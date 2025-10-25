Tipsport extraliga 2025/26

Audette, nový kladenský hrdina: Můj táta hrál s Plekancem, i já ho potkal

Petr Bílek
  8:37
První dvougólový večer v extralize, šest tref v nové sezoně i soutěži, místo v elitní lajně po boku dalších zahraničních akvizic. Kdo je Daniel Audette, nový tahoun hokejového Kladna? Syn bývalého hráče NHL s kanadským a americkým pasem, menší, o to pohyblivější útočník se šikovnýma rukama, obdivovatel Jaromíra Jágra, finský mistr a letní posila ze Švýcarska.
Daniel Audette slaví gól Kladna v zápase s Olomoucí.

Daniel Audette slaví gól Kladna v zápase s Olomoucí. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Daniel Audette z Kladna.v utkání proti Olomouci.
Děkovačka Kladna, uprostřed Jaromír Jágr.
Kladenský trenér David Čermák.
Olomoucký kouč Róbert Petrovický.
18 fotografií

„Kladno ukázalo hodně zájmu, to pokaždé potěší, i proto jsem tady. Staví se tu něco pozitivního do budoucna a je fajn být toho součástí,“ vysvětlil svou volbu.

Devětadvacetiletý hráč dvěma góly skolil Olomouc v pátečním zápase na domácím ledě. Rytíři ji přetlačili 3:2 a pokračují ve vzestupu, vyhráli pátý z posledních sedmi zápasů.

„Pomaleji jsme se rozjížděli, ale jako tým jsme každým týdnem lepší a lepší. Myslím, že v mužstvu teď máme vážně dobrou chemii a stejné je to i s naší lajnou - hrajeme lépe a lépe,“ pochvaloval si souhru s Nikem Ojamäkim a Tristenem Robinsem; druhého jmenovaného zařadili trenéři do elitní formace později, neboť přišel až po startu extraligy.

Zato s finským mistrem světa a olympijským šampionem nastupuje Audette od úvodu sezony, což má svůj důvod. Spolu se totiž potkali už v ruském Viťazu a švýcarském Klotenu. „A pokaždé jsme hráli spolu v útoku. Na ledě nám to dohromady funguje, naše dovednosti se dobře doplňují.“

Cítí to i soupeři, první útok motal Olomouci hlavy. „Cítil jsem se už od začátku dobře. Naše lajna si vypracovala několik dobrých šancí. A samozřejmě je vždycky dobré, když se vám povede dostat puk do branky a pomůžete tím týmu,“ tvrdil po zápase.

Jágr hledá formu a otevřeně hlásí: Je dost pravděpodobné, že přijdu a řeknu konec

Během něj ho po zádech plácal i sportovní ředitel Tomáš Plekanec, jenž sestoupil z tribuny na střídačku. Legendární útočník byl jedním z faktorů, které zlákaly Audetta do města oceli.

„Potkal jsem ho, když jsem byl na svém prvním NHL kempu. Pamatuju si, že byl milý, příjemný. A teď v létě jsem s ním mluvil znovu. Vtipné je, že chvíli hrál s mým tátou,“ zmínil Donalda Audetta, který v NHL zvládl 15 sezon, 735 zápasů a 509 kanadských bodů. Plekancovým spoluhráčem byl v Montrealu.

Na českého mistra světa chrlí Audette jen pozitiva. „Plekanec je očividně velmi respektovaná persona. Je fajn mít někoho, kdo hokeji rozumí, komu můžete věřit a kdo vás podpoří,“ nadchlo Kanaďana, který má také americký pas díky rodnému Buffalu, kde jeho táta v době jeho narození působil.

I další velikán z Kladna křídelnímu útočníkovi učaroval. Jaromír Jágr, kdo jiný. „Je šílené, že jsem s ním v jednom týmu. Sledoval jsem ho odmala. Až jednou skončím kariéru, budu moct říct, že jsem si zahrál s Jágrem a byl s ním v jedné kabině. To nemůže říct úplně každý. Je to cool!“

Kladenský sportovní ředitel Tomáš Plekanec na střídačce při utkání s Olomoucí.

Pikantních vazeb jako tátovu na Plekance má Audette víc. „Srandovní je také, že jsem hrál s bratrem Phila Pietronira a s bratrem Jérémieho Blaina,“ usmál se. Oba jsou jeho kladenskými spoluhráči. „Trošku jsem je znal přes jejich sourozence, ale nikdy jsem je předtím osobně nepotkal.“

V kladenské kabině je plno Kanaďanů, ale také oni se snaží pochytit češtinu. „Všichni kluci tady mluví dobře anglicky. Já se zase pomaličku učím nějaká slova v češtině - vybral jsem si hlavně ty související s hokejem, takže teď už umím říct třeba brusle. Zlepšuju se!“ pochválil se nenápadný hrdina.

Zlepšuje se i na ledě, s 10 kanadskými body je druhý v produktivitě. Před ním a za ním jsou jeho parťáci z útoku: centr Robins 13 bodů, Ojamäki devět. „Robinsův příchod nám hodně pomohl, protože je to výborný hráč s chytrou hokejovou hlavou,“ poklonil se mu 175 cm vysoký Audette.

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Působil v zámoří, Finsku, Rusku a Švédsku, v Evropě vystřídal už sedm klubů za pět let. „Já většinou podepisuju jen roční smlouvu, výjimkou bylo Rusko, ale tam jsem nakonec byl chvíli, protože vypukla válka.“

V Kladně má kontrakt dvouletý a zatím je nadšený. „Extraliga je bruslivá, hodně defenzivní, týmy dobře drží systém a dobře brání střed hřiště. Je také dost fyzická,“ popsal, jak vidí českou nejvyšší soutěž. „Je to tady zábava. Pár týdnu mi trvalo, než jsem se adaptoval, bohužel jsme během té doby stihli odehrát docela dost zápasů. Ale jdeme správným směrem!“

Což cítí i fanoušci, který za Rytíři stojí. „Je zábava před nimi hrát, užíváme si to. Jsou skvělí a přes nepovedený vstup do sezony nás pořád podporují. Zaslouží si jen to nejlepší a jsme rádi, že jsme jim teď mohli párkrát dopřát radost z výhry.“

Tu poslední jim dopřál Audette dvěma údery.

Vstoupit do diskuse

17. kolo

Kompletní los

18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 11 2 1 2 51:32 38
2. HC Kometa BrnoKometa 17 10 0 2 5 47:43 32
3. HC Dynamo PardubicePardubice 17 8 2 1 6 51:40 29
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 8 1 2 5 35:28 28
5. HC OlomoucOlomouc 17 9 0 1 7 42:43 28
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 17 9 0 0 8 50:42 27
7. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 4 0 6 41:36 26
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 17 6 3 2 6 51:47 26
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 17 8 0 2 7 40:40 26
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 17 7 1 1 8 39:42 24
11. HC Sparta PrahaSparta 18 6 2 1 9 51:50 23
12. Rytíři KladnoKladno 17 5 1 2 8 36:47 19
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 17 5 0 1 10 31:43 16
14. HC Verva LitvínovLitvínov 17 2 1 1 13 28:60 9
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Lauro, vydrž! Blízcí popsali poslední okamžiky Dahlmeierové na Laila Peak

Od tragické smrti Laury Dahlmeierové uběhly už téměř tři měsíce, o podrobnostech neštěstí se však zatím veřejnost dozvěděla jen málo. Další díl skládačky nyní přinesl německý Spiegel, který hovořil s...

Jágrův vítězný návrat i Pešánovo utrpení. Kometa padla, Litvínov dál tápe

Jaromír Jágr naskočil na led a přispěl k výhře Kladna 3:1 nad rozjetými Vítkovicemi. V dalších zápasech 15. extraligového kola pardubičtí hokejisté potvrdili, že na Liberec se jim nedaří, a podlehli...

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Třinec ovládl šlágr na Spartě, Olomouc srazila Litvínov, Hradec vyhrál

Úterní program hokejové extraligy nabídl tři dohrávky. Vedoucí Třinec zvítězil na Spartě 4:1, České Budějovice doma nestačily na Hradec 0:3 a Olomouc otočila duel s posledním Litvínovem a vyhrála 3:2.

Kulich pomohl k výhře Buffala gólem a asistencí, Ovečkin dal 899. gól v NHL

Aktualizujeme

Útočník Jiří Kulich přispěl v NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Buffala nad Torontem 5:3. Sabres zvítězili ve čtyřech z posledních pěti utkání. Nejlepší střelec soutěže Alexandr Ovečkin...

25. října 2025

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

24. října 2025  16:50,  aktualizováno  22:26

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Výsledková bída a nejistá budoucnost hokejového Litvínova vyburcovaly k protestu jeho nejvěrnější fanoušky. Od druhé třetiny pátečního zápasu s Libercem Hlinkův stadion mlčel, kotelníci vyklidili...

24. října 2025  21:52

Gól o pysk těsně před koncem Mazance mrzel. Třinec podle něj hrál fenomenálně

Jen osm vteřin chybělo brankáři třineckých hokejistů Marku Mazancovi, aby udržel potřetí v tomto ročníku extraligy čisté konto. Gól ale Oceláře příliš mrzet nemusel, Mladou Boleslav porazili 2:1 a...

24. října 2025  21:06

První Češi v NHL: Dej gól, nebo padej zpátky do Československa! slyšel Hlinka

Premium

Ačkoliv se to zas tak moc neví, kapitán hokejové reprezentace a kouč zlatých chlapců z Nagana taky hrál v NHL. A ne špatně! Centr Ivan Hlinka pomohl týmu Vancouver Canucks do finále Stanley Cupu....

24. října 2025

Ano, beru. Na třineckém ledě. Fanoušci během přestávky tleskali novomanželům

Třinečtí hokejisté nastoupili ve speciální sadě dresů bez reklam, ale s tradičním logem železáren na prsou. Ještě v něčem byl ale duel proti Mladé Boleslavi výjimečný. Ozvláštnila ho svatba Lukáše...

24. října 2025  18:48

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

24. října 2025  16:13

Vyladěný retro duel, NHL se vrátila v čase. Nečas bodoval i za Quebec, proti Hartfordu

Dvě ikonická loga, osmdesátková klasika, souboje v Adamsově divizi. Hokejová NHL na chvíli nostalgicky zavzpomínala. Vrátila se minimálně o třicet let zpět, kdy ještě soutěž hrávali jak Quebec, tak...

24. října 2025  14:55

Famózní devítibodová show mladíků. Nerespektovali jsme je, štvalo soupeře

Sázka na mladé se San Jose při přestavbě vyplácí. A jak! Devatenáctiletý Macklin Celebrini a o rok starší Will Smith předvedli proti hokejistům New York Rangers fenomenální výkon, při výhře 6:5 po...

24. října 2025  13:11

Tomášek slaví první gól v NHL. Prosadil se i Nečas, Pastrňák a Zacha jen mírnili prohru

Ve čtvrtek NHL nabídla bohatý program. Body Davida Pastrňáka (1+1) s Pavlem Zachou (0+1) neodvrátily již šestou prohru Bostonu za sebou. Naposledy byl nad jejich síly po divokém skóre 5:7 Anaheim s...

24. října 2025  7:22,  aktualizováno  8:41

Pardubice doma převálcovaly Budějovice a posunuly se na druhé místo tabulky

Čtvrteční předehrávka 17. kola hokejové extraligy mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi dopadla lépe pro domácí, kteří vyhráli 5:2. Svěřenci Filipa Pešána se díky gólům Kelemena, Košťálka, Mandáta,...

23. října 2025  17:50,  aktualizováno  21:04

OBRAZEM: Legendy, ceremoniál, speciální dresy i drama. Jak to vypadalo na Spartě?

Klub legend hokejové Sparty se rozrostl o dalších pět osobností. Ty si užily slavnostní ceremoniál přímo na ledové ploše před úvodním buly extraligového duelu s Vítkovicemi. Pražané navíc odehráli...

23. října 2025  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.