Konečný? Konečně! Mistr po první trefě za Rytíře: Pomáhá Plekanec i mentální kouč

Bodovali jste popáté v řadě, co za tím vězí?
Víc věcí. Od začátku sezony jsme na tom pracovali, říkali jsi k našemu výkonu každý den nějaké věci, rozebírali si to na videu, postupně hru budovali. A věřím, že jsme na dobré cestě. Pořád je kam se posouvat.
V čem jste se posunuli nejvíc?
Těžko něco jmenovat. Když se nám nedařilo, řešili jsme, v čem se můžeme zlepšit. Jak herně, tak mentálně. S trenérem, kterého máme na mentální přípravu. Věcí je hodně a věřím, že už to začíná zapadat dohromady.
Zdáte se být nebezpečnější. Je to jedna z věcí, které jste zlepšili?
Zkraje sezony jsem měli taky hodně střel, ale teď je to ještě lepší. Dokážeme se udržet v útoku na puku a během jednoho střídání si vytvoříme víc šancí. Tím naše hra graduje, ale je to jen její vyvrcholení, stavíme ji od defenzivy.
Daří se od doby, kdy Tomáš Plekanec sestoupil na střídačku. Čím vás zvedá?
Je z něj cítit, že hokej hrával na nejvyšší úrovni. Má dobré rady. Ve správný moment dokáže přijít, poradit a povzbudit tým.
Poprvé hrál Jaromír Jágr. I jeho přítomnost pomáhá?
Jako u Plekance platí, že má neskutečně načtenou hru a všechno vidí. Když nám říká poznatky a detaily, snažíme se všichni poslouchat a brát si to k srdci. Je to znát, když je v kabině. Dokáže si udělat vtípečky a před zápasem vždy pouští svojí oblíbenou písničku, Pohodu od Kaliho.
Budete mít teď pohodu i vy po prvním gólu?
Určitě to ze mě trošku spadlo, poslední dva zápasy jsem trefil vždy tyčku, už to bylo blízko. Takže věřím, že mě to povzbudí, nakopne a bude se dařit dál.
Přišel jste jako šampion, vytvářel jste sám na sebe tlak?
Nesnažil jsem se ho na sebe vyvíjet, to je jen na obtíž. Nechtěl jsem si dát do hlavy, že jsem přišel z klubu, kde jsme udělali titul a teď musím bodovat. Celou dobu jsem v extralize hrál čtvrtou lajnu, icetime nebyl zas takový. Teď ho mám ve třetím útoku větší a věřím, že postupně začnu důvěru splácet víc a víc.
Puk jen tak tak propadl za brankáře. Tlačil jste ho očima?
Tlačil jsem ho asi úplně vším. Dostal jsem od Formana přihrávku do jízdy za obránce a puk se mi vrtěl, na kličku jsem si nevěřil. Snažil jsem se vystřelit pod vyrážečku a nějak to tam doklouzalo. Nejdřív jsem chtěl na střídačku, ale když jsem byl za bránou, viděl jsem, že kotouč vypadl za brankáře.
Co vám pak řekl kapitán Forman?
Že nemám zač, že mi to připravil na zlatém podnose. Jeden z druhého si dokážeme udělat srandu, to k tomu patří.