi, že systém je podobný.“

Kladenský buldok Marcel Marcel: Před bránou leží dolary, to je moje kancelář

Legenda Jágr? To je těžká otázka

Jan Neliba: „Myslím, že díky Tomáši Plekancovi je teď lepší komunikace. Chodím i na tréninky, vidím to, mluví se anglicky, což je důležité. Máme totiž jádro cizinců, od kterých očekáváme, že budou opory. A to se děje. Plekanec je osobností pro obě skupiny hráčů, českou i zahraniční.

Zdá se mi, že systémově je hra podobná, akorát kluci mají možná větší drajv. Plekanec si potrpí na detaily, je patrné, že hráči dodržují místa, pozice. Nesnižoval bych práci Davida Čermáka, ale zažil jsem na vlastní kůži, že někdy změna přináší ovoce. Teď je příjemné chodit v Kladně na hokej, škoda, že si nenajde víc lidí cestu na zimák. Větší podpora a atmosféra by tomu slušela.

Otázka na Jágra a jeho zapojení do hry je moc těžká. Zatím mužstvo hraje dobře. Je otázka budoucnosti, kdy se rozhodne skončit.“

42. kolo

43. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 40 21 4 6 9 125:90 77
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 40 19 3 7 11 112:80 70
3. HC Oceláři TřinecTřinec 41 19 6 1 15 124:103 70
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 40 19 3 3 15 101:103 66
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 40 18 2 6 14 104:96 64
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 40 17 6 1 16 104:97 64
7. HC Sparta PrahaSparta 40 17 4 3 16 123:105 62
8. HC Kometa BrnoKometa 41 17 3 5 16 113:110 62
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 43 16 4 3 20 113:130 59
10. HC OlomoucOlomouc 42 17 3 2 20 99:119 59
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 40 15 5 3 17 108:110 58
12. Rytíři KladnoKladno 41 13 4 5 19 104:115 52
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 40 13 3 4 20 80:108 49
14. HC Verva LitvínovLitvínov 42 11 3 4 24 92:136 43
Zobrazit více
Sbalit

16. ledna 2026  12:30

