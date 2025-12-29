Tipsport extraliga 2025/26

Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, tým přebírá Plekanec

Kladno v krizové situaci zatáhlo za záchrannou brzdu. Předposlední tým hokejové extraligy zareagoval na sérii sedmi porážek odvoláním trenéra Davida Čermáka. Šéfem střídačky bude podle všeho Tomáš Plekanec, sportovnímu řediteli klubu budou sekundovat nově Jiří Burger coby sportovní manažer a dosavadní asistent Ivan Majeský. Vedení Rytířů do realizačního týmu instalovalo také Miloslava Hořavu mladšího, syna uznávaného kouče Mladé Boleslavi.
Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Kladenský trenér David Čermák (vlevo).

„Naše situace není ideální, a tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Věříme, že změna přinese týmu dostatečný impulz, který ho nastartuje k lepším výsledkům,“ uvedl k tiskové zprávě Plekanec, kladenský sportovní ředitel a člen dosavadního realizačního týmu.

Pětapadesátiletý Čermák koučoval Rytíře s dvouletou přestávkou celkem sedm sezon během dvou angažmá. Jeho trenérskou židli zlomila mizerná forma Kladna, která je aktuálně nejhorší v celé soutěži. Středočeský tým je předposlední už jen bod nad čtrnáctým Litvínovem, z 35 zápasů v aktuální sezoně vyhrál jen 12 a zase mu hrozí baráž.

Velká změna v Třinci. Tým přebírá Žabka, Moták oznámil rezignaci: Je to férové

Na střídačce zůstávají kromě Plekance, legendy českého hokeje, také dosavadní asistent Ivan Majeský a trenér brankářů Radek Jirátko. Vedle nich se postaví Jiří Burger, sportovní manažer Rytířů, bývalý útočník.

V realizačním týmu pokračuje zkušený Václav Sýkora a jeho součástí bude nově také Miloslav Hořava mladší jako „mladý trenér s perspektivou do budoucna“. Nadále bude pracovat i jako trenér kladenské juniorky.

Nový realizační tým ve složení Plekanec, Majeský a Burger povede Rytíře poprvé v úterním domácím utkání proti Karlovým Varům.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 34 19 2 4 9 108:77 65
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 5 1 13 96:83 59
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 34 18 1 2 13 84:83 58
4. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
6. HC Oceláři TřinecTřinec 35 16 4 1 14 103:88 57
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 37 16 3 2 16 101:104 56
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 34 15 2 4 13 91:91 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 35 13 5 2 15 94:95 51
11. HC OlomoucOlomouc 36 14 3 2 17 82:105 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 11 3 2 18 68:90 41
13. Rytíři KladnoKladno 35 9 3 5 18 78:102 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 35 10 2 3 20 76:106 37
O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

Sparta přetlačila Kanadu, v semifinále Spengler Cupu ji čeká výběr z univerzity

Jakub Kovář zasahuje v utkání s Kanadou.

Sparta si působení na tradičním vánočním turnaji minimálně o den protáhne. Ve čtvrtfinále Spengler Cupu si po vyrovnaném průběhu poradila s Kanadou, k vítězství 5:1 nad Kanadou přispěl dvěma góly...

Skrytá zbraň dvacítky? Správný sobec s ostrou ranou. Kubiesovi pomáhá první liga

Matěj Kubiesa využívá přesilovku v utkání s Dánskem.

Během podzimu si vydobyl pozici nejproduktivnějšího hráče prvoligového Frýdku-Místku. Třetího prosince poprvé skóroval v extralize za Třinec. A ve stejný den se dozvěděl, že se podívá na hokejový...

Diktátor na zádech. Lukašenka při zápase poslal na zem hokejista s číslem 68

HOKEJOVÍ NADŠENCI. Vladimir Putin (vpravo) a Alexandr Lukašenko.

Alexandr Lukašenko se o víkendu zapletl do nepříjemné srážky. Při hokejovém zápase v Minsku padl na led po nechtěné kolizi s vlastním spoluhráčem, který ho při amatérské bitvě podtrhl při couvání ve...

Hit jak od Gudase, jenže zakázaný. Češka v ženské NHL srazila sokyni, fandové se diví

Souboj českých hokejistek v ženské NHL. Tereza Vanišová z Vancouveru nahání...

Po takové srážce by fanoušci při zápase NHL vstali a začali tleskat. Koneckonců i tato vyvolala v aréně značný rozruch, ovšem spíše z šoku. Česká obránkyně Aneta Tejralová totiž srazila soupeřku...

Surová odveta. Lídr Islanders mstil mladou hvězdu, po sekeře ale sklízel pochvaly

Útočník Matt Barzal (13) z New York Islanders

I když se od Matta Barzala daleko víc čeká při tvorbě gólových akcí, tentokrát zastal roli tvrdého bodyguarda. Jedna z hlavních tváří hokejových New York Islanders vzala hokejku do obou rukou,...

Salát mám fakt vymakaný. Gurmán Flek o dobrém jídle, lásce k Brnu i rychlé jízdě

Libor Hájek z Pardubic a Jakub Flek (vpravo) z Brna.

Přestože vyrůstal a dlouho hrál hokej takřka výhradně v západních Čechách, momentálně je hlavní tváří brněnské Komety. Kapitán, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč, reprezentant, miláček...

Rittich v NHL odchytal druhý zápas ve dvou dnech, v akci byl i Vladař

David Rittich hokejkou zastavuje výpad Charlieho Coyla.

Po sobotní vychytané nule proti Rangers nastoupil gólman Islanders David Rittich nezvykle i do nedělního zápasu. Tentokrát se již z výhry neradoval, když 4:2 uspěl domácí Columbus. V roli poraženého...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Finové se poučili od Kanady. Favorit si smlsnul na Lotyšsku a naladil se na Čechy

Hokejisté Lotyšska na MS dvacítek.

Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém Minneapolis Lotyšsko 8:0 a dostali se s plným počtem šesti bodů do čela skupiny B o bod před Kanadu. Ta v noci na neděli...

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...

Boris Žabka se v roli hlavního trenéra hokejových Ocelářů Třinec uvedl výhrou nad Kladnem 3:1 v nedělním 35. kole extraligy. Na post kouče se posunul z pozice asistenta poté, co Zdeněk Moták v sobotu...

