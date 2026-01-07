Tipsport extraliga 2025/26

Útočník Rytířů o Plekancovi: Když hráč neplní plán, dozví se to u pohovoru

Petr Bílek
  17:30
Silné si podali, konkurentovi rozdali. Pod Tomášem Plekancem narazili hokejoví Rytíři poprvé a v nejméně vhodnou chvíli. Třízápasovou vítěznou šňůru nového kouče uťali v Litvínově v bitvě ohrožených. „Štve nás to hodně,“ řekl za kabinu útočník Jakub Konečný, při úterní porážce 1:4 jediný kladenský střelec.
Hokejisté Kladna se radují z gólu na ledě Litvínova.

Hokejisté Kladna se radují z gólu na ledě Litvínova. | foto: ČTK

Litvínovský Josef Jícha (vlevo) a Michal Houdek z Kladna.
Litvínovský tahoun Ondřej Kaše slaví výhru nad Kladnem.
Litvínov slaví gól Ondřeje Jurčíka (uprostřed).
Gólová oslava litvínovských hokejistů v utkání proti Kladnu.
10 fotografií

Kdyby Rytíři vyhráli, mohli mít relativně klid, před posledním Litvínovem by je hřál jedenáctibodový náskok a jejich šance na předkolo play off by vzrostla. Takhle se musí dál stresovat, Severočeši jsou na dostřel pěti bodů.

„Víme, že Litvínov se na nás na spodku tlačí, bylo nám jasné, o čem zápas bude. Jeli jsme sem s jasným plánem a vizí, bohužel jsme to neubojovali,“ zalitoval Konečný.

Přitom předtím Kladno položilo na lopatky tabulkově lepší soupeře: rozjeté Karlovy Vary, mistrovskou Kometu a ofenzivně laděnou Spartu. „Nastoupili jsme na nějakou vlnu, hráli jsme, jak jsme chtěli. Věděli jsme, že v tom musíme pokračovat. Proto nás porážka v Litvínově mrzí hodně. Nemyslím si, že bychom do zápasu šli se špatně nastavenou hlavou,“ odmítl český mistr s Kometou podcenění.

Dojatý Kaše: Olympiáda je zadostiučinění, že jsem se po otřesech na hokej nevykašlal

Plekanec, který je v klubu i sportovním ředitelem, na sklonku roku vystřídal v pozici prvního muže střídačky Davida Čermáka. A trenérský rozjezd měl báječný. Až pohádkový.

„Největší změnou z mého pohledu je, že se tréninky o trošku zkrátily, ale zintenzivnily. Dbá se víc na detaily. Máme jasně daný plán do utkání, co chceme dělat. Když to tak není, hráč se to dozví buď na videu, nebo na nějakém pohovoru,“ vykresluje Konečný dobu Plekancovu.

Výkonem v Litvínově však na předchozí zápasy Rytíři nenavázali. „Bohužel nás na začátku srazila oslabení, vrátili jsme tím domácí do hry a už jsme na to nedokázali reagovat,“ naštvalo Konečného. „Ve třech předchozích zápasech jsme se zbytečných vyloučení vyvarovali.“

Nový kouč Rytířů Tomáš Plekanec.

A stejně jako předtím na Spartě dostalo Kladna dvě slepené branky zhruba během půlminuty. „Na to si musíme dát pozor. Po inkasovaném gólu se říká, ať tam jde lajna zodpovědně, protože hra může být rozlítaná, otevřená. Je potřeba stát pořád nohama klidně na zemi a neplašit.“

Jediným plusem tak byla Konečného trefa, pro něj třetí v sezoně a druhá v oslabení. Jednou skóroval při hře čtyř proti čtyřem, nikdy v plném stavu. „Možná to vyplývá ze současných přesilovek. Když je v pětici jen jeden obránce, myslí všichni spíš do útoku a jakýkoli lehký náznak propadnutí může vytvořit přečíslení,“ zauvažoval Konečný.

Gól by však vyměnil za výhru, neboť porážka znamená, že trable nekončí. „Koukáme na tabulku, nechceme být dole, ale tlačit se nahoru.“

Vstoupit do diskuse

39. kolo

Kompletní los

40. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 22 2 5 9 120:85 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
3. HC Oceláři TřinecTřinec 38 17 6 1 14 112:93 64
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 37 19 2 2 14 91:90 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 2 15 114:96 58
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

MS v hokeji do 20 let 2026: výsledky šampionátu U20, jak hráli Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Hokejové mistrovství světa do dvaceti let je za námi. Čeští junioři na šampionátu ukázali velmi talentovaný tým a po finálové porážce se Švédskem skončili druzí. Jaká byla jejich cesta ke stříbru i...

Česko - Kanada 6:4. Zasloužená výhra, zase s úderem v závěru. Junioři si zahrají o zlato

Čeští hokejoví junioři oslavují postup do finále světového šampionátu, v...

Potřetí v řadě uspěli. Čeští hokejisté znovu vyprovodili Kanadu z cesty za zlatem na světovém šampionátu juniorů. A opět gólem v závěru. Vítězný gól v rovnocenné semifinálové bitvě v čase 58:46...

PŘEHLEDNĚ: Jistoty i překvapení. Vizitky českých hokejistů, kteří zabojují na OH

David Pastrňák (vlevo) se raduje z gólu proti Německu, přijíždí k němu Lukáš...

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil na úterní tiskové konferenci nominaci na olympijské hry v Miláně. Kdo tedy oblékne dres národního týmu na nejlepším mezinárodním turnaji pod pěti...

Česko - Švédsko 2:4. Závěrečné vzepětí nestačilo, junioři z MS vezou cenné stříbro

Český tým smutní po prohře ve finále MS juniorů proti Švédsku.

Předvedli úžasnou jízdu turnajem, na zlatou tečku už ale české dvacítce nestačily síly. Hokejisté na juniorském světovém šampionátu podlehli v úterním finále suverénnímu Švédsku 2:4, a byť se v...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

ONLINE: Třinec v dohrávce hostí Vary, Dravecký navyšuje už na rozdíl tří branek

Sledujeme online
Vladimír Dravecký se raduje po gólu v utkání proti Karlovým Varům společně s...

Hokejová extraliga ve středu pokračuje střetem dvou nejvzdálenějších týmů. A přitom tabulkových sousedů, kterým se tuto sezonu daří. Od třetího Třince, jenž měnil trenéra, se dobré výkony očekávají....

7. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  17:32

Útočník Rytířů o Plekancovi: Když hráč neplní plán, dozví se to u pohovoru

Hokejisté Kladna se radují z gólu na ledě Litvínova.

Silné si podali, konkurentovi rozdali. Pod Tomášem Plekancem narazili hokejoví Rytíři poprvé a v nejméně vhodnou chvíli. Třízápasovou vítěznou šňůru nového kouče uťali v Litvínově v bitvě ohrožených....

7. ledna 2026  17:30

Slováci vezmou na olympiádu i hokejisty z Ruska. Má jít o Gernáta a Lišku

Slovenský kapitán Martin Gernát nakonec na mistrovství světa nenastoupí.

Zatím nejde o definitivní zprávu, ovšem v Rusku mluví jako o hotové věci. Slováci mají vzít na olympiádu minimálně dva hokejisty z KHL, konkrétně Martina Gernáta z Jaroslavle a Adama Lišku z...

7. ledna 2026  16:34

Nominace na ZOH 2026: Češi oznámili svůj výběr, Kanada i USA překypují hvězdami

Američané Seth Jones, Zach Werenski a Jake Sanderson na tréninku před...

Poprvé od roku 2014 se na olympijském turnaji představí i ty největší hokejové hvězdy z NHL. Kdo všechno se na jeden z vrcholů sezony podívá? Nominaci jako první oznámila Francie, na Silvestra...

7. ledna 2026  15:47

V Naganu slavil, do Milána tým ladil. Bez Haška bychom nevyhráli, vzpomíná Šlégr

Manažer hokejové reprezentace Jiří Šlégr na tiskové konferenci Českého hokeje k...

Sám si zahrál na olympiádě v roce 1992 i 1998, byť daleko větší stopu v něm zanechala až druhá akce, kdy s národním týmem získal památné zlato. I s touto zkušeností, o téměř tři desítky let později...

7. ledna 2026  13:50

Pastrňák opět úřadoval. V české tabulce střelců už je druhý, může atakovat i Jágra

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu branku.

Dál potvrzuje status jednoho z nejlepších hokejistů na světě. V noci David Pastrňák dvakrát skóroval na ledě Seattlu (4:7) a zase poskočil v historických tabulkách o kus výše. Stal se druhým...

7. ledna 2026  12:13

Třetí Čech v dějinách NHL míří na stovku. Blesk ze Žďáru má slušně našlápnuto

Premium
Martin Nečas v zápase s Carolinou.

Pouze dva Češi v přepestrých dějinách NHL dosáhli na sto bodů v sezoně. Jaromíru Jágrovi se senzační počin podařil pětkrát, Davidu Pastrňákovi zatím třikrát. Letos by se k nim mohl přidat třetí...

7. ledna 2026

Lotyšská trefa. Krastenbergs nominaci na OH oslavil gólem. „Roste mi sebevědomí“

Olomoucký Krastenbergs se gólem a asistencí podílel na skalpu Brna.

Z plechárny na olympiádu. Lotyšský útočník hokejové Olomouce Renars Krastenbergs se v úterý dozvěděl, že bude svoji zemi reprezentovat na letošních zimních olympijských hrách. A pokud měl důvodů k...

7. ledna 2026  11:33

Co dál s Augustou? Vrátí se do extraligy, od nové sezony by měl převzít Spartu

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

O odchodu hovořil už před turnajem, po prohraném finále juniorského šampionátu se Švédskem (2:4) se loučil. Patrik Augusta by se měl v brzké době vrátit na klubovou scénu, zpět do extraligy. Kam...

7. ledna 2026  10:33

Pevná víra ve zlaté hochy. Rulík nominoval do Milána s myšlenkami na Prahu

Čeští hokejisté bojují o postup do finále mistrovství světa proti Švédsku....

S některými jmény možná chvíli žongloval. Jo, ne, jo, ne... Z konečné nominace Radima Rulíka, který vybral pětadvacet hokejistů pro olympijské hry, ale ve výsledku cítíte především jistotu....

7. ledna 2026  9:34

Hertl trefil výhru, góly Pastrňáka nestačily. Vladař uspěl v klání olympijských brankářů

Tomáš Hertl slaví se spoluhráči z Vegas branku.

Den po nominaci české reprezentace na únorové olympijské hry v Miláně byli tuzemští hráči v NHL hodně vidět. Centr Tomáš Hertl (1+1) rozhodl o výhře Vegas 4:3 po prodloužení nad Winnipegem a David...

7. ledna 2026  7:21,  aktualizováno  9:08

Sedlák štěkal na Chlapíka: Tak to pojď shodit, ty hrdino! Co olympiáda?

Zleva Michael Špaček ze Sparty, Lukáš Sedlák z Pardubic.

Dopoledne se finálně potvrdilo, že pojede na olympiádu, večer si Lukáš Sedlák užil peprný souboj v extralize proti Spartě. Kromě toho, že gólem přispěl k výhře Pardubic 3:2 v prodloužení, se rval a a...

7. ledna 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.