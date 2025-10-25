„Kladno ukázalo hodně zájmu, to pokaždé potěší, i proto jsem tady. Staví se tu něco pozitivního do budoucna a je fajn být toho součástí,“ vysvětlil svou volbu.
Devětadvacetiletý hráč dvěma góly skolil Olomouc v pátečním zápase na domácím ledě. Rytíři ji přetlačili 3:2 a pokračují ve vzestupu, vyhráli pátý z posledních sedmi zápasů.
„Pomaleji jsme se rozjížděli, ale jako tým jsme každým týdnem lepší a lepší. Myslím, že v mužstvu teď máme vážně dobrou chemii a stejné je to i s naší lajnou - hrajeme lépe a lépe,“ pochvaloval si souhru s Nikem Ojamäkim a Tristenem Robinsem; druhého jmenovaného zařadili trenéři do elitní formace později, neboť přišel až po startu extraligy.
Zato s finským mistrem světa a olympijským šampionem nastupuje Audette od úvodu sezony, což má svůj důvod. Spolu se totiž potkali už v ruském Viťazu a švýcarském Klotenu. „A pokaždé jsme hráli spolu v útoku. Na ledě nám to dohromady funguje, naše dovednosti se dobře doplňují.“
Cítí to i soupeři, první útok motal Olomouci hlavy. „Cítil jsem se už od začátku dobře. Naše lajna si vypracovala několik dobrých šancí. A samozřejmě je vždycky dobré, když se vám povede dostat puk do branky a pomůžete tím týmu,“ tvrdil po zápase.
Během něj ho po zádech plácal i sportovní ředitel Tomáš Plekanec, jenž sestoupil z tribuny na střídačku. Legendární útočník byl jedním z faktorů, které zlákaly Audetta do města oceli.
„Potkal jsem ho, když jsem byl na svém prvním NHL kempu. Pamatuju si, že byl milý, příjemný. A teď v létě jsem s ním mluvil znovu. Vtipné je, že chvíli hrál s mým tátou,“ zmínil Donalda Audetta, který v NHL zvládl 15 sezon, 735 zápasů a 509 kanadských bodů. Plekancovým spoluhráčem byl v Montrealu.
Na českého mistra světa chrlí Audette jen pozitiva. „Plekanec je očividně velmi respektovaná persona. Je fajn mít někoho, kdo hokeji rozumí, komu můžete věřit a kdo vás podpoří,“ nadchlo Kanaďana, který má také americký pas díky rodnému Buffalu, kde jeho táta v době jeho narození působil.
I další velikán z Kladna křídelnímu útočníkovi učaroval. Jaromír Jágr, kdo jiný. „Je šílené, že jsem s ním v jednom týmu. Sledoval jsem ho odmala. Až jednou skončím kariéru, budu moct říct, že jsem si zahrál s Jágrem a byl s ním v jedné kabině. To nemůže říct úplně každý. Je to cool!“
Pikantních vazeb jako tátovu na Plekance má Audette víc. „Srandovní je také, že jsem hrál s bratrem Phila Pietronira a s bratrem Jérémieho Blaina,“ usmál se. Oba jsou jeho kladenskými spoluhráči. „Trošku jsem je znal přes jejich sourozence, ale nikdy jsem je předtím osobně nepotkal.“
V kladenské kabině je plno Kanaďanů, ale také oni se snaží pochytit češtinu. „Všichni kluci tady mluví dobře anglicky. Já se zase pomaličku učím nějaká slova v češtině - vybral jsem si hlavně ty související s hokejem, takže teď už umím říct třeba brusle. Zlepšuju se!“ pochválil se nenápadný hrdina.
Zlepšuje se i na ledě, s 10 kanadskými body je druhý v produktivitě. Před ním a za ním jsou jeho parťáci z útoku: centr Robins 13 bodů, Ojamäki devět. „Robinsův příchod nám hodně pomohl, protože je to výborný hráč s chytrou hokejovou hlavou,“ poklonil se mu 175 cm vysoký Audette.
Působil v zámoří, Finsku, Rusku a Švédsku, v Evropě vystřídal už sedm klubů za pět let. „Já většinou podepisuju jen roční smlouvu, výjimkou bylo Rusko, ale tam jsem nakonec byl chvíli, protože vypukla válka.“
V Kladně má kontrakt dvouletý a zatím je nadšený. „Extraliga je bruslivá, hodně defenzivní, týmy dobře drží systém a dobře brání střed hřiště. Je také dost fyzická,“ popsal, jak vidí českou nejvyšší soutěž. „Je to tady zábava. Pár týdnu mi trvalo, než jsem se adaptoval, bohužel jsme během té doby stihli odehrát docela dost zápasů. Ale jdeme správným směrem!“
Což cítí i fanoušci, který za Rytíři stojí. „Je zábava před nimi hrát, užíváme si to. Jsou skvělí a přes nepovedený vstup do sezony nás pořád podporují. Zaslouží si jen to nejlepší a jsme rádi, že jsme jim teď mohli párkrát dopřát radost z výhry.“
Tu poslední jim dopřál Audette dvěma údery.