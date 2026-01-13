Kladenský buldok nejprve otevřel skóre osmigólové demolice Vítkovic, hlasatel jej oznámil jako střelce, kotel vyvolával, spoluhráči mu vezli puk na střídačku. Jenže pak v zápise bliklo, že autorem branky je Američan Wylie, neboť puk si srazil vítkovický bek. Chuť si Marcel spravil z dorážky. Obě situace se odehrály v předbrankovém prostoru.
„Jak se říká, tam leží dolary. Je důležité jít před bránu, clonit gólmanovi. To je moje práce, s kterou se ztotožňuji, rád ji plním, rád na tom místě jsem,“ neštítí se černé práce.
Když se Marcel v prosinci dohodl s Rockfordem, farmou Chicaga, na ukončení smlouvy, okamžitě jej naverbovali Rytíři. „Je silný na puku, nebojí se soubojů a má velký hlad se prosadit,“ vysvětloval jeho příchod sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Svoje přednosti ukázal už na juniorském šampionátu 2023, který načal medailové žně české dvacítky. Pak se Marcel marně snažil probít do NHL, teď je zpátky na starém kontinentu a přidává další extraligové starty ke svým osmnácti z Plzně, která ho hokejově odkojila.
Nyní si útočník odškrtl i premiérový gól.
„Rozhodně je to úleva. Jsem spíš rád, že to padlo z pozice, kvůli které jsem sem přišel, a kde trenéři chtějí, abych hrál. Takové góly já budu dávat,“ tvrdil dvaadvacetiletý Goliáš s parametry 195 centimetrů a 110 kilogramů.
Nechybělo málo, aby v neděli mohl ukazovat dlouhý nos na staršího bratra Patrika. Ještě loni totiž ve Vítkovicích působil. Teď obléká dres Vsetína v soutěži o patro nižší.
„Určitě by náš souboj byl zajímavý. Hned mi psal. Co, to si nechám pro sebe. Nikdy jsem nehrál s ním ani proti němu. Bylo by to super. Radši bych tedy hrál s ním než proti němu. I když mám váhovou převahu,“ křenil se Marcel s křestním jménem Marcel, které mu dal táta Jaroslav. Nechtěl, aby se ho stejně jako jeho lidi neustále ptali, co je jméno a co příjmení.
Třicátník Patrik Marcel platí za bijce, se 111 trestnými minutami je zlým mužem první ligy. Ani mladší ze sourozenců by se porvat nezdráhal.
„Nevyhledávám to, ale když se mi nebude líbit nějaký zákrok na spoluhráče, nebojím se projevit svůj názor. Že bych to dělat chtěl, to ne. Já jsem velký a těžký, pro obránce je náročné, když se musí se mnou prát na brankovišti,“ přiblížil. „Bráchova úloha je jiná. Ale hráče jako on bychom taky někdy potřebovali. Takových není nikdy dost.“
I tak se Kladno zvedá, pod novým trenérem Tomášem Plekancem vyhrálo pět z posledních šesti bitev. „Klíčem k úspěchu je být aktivní celých 60 minut. Vidíme, že sílu na to máme. A proti Vítkovicím nás taky nabudilo, že za výhru dostaneme dva dny volna,“ zubil se novic.
Na dálku sledoval i tažení současné reprezentační dvacítky, která stříbrem napodobila Marcelovu partu. „Doufal jsem, že to celé vyhrají, že bude konečně zlato. I druhé místo je obrovský úspěch. A největší úspěch je, že jsme měli MVP turnaje, to klobouk dolů,“ uklonil se Marcel před Vojtěchem Čihařem, nejužitečnějším hráčem šampionátu. „Doufám, že i příští dvacítka přiveze další kov. Co kluci předváděli, bylo skvělé.“
Skvělé časy si chce natáhnout i Kladno, s ním také Marcel. Střelec, kterého za jeden gól oslavovali hned dvakrát.
„Při prvním jsem si nemyslel, že je můj, puk šel do brány od obránce, s kterým jsem byl v souboji. Ale když se z toho lidi radovali, nakoplo mě to, takže jsem to potřeboval potvrdit.“
Brízgala prodloužil s Kladnem smlouvu
Hokejový brankář Adam Brízgala zůstane Rytířem i v příští sezoně, kladenský klub s ním podepsal novou smlouvu. V současné době je třetím nejúspěšnějším brankářem extraligy s průměrem 92,28 %.
„Dlouhodobě potvrzuje výkonnost, charakter a přístup k tréninku a je důležitou součástí kabiny,“ uvedl Tomáš Plekanec, sportovní ředitel Rytířů Kladno. A Brízgala přidal: „Rytíři se pro mě od roku 2018 stali druhým domovem. O to víc si vážím toho, že můžu pokračovat i v další sezoně a být součástí nově budovaného týmu po změně majitele. Věřím, že společně s fanoušky dokážeme posunout klub tam, kam patří.“