Kladno reaguje na mizérii. Trenér Čermák končí, tým přebírá Plekanec

„Naše situace není ideální, a tak jsme se rozhodli pro toto řešení. Věříme, že změna přinese týmu dostatečný impulz, který ho nastartuje k lepším výsledkům,“ uvedl k tiskové zprávě Plekanec, kladenský sportovní ředitel a člen dosavadního realizačního týmu.
Pětapadesátiletý Čermák koučoval Rytíře s dvouletou přestávkou celkem sedm sezon během dvou angažmá. Jeho trenérskou židli zlomila mizerná forma Kladna, která je aktuálně nejhorší v celé soutěži. Středočeský tým je předposlední už jen bod nad čtrnáctým Litvínovem, z 35 zápasů v aktuální sezoně vyhrál jen 12 a zase mu hrozí baráž.
Na střídačce zůstávají kromě Plekance, legendy českého hokeje, také dosavadní asistent Ivan Majeský a trenér brankářů Radek Jirátko. Vedle nich se postaví Jiří Burger, sportovní manažer Rytířů, bývalý útočník.
V realizačním týmu pokračuje zkušený Václav Sýkora a jeho součástí bude nově také Miloslav Hořava mladší jako „mladý trenér s perspektivou do budoucna“. Nadále bude pracovat i jako trenér kladenské juniorky.
Nový realizační tým ve složení Plekanec, Majeský a Burger povede Rytíře poprvé v úterním domácím utkání proti Karlovým Varům.