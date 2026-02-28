Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Josef Hora, pořadatel u kabiny áčka, 70 let
Před lety, když se v Kladně hrála první liga, si Jágr v šatně nebo před ní na chodbě četl bibli, měl tady křížky. Pamatuji i jeho legrácky směrem k rozhodčím, když k nám přijeli nějací, které nemusel. Dával si s nimi právě na chodbě nějaké řečičky, třeba jsem se zapojil i já a popovídali jsme si. Ale on se nad to povznáší, není vykulený, má zkušenosti. Rozhodčí kolikrát pískali špatně, on si z toho dělal srandičky: Počkej příště! Ale samozřejmě s úsměvem.
|
Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil
Jágr je normální, přímý člověk, s kterým se dá bavit o všem. Neodmítne podpis nebo fotku, i když po porážce se někdy omluví. Mluvili jsme spolu několikrát, on byl kamarád bývalého švagra mojí manželky a spolu hospodařili ve Švermově, občas jsme se tedy bavili o hospodářství, o životě.
Na hokej chodím jako fanoušek od šesti lety, jedu nějakou 65. sezonu, jako pořadatel tady pracuji asi devět let. Místo jsem zdědil po tátovi, který to dělal třicet let. A oba jsme zažili Jágra hrajícího. Otázka je, jestli jeho konci věřit, protože už končil několikrát. Známe ho. Ale čas už asi nastal. Hvězdy mají končit na vrcholu, což sice neudělal, ale stále dokáže hrát za extraligový tým. Čekal jsem to od chvíle, kdy prohráli v Liberci 1:4 a on nedohrál, protože s tím sekl a byl zklamaný.