Brízgala přežil kladenský třesk a září: Chceme play off, strašákem je teď Bolka

Před barážovou příčkou máte náskok 12 bodů. Už to považujete za uzavřenou věc?
Klidnější být nemůžeme, vždyť je to Litvínov! Taky měl šňůru výher. Dokud nebude stoprocentně jisté, že tam zůstane, nejde to podcenit. Hlavně si chceme letos zahrát o play off, pod sebou máme Bolku, to je teď náš strašák, s kterým musíme bojovat.
Mladá Boleslav má o bod méně, ale zápas k dobru.
Bylo by fajn mít jasno do olympijské pauzy, když po ní zbývá už jen pět kol. Jenže rozdíly jsou tak malé, že si neumím představit, že by bylo hotovo. Přiblížili jsme se teď taky Olomouci, ale naše myšlenky jsou hlavně na to, abychom vyhrávali. Jak se to pak promítne v tabulce, to uvidíme. Neovlivníme, jestli Olomouc nebo Bolka budou s ostatními prohrávat nebo vyhrávat. Musíme myslet na sebe.
Jak těžké bylo čtvrté čisté konto sezony? Olomouc na vás v první třetině vystřelila jen třikrát.
V prvních dvou třetinách byl pro mě zápas jednodušší, vytvářeli jsme hodně velký tlak na soupeře, moc střel nebylo. Já v první třetině měl pocitově tak dvě. O to těžší bylo zůstat soustředěný. Pak se hosté malinko rozstříleli, zkoušeli puk nahazovat ze všech úhlů, malinko jsem se zapotil. Ale kluci odvedli dobrou práci.
V extralize máte už deset nul. Pamatujete si je všechny?
Asi bych si rozpomněl, deset není velké číslo. Potěší to, cením si hlavně toho, že letos je už čtvrtá. Je vidět, že kluci mi hodně pomáhají blokováním střel. Náš obranný systém se zvedl. Také se nám daří oslabení, soupeře si na videu důsledně rozebereme. Minule v Hradci jsme smolně zaškobrtli a je skvělé, že jsme se snad zase vrátili na vlnu.
Jak vás zvedl nový trenér Tomáš Plekanec?
On nám pomáhal celou dobu. Myslím, že šlo o impulz pro celý tým, aby se zvedl a zamyslel se nad výkony. Jsem rád, že se něco změnilo a začali jsme hrát mnohem líp.
Mužstvo se kompletně změnilo. Mohlo zabrat víc času, než jste se sehráli?
Hráli jsme spolu celou sezonu, takže říct v prosinci nebo v lednu, že jsme se konečně sehráli, nevím… Může to být. Ale že by si to zázračně sedlo jako mávnutím kouzelného proutku, to asi ne. Impulz přinesla asi výměna trenérů, klade se větší důraz na detaily, které jsme dřív vynechávali. To je základ. Detaily nás stahovaly dolů.
Řeší Plekanec nějak i brankáře?
Všechno nechává na trenérovi gólmanů. A jestli si na mě po tréninku dvakrát třikrát vystřelil, to je moc. Bere svoji roli profesionálně, tohle nechává bokem.
Jak vás těší, že jste v Kladně zůstal? Po nástupu nového majitele se tým kompletně proměnil.
Jsem rád, že Kladno má o mě dál zájem, i když se 90 procent kádru obměnilo. Je hezké, že se mnou počítají, že mě chtějí do dalších sezon. Fajn pocit, moc si toho cením.
Benjamínek Bareš: Plekanec? Všichni se víc snaží
Nejmladší spasitelem. Výhru 2:0 nad Olomoucí zařídil Kladnu jeho benjamínek Adam Bareš, navrátilec z Finska, kde působil v týmu Pelicans. „Finský hokej není tolik soubojový, ale je dost bruslivý. Zatím mi sedí ten český. Česko a Kladno mi chyběly. Můžu střílet gólů i víc, ale už cítím nějaký progres,“ řekl autor šesti letošních zásahů.
Na ten šestý se načekal 11 zápasů, mezitím si na jeden odskočil o patro níž do Litoměřic. A hned se trefil do sítě Třebíče. „Z Litoměřic jsem si přinesl víc sebevědomí,“ vycítil jedenadvacetiletý útočník. „Netuším, jestli tam s Oskarem Lislerem budeme chodit dál, záleží na vytížení v Kladně. Hned jsme zapadli týmu, mají skvělá partou a hodně mladých kluků. Dost jich i znám.“
Bronzový medailista z juniorského mistrovství světa si pochvaluje přínos Tomáše Plekance, který se ujal vlády nad kladenskou střídačkou po odvolání Davida Čermáka. „Je vidět síla našeho týmu, už jsme si víc sedli. Pan Plekanec je na střídačce autorita, všichni se víc snaží. Změnou jsou krátká střídání, nechceme je prodlužovat. Když mi něco pan Plekanec řekne, tak má vždycky pravdu.“