Konečný? Konečně! Mistr po první trefě za Rytíře: Pomáhá Plekanec i mentální kouč

S gloriolou mistra posílil hokejista Jakub Konečný kladenské Rytíře, na první gól v novém dresu se však načekal do čtrnáctého zápasu. A v páteční bitvě s Vítkovicemi byl klíčový: v oslabení a vítězný. „Doufám, že mě to nakopne,“ řekl třiadvacetiletý český šampion s Kometou po výhře 3:1. Zvedá se on i celé Kladno, čemuž pomohl i nástup sportovního ředitele Tomáše Plekance na střídačku. Naposledy se Konečný trefil v pátém finále minulého ročníku extraligy.
Bodovali jste popáté v řadě, co za tím vězí?
Víc věcí. Od začátku sezony jsme na tom pracovali, říkali jsi k našemu výkonu každý den nějaké věci, rozebírali si to na videu, postupně hru budovali. A věřím, že jsme na dobré cestě. Pořád je kam se posouvat.

V čem jste se posunuli nejvíc?
Těžko něco jmenovat. Když se nám nedařilo, řešili jsme, v čem se můžeme zlepšit. Jak herně, tak mentálně. S trenérem, kterého máme na mentální přípravu. Věcí je hodně a věřím, že už to začíná zapadat dohromady.

Jágr pustil Pohodu a zahájil 38. profisezonu. V kabině je veselo, řekl parťák

Zdáte se být nebezpečnější. Je to jedna z věcí, které jste zlepšili?
Zkraje sezony jsem měli taky hodně střel, ale teď je to ještě lepší. Dokážeme se udržet v útoku na puku a během jednoho střídání si vytvoříme víc šancí. Tím naše hra graduje, ale je to jen její vyvrcholení, stavíme ji od defenzivy.

Daří se od doby, kdy Tomáš Plekanec sestoupil na střídačku. Čím vás zvedá?
Je z něj cítit, že hokej hrával na nejvyšší úrovni. Má dobré rady. Ve správný moment dokáže přijít, poradit a povzbudit tým.

Poprvé hrál Jaromír Jágr. I jeho přítomnost pomáhá?
Jako u Plekance platí, že má neskutečně načtenou hru a všechno vidí. Když nám říká poznatky a detaily, snažíme se všichni poslouchat a brát si to k srdci. Je to znát, když je v kabině. Dokáže si udělat vtípečky a před zápasem vždy pouští svojí oblíbenou písničku, Pohodu od Kaliho.

Jaromír Jágr na kladenské střídačce v utkání proti Vítkovicím.

Budete mít teď pohodu i vy po prvním gólu?
Určitě to ze mě trošku spadlo, poslední dva zápasy jsem trefil vždy tyčku, už to bylo blízko. Takže věřím, že mě to povzbudí, nakopne a bude se dařit dál.

Přišel jste jako šampion, vytvářel jste sám na sebe tlak?
Nesnažil jsem se ho na sebe vyvíjet, to je jen na obtíž. Nechtěl jsem si dát do hlavy, že jsem přišel z klubu, kde jsme udělali titul a teď musím bodovat. Celou dobu jsem v extralize hrál čtvrtou lajnu, icetime nebyl zas takový. Teď ho mám ve třetím útoku větší a věřím, že postupně začnu důvěru splácet víc a víc.

Šlégr: Hra byla zmatečná, zloba na ředitele logická. Co jednání o budoucnosti?

Puk jen tak tak propadl za brankáře. Tlačil jste ho očima?
Tlačil jsem ho asi úplně vším. Dostal jsem od Formana přihrávku do jízdy za obránce a puk se mi vrtěl, na kličku jsem si nevěřil. Snažil jsem se vystřelit pod vyrážečku a nějak to tam doklouzalo. Nejdřív jsem chtěl na střídačku, ale když jsem byl za bránou, viděl jsem, že kotouč vypadl za brankáře.

Co vám pak řekl kapitán Forman?
Že nemám zač, že mi to připravil na zlatém podnose. Jeden z druhého si dokážeme udělat srandu, to k tomu patří.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 8 2 1 2 44:30 29
2. HC Kometa BrnoKometa 15 9 0 2 4 42:38 29
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 14 9 0 0 5 48:31 27
4. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 6 3 1 5 46:38 25
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 14 7 1 2 4 30:25 25
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 8 0 1 6 37:35 25
7. HC Dynamo PardubicePardubice 15 6 2 1 6 44:38 23
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 15 7 0 1 7 32:34 22
9. HC OlomoucOlomouc 14 7 0 1 6 32:35 22
10. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 0 8 38:37 17
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 3 4 0 6 31:33 17
12. Rytíři KladnoKladno 15 4 1 2 7 32:41 16
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 5 0 1 8 30:39 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 15 2 0 1 12 22:54 7
