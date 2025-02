Brízgala: Fajn vyhrát před novým majitelem. Snad už nebudeme za chuďase

„Po zápase se byl představit v kabině a pochválil nás. Bylo to fajn. Řekl, že nám gratuluje k vítězství, že je rád, že to vyšlo hned takhle,“ líčil brankář Adam Brízgala, hlavní hrdina domácích. „I my jsme rádi, že jsme první zápas před ním vyhráli. Snad to bude pokračovat.“

Ve čtvrtek kladenský hokej uzavřel Jágrovu epochu coby majitele, 80 procent akcií Rytířů od něj odkoupil Drastil.

Formálně se převod dokončí na sklonku března, už teď však Drastil úřaduje. Zápas s Litvínovem hltal ze skyboxu, vedle něj seděl legendární, třiasedmdesátiletý František Kaberle starší. Dvojnásobný mistr světa, šestinásobný československý šampion a kladenský patriot je jeho rádcem.

Během utkání se Drastil objevil v záběru na kostce nad ledem, moderátor ho přivítal, fanoušci mu horlivě tleskali a nový většinový vlastník zase tleskal jim.

„Bylo by skvělé, kdybychom už v extralize nebyli za chuďase. Bojujeme o to spoustu let, strašně moc si všichni přejeme, aby tomu tak bylo. Věřím, že je to změna k lepšímu a porosteme!“ těší se Brízgala na novou éru Rytířů, kteří jsou momentálně předposlední.

„Naše postavení v tabulce pro nás není nic nového, ale myslím si, že jsme v mnohem lepší pozici než v minulých letech. A chceme z toho vytěžit co nejvíc.“

Rošádu ve vlastnické struktuře brankářská jednička nijak horlivě neprožívala. „Těžko říct, jak celou věc vnímali kluci, já jsem to osobně moc neřešil ani nesledoval. Vím, že se to dělo, ale nešlo o moji prioritu,“ přesvědčoval gólman, který udržel první nulu sezony a první po 14 měsících, shodou okolností opět proti Litvínovu a znovu se stejným výsledkem.

Kladenský útočník Jaromír Jágr během zápasu s Litvínovem.

Ačkoli je změna zásadní, neboť rodina Jágrova nefiguruje v Kladně v pozici většinového vlastníka po dlouhých třiceti letech, ani v realizačním týmu Kladna prodej klubu rozruch nevzbudil. Alespoň podle slov asistenta trenéra Václava Skuhravého.

„Ani jsme to noc neprobírali, nic, co by nějak v kabině rezonovalo. My se musíme soustředit na hokej, změnu ať hodnotí kompetentní lidé,“ pronesl Skuhravý.

Podle brankáře Brízgaly se Drastilův vliv projeví až v příštím ročníku extraligy. Nynější už jde do finiše. „Jsou to spíš manažerské věci. Zvlášť v letošní sezoně pro nás nebude dopad extra velký. My to nebudeme řešit, my hrajeme hokej na ledě, zajímají nás zápasy. Jestli v kanceláři sedí ten nebo ten, na tom nezáleží,“ mávl rukou rodák z Prahy.

Na jednoho z hokejistů však změna zásadní vliv měla. Na hrajícího teď už spolumajitele Jágra, který si ponechal dvacetiprocentní podíl. Shánění peněz mu vysávalo energii, teď hraje s lehkostí. Jako by odvalil balvan. Proti Litvínovu se ocitl v několika šancích, vyslal tři střely na branku soupeře.

„On musí vědět, jestli shodil břemeno. Celý život se soustředí na hokej, vždycky dává sto procent do zápasu i tréninku, je to jeho vášeň,“ řekl Skuhravý o nezmarovi Jágrovi, kterému bude v půlce února už 53 let.

„Jarda může mít jen dobrou náladu, že se dobře vypsal, anebo se mu skutečně ulevilo, že má o starost méně,“ uvažoval Brízgala nad pohodou ikonického čísla 68.

Byť už Jágrovo slovo v klubu není hlavní, stále je nejobletovanějším, nejsledovanějším a nejobdivovanějším z Rytířů.