V Kladně prší fidorky. Jágr mluvil o titulu: Je to můj cíl v každé sezoně

„Já jdu do každé sezony s tím, že můj cíl je vyhrát titul. Pro některé lidi můžu vypadat jako blázen, ale sportovec to takhle musí mít nastavené, i když je minimální šance,“ tvrdil po utkání do kamery režisérovi a kamarádovi Petrovi Větrovskému a potom to vyvěsil na své sociální sítě.

Nestárnoucí nezmar Jágr si v 52 letech zapsal po osmizápasové odmlce třetí kanadský bod v sezoně. Druhou asistencí nastartoval přesilovkou akci, na jejímž konci stál dvougólový hrdina Richard Jarůšek.

„Jarda pořád hraje s mým hokejkami, asi to bude jimi!“ smál se Jarůšek. „Tedy on má svoje, ale jsou úplně stejné jako moje, jen je na nich jiné jméno. Nevím, jestli si je nechal vyrobit někde v Číně a tam jen přetiskli jmenovku.“

Po nejvyšší výhře sezony se Rytíři rehabilitovali za nepovedené páteční vystoupení na ledě českobudějovického Motoru a ukázali, že jejich sebevědomí zesílilo. Nezdary už je nezlomí. Víru ve vlastní schopnosti posiluje i fenomén Jágr, který se na poslední sezonu chystal jako už dlouho ne.

Domácí legenda Jaromír Jágr u mantinelu.

„Klobouk dolů. Je vidět, že v létě něco dělal, na ledě lítá, je platný hráč. Pořád má přehled, je strašně silný na puku. Jsme moc rádi, že takhle hraje. Ať mu to vydrží!“ vzkázal Jarůšek.

Mužstvo se po zápase v kabině sešikovalo ke společné, euforické fotce. U kotle vlajkonošů si užilo dvě děkovačky, na které řada hráčů vzala své ratolesti včetně kojenců. A led zasypaly fidorky, jak bývalo zvykem v Kladně před dekádou.

„V Pardubicích létají perníky, tady fidorky, hezké! I moje děti se mě na ledě ptaly, jestli si je mohou vzít, že mají hlad. Tak jsem to klukům dovolil,“ vykládal Jarůšek.

Letos tedy bude platit přímá úměra - čím víc fidorek, tím lepší Kladno. Našlápnuto má dobře. „Já si nedokážu představit jít do sezony, abych ji jen odehrál,“ zdůraznil maximalista Jágr. „Já šel do každé s tím, abych ji celkově vyhrál.“

Je to milý kladenský paradox: Jágr omezil sladkosti, aby na svůj Last dance zhubl, a sladkosti teď létají na led i k jeho nohám.