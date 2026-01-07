Kdyby Rytíři vyhráli, mohli mít relativně klid, před posledním Litvínovem by je hřál jedenáctibodový náskok a jejich šance na předkolo play off by vzrostla. Takhle se musí dál stresovat, Severočeši jsou na dostřel pěti bodů.
„Víme, že Litvínov se na nás na spodku tlačí, bylo nám jasné, o čem zápas bude. Jeli jsme sem s jasným plánem a vizí, bohužel jsme to neubojovali,“ zalitoval Konečný.
Přitom předtím Kladno položilo na lopatky tabulkově lepší soupeře: rozjeté Karlovy Vary, mistrovskou Kometu a ofenzivně laděnou Spartu. „Nastoupili jsme na nějakou vlnu, hráli jsme, jak jsme chtěli. Věděli jsme, že v tom musíme pokračovat. Proto nás porážka v Litvínově mrzí hodně. Nemyslím si, že bychom do zápasu šli se špatně nastavenou hlavou,“ odmítl český mistr s Kometou podcenění.
Plekanec, který je v klubu i sportovním ředitelem, na sklonku roku vystřídal v pozici prvního muže střídačky Davida Čermáka. A trenérský rozjezd měl báječný. Až pohádkový.
„Největší změnou z mého pohledu je, že se tréninky o trošku zkrátily, ale zintenzivnily. Dbá se víc na detaily. Máme jasně daný plán do utkání, co chceme dělat. Když to tak není, hráč se to dozví buď na videu, nebo na nějakém pohovoru,“ vykresluje Konečný dobu Plekancovu.
Výkonem v Litvínově však na předchozí zápasy Rytíři nenavázali. „Bohužel nás na začátku srazila oslabení, vrátili jsme tím domácí do hry a už jsme na to nedokázali reagovat,“ naštvalo Konečného. „Ve třech předchozích zápasech jsme se zbytečných vyloučení vyvarovali.“
A stejně jako předtím na Spartě dostalo Kladna dvě slepené branky zhruba během půlminuty. „Na to si musíme dát pozor. Po inkasovaném gólu se říká, ať tam jde lajna zodpovědně, protože hra může být rozlítaná, otevřená. Je potřeba stát pořád nohama klidně na zemi a neplašit.“
Jediným plusem tak byla Konečného trefa, pro něj třetí v sezoně a druhá v oslabení. Jednou skóroval při hře čtyř proti čtyřem, nikdy v plném stavu. „Možná to vyplývá ze současných přesilovek. Když je v pětici jen jeden obránce, myslí všichni spíš do útoku a jakýkoli lehký náznak propadnutí může vytvořit přečíslení,“ zauvažoval Konečný.
Gól by však vyměnil za výhru, neboť porážka znamená, že trable nekončí. „Koukáme na tabulku, nechceme být dole, ale tlačit se nahoru.“