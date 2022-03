Řešili jsme prales, teď jsme v play off. Můžeme být nebezpeční! cítí kapitán Varů

„Jsme strašně šťastní,“ zářil kapitán Tomáš Vondráček po úterním obratu na 3:1. „Dneska se ukázalo, jak je sport krásný. Ještě v pátek po zápase padala nějaká slova o baráži a o pralese, dneska se radujeme s fanoušky a máme vybojované předkolo. Trošku to oslavíme a v pátek budeme nachystaní na Pardubice, abychom jim to vrátili z loňska.“

Co vás dostalo do play off?

Asi nám hořela koudel u zadku a trošku jsme semknuli, začali jsme hrát víc týmově, víc do obrany, víc bojovat. A podařilo se to. Když na to navážeme v play off, můžeme být hodně nebezpeční.

Z vaší KV Arény je Krajské centrum pomoci Ukrajině, jak jste brali stěhování?

My to vzali, jak to je. Doba je blbá. Hokej je krásná věc, ale teď jsou důležitější věci a pomoc Ukrajině je přednější. Plně jsme to respektovali a přizpůsobili jsme se tomu. Atmosféra byla skvělá, fanouškům patří dík, že nám udělali domácí kulisu.

A budete tu i v play off.

Co vím, do semifinále máme hrát tady, pak se uvidí (smích).

První rok hrajete s céčkem, cítíte zadostiučinění, že jste tým dovedl do vyřazovací fáze?

Samozřejmě, jsem moc šťastný. Kapitán se vždycky hodnotí podle týmových výsledků. Jsem rád, že jsme cíl splnili, dál můžeme jen překvapit.

Co v klíčovém zápase rozhodlo?

Vždycky je znát, když se využije přesilovka, a my využili dvě. Ne že by to bylo z nacvičených signálů, prostě nám to tam spadlo. Teď nás čeká odpočinek a v pátek další zápas.

Nestrašilo vás, že jste letos třikrát s Litvínovem prohráli?

Taky jsme o tom v kabině mluvili, že jsme je letos neporazili, myslím, že ani loni. Říkali jsme si před zápasem, že to zlomíme, a povedlo se to.

A vy jste to prožíval snad nejvíc emotivně.

Je to přímý zápas o play off, ty emoce tam jsou. To je na sportu krásné!

Jakým soupeřem budou Pardubice v předkole?

Známe je, hráli jsme s nimi loni play off, máme jim co vracet. Dobře se na to nachystáme. Víme, že mají nějaký pokles, ale teď se všechno maže, začíná se od nuly. Bude to úplně jiná soutěž. Věřím, že to zvládneme.

Půjdete si play off užít, protože můžete jen překvapit?

Určitě. Pro nás bylo předkolo jasný cíl, ten jsme splnili, teď jdeme do bojů s čistou hlavou.

A se skvělým Lukešem v brance. Může být rozhodujícím faktorem?

Kdo poslední zápasy viděl, musí uznat, jaký je Lukiňo brankář. Je radost před takovým gólmanem hrát! Víme, že když uděláme chybu, máme jistotu v zádech. Je krásný pocit jít s takovým gólmanem do play off.