„Po nepovedených zápasech jsme zašli na pivo, něco jsme si řekli a od té doby to jde,“ zmínil Frodl návštěvu hospody a následnou čtyřzápasovou vítěznou sérii. „Začali jsme plnit věci, které máme. A když to děláme, jsme výborný tým.“
Výborný je i Frodl, obzvlášť proti Litvínovu. V prvním vzájemném střetnutí vytasil 24 úspěšných zákroků, ve druhém dokonce 34, vždy udržel nulu. V neděli zneškodnil také 24 ran podkrušnohorského rivala, kapituloval jen po zásahu snižujícího Davida Kašeho.
„Věděl jsem, že čistá konta mám letos jen proti Litvínovu, tak blbý zas nejsem,“ řehtal se ryšavý brankář. „Mně se přitom u nich dlouhodobě nedařilo, proto jsem rád, že tady máme letos druhou výhru. A všechny tři zápasy proti nim jsme hráli skvěle.“
Rodáka z Prahy sice dvakrát na Hlinkově zimáku zachránila tyčka, ale to nesnižovalo výkon jeho ekipy. „Nechtěli jsme se při vedení zatáhnout, to by byla voda na litvínovský mlýn. Hráli jsme pořád aktivně. Oni měli jen chvilku závary v první a druhé třetině, pak dlouhý v posledních dvou minutách při hře bez brankáře.“
Z karlovarské šatny zněla po bitvě písnička Švihák lázeňský od Jiřího Schelingera a poslední výsledky švihácké jsou. Energie složila Kometu, Třinec, Vítkovice a teď potřetí v sezoně Litvínov.
„Potvrdili jsme stoupající tendenci. Je strašně důležité vydržet na vlně, abychom dělali stejná jednoduchá rozhodnutí v obranném a útočném pásmu. Třetí zápas s Litvínovem byl víc otevřený, oba brankáři podali skvělé výkony,“ chválil karlovarský asistent trenéra David Moravec nejen Frodla, ale i domácího Mateje Tomka.
Karlovy Vary do extraligy vstoupily dobře, jenže hluchý říjen se sedmi porážkami a jen třemi výhrami je vykolejil. Teď jsou zpátky, poskočily na osmé místo tabulky.
„Jsem rád, že jsme v Litvínově navázali na naši šňůru, kterou teď máme,“ pochvaloval si brankář s atypickým číslem 0. „Kluci předváděli parádní, velké bloky, i před prázdnou bránou. Jestli nám to chybělo v zápasech předtím, tak teď díky tomu vyhráváme.“
A taky díky dobré rozpravě u piva.
Petr: Vary jsme pustili do ďábelského přečíslení...
Střelecké záblesky zase vystřídala gólová tma. Hokejisté posledního Litvínova těžce koušou nedělní domácí krach 1:2 s Karlovými Vary a pořád se nemůžou nadechnout k velešňůře, která by jim dala naději na únik z baráže.
„Každý víme, že potřebujeme dlouhou sérii, abychom byli konkurenceschopní. Jenže udělat ji v extralize není jednoduché pro žádného trenéra a žádné mužstvo,“ uvědomuje si kouč Jakub Petr; jeho chemici jsou u dna se čtrnáctibodovou mezerou na Mladou Boleslav.
Vypadali jako polití živou vodou, kdy si doma pěti góly podrobili tehdejšího lídra Třinec a dokonce šesti spláchli mistrovské Brno. V neděli si zase vylámali střelecké zuby.
„Znovu jen jeden gól, po hodech s Třincem a Kometou nám branky chyběly,“ posteskl si Petr. Litvínov je poslední i ve střelecké tabulce, gólů dal jen 52, v průměru 1,86 na zápas. „Od začátku sezony se trápíme v koncovce, i když poslední zápasy se malinko zlepšila. Musíme na tom pracovat víc, být ještě nebezpečnější a produktivnější,“ apeluje na svůj tým kapitán Matúš Sukeľ. „Šance jsme si přitom vypracovali.“
Jenže v brance Energie stál ryšavý démon Dominik Frodl, který v prvních dvou zápasech Litvínov vynuloval. I teď sahal po čistém kontu, Verva ho díky Davidu Kašemu propálila po 163 minutách. „Asi za tu sérii může jejich gólman a styl hry. Rychle ji otáčejí, někdy na hraně rizika. A dnes jsme je pustili do jejich ďábelského přečíslení 4 na 2, z kterého otevřeli skóre,“ posteskl si kouč žluto-černých.
Zápas zošklivila pěstní výměna názorů mezi pořadatelem a kotelníkem hostů, ale i zranění domácího útočníka Matěje Maštalířského. Po ráně pukem do obličeje krvácel a odstoupil. „Nebyl to příjemný pohled, přejeme mu, ať nejbližší hodiny zvládne. Bohužel další podobné zranění během tří zápasů, štěstěna nám nepřeje.“ Nejen ta střelecká.