Odchod na párek! Jágr ohromil kličkou, v šatně pobavil hlasováním o platech

„Průběžně se o tom bavíme celou dobu, oficiálně nám zatím nikdo nic neřekl, takže se dozvídáme víc z médií,“ prohlásil dvaatřicetiletý mazák.

Ovšem majitel Rytířů přece jen svým spoluhráčům dával vodítka k tomu, co chystá. Ve čtvrtek Jágr s podnikatelem Tomášem Drastilem představí zahájení procesu změny vlastnické struktury klubu.

„Jarda sem tam něco naznačí. Tuhle jsme si dělali srandu, že když si politici zvedli platy, budeme taky hlasovat. A on se začal smát, prý že bude hlasovat taky, že je s námi na jedné lodi. To byla velká indicie, že se to nějakým způsobem posunulo,“ vylíčil Straka.

Že by změna majitele dala Rytířům novou krev do žil, to nikoli. Touha konečně se vyhnout baráži a zkusit si play off je žene už od startu ročníku. „Tohle se bude týkat příští sezony, do té je ještě daleko,“ podotkl hráč s třemi starty v NHL. „Teď máme rozdělanou práci, kterou chceme dokončit. A budeme se snažit, abychom nemuseli podstupovat to, co museli kluci poslední tři sezony.“

Po třech odehraných čtvrtinách extraligy je Kladno předposlední, šest bodů nad nejhoršími Vítkovicemi a dva od předkola play off. „První čtvrtinu jsme měli skvělou, třetí řekněme taky, ale ve druhé jsme prohráli v podstatě všechny zápasy. To už se nesmí stát. Musíme dodržovat věci, které jsme dodržovali ve vítězných utkáních. A hrát tak, abychom byli nepříjemní pro každého soupeře,“ zavelel Straka.

I v pátek Kladno bylo pro Mladou Boleslav nepříjemné, jenže svoje šance zahazovalo a soupeř většinu svých využil.

„První třetina měla rozhodně skončit jinak než 0:1, bohužel ve druhé nám z přemíry snahy vznikla okna. Byly to chyby velké, někdy až dětinské. A šlo i o den, kdy soupeři všechno spadlo do brány. Jindy takové hrubky skončí jedním gólem, tentokrát čtyřmi,“ posteskl si rodák z Plzně.

Ve středočeském derby letos vítězí výhradně hosté. „I v prvním domácím zápase jsme cítili, že jsme měli vyhrát, přitom výsledek byl celkem jednoznačně v jejich prospěch. Nedokážu si to vysvětlit, takový je někdy hokej. Musíme doufat, že v 52. kole jim to zase oplatíme.“

Nejlepším hráčem Rytířů v pátečním střetnutí vyhlásili nestárnoucí modlu Jágra. Asistenci na gól Jiřího Ticháčka, kterému puk poslal na vzdálenější kruh, vyšperkoval parádní kličkou. Šikovně si při ní u mantinelu obhodil nešťastníka Petra Čajku.

„Blesklo mi hlavou, že to alespoň vidí i někdo jiný. Občas totiž na tréninku takhle taky někoho pošle na párek,“ pousmál se Straka nad parádou, která po snížení na 1:4 dala domácím naději. „Pomohlo nám to, ještě bylo dost času se zápasem něco udělat. Byla chyba, že jsme nevyužili aspoň jednu z přesilovek, kterých bylo až až.“

Fanoušci však podporovali Jágrův tým až do hořkého konce. „Respekt a poděkování,“ vzkázal jim Straka. „Hrajeme pro ně, bez nich by to nemělo význam. Těší nás, že i když se nám v zápase nedaří, na stadionu zůstávají a dělají atmosféru až do poslední minuty. A teď je na nás, aby v neděli měli větší důvod k radosti.“

Rytíři teď nastupují na těžkou šichtu, vyzvou top trojku extraligy: v neděli Pardubice doma, v úterý na Spartě, v pátek Litvínov také doma. „Víme, co nás čeká, soupeři z naprostého čela. Musíme být stoprocentní v proměňování šancí a nedělat okna vzadu.“