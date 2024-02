Klubový rekord už má, co extraligový? Nefixuji se na to, hlásí obránce Ticháček

„Těší mě, že mi to padá, slyším to všude okolo. Ale nechci se na to vůbec fixovat ani soustředit, měl bych svázané ruce,“ snaží se Ticháček utišit humbuk, který kolem něj panuje. „Poslední dva zápasy odmakám na sto procent a uvidíme, co se stane.“

V minulých dvou kolech proti Třinci a Litvínovu pokaždé skóroval a svoji bilanci vyšperkoval na 13 gólů a 30 asistencí v 50 zápasech. Díky 43 kanadským bodům vyrovnal klubový rekord, který před čtyřmi lety vytvořil Kanaďan Brady Austin. „Je hezké to poslouchat,“ nezapírá jednadvacetiletý talent.

Produktivita obránců extraligy 1. Jiří Ticháček (Kladno) 43 bodů (13+30)

2. Petr Zámorský (Plzeň) 40 bodů (11+29)

3. Jeremie Blain (Hradec Králové) 36 bodů (9+27)

4. Peter Čerešňák (Pardubice) 36 bodů (8+28)

5. Jakub Jeřábek (Třinec) 35 bodů (5+30)

Stříbrný medailista z juniorského šampionátu v letošní sezoně debutoval i v dospělé reprezentaci. Jeho výkony v extralize vyletěly raketově.

„Hraje výborně, ale já od něj neočekávám vůbec nic jiného. Pořád jsem slyšel, jak obrovský je talent, a letos to ukazuje. Nechtěl bych po něm vůbec nic míň,“ upozornil kladenský asistent trenéra Pavel Skrbek, sám bývalý zadák s 12 starty v NHL. „Všichni se rozplývají, jak udělá kličku a bruslí, ale takhle má dobrý bek hrát normálně.“

V extralize se Ticháček pohybuje navzdory svému mládí třetím rokem, letos ovšem bodově explodoval. Vždyť za dvě sezony předtím dohromady zaznamenal jen 14 bodů.

Rytíři Kladno - Verva Litvínov, hokejová extraliga. Jiří Ticháček slaví gól.

„V létě jsem víc potrénoval a od začátku mi začaly padat góly. Roli hraje, že jsem dostal šanci v přesilovce. Pak už jde jedno s druhým. Jsem hrozně rád, že se mi bodově daří, ale raději bych nehrál baráž. Bohužel to vyšlo takhle.“

Nejproduktivnější obránce extraligy, kterého může ohrozit už jen plzeňský Petr Zámorský se 40 body, individuálně prožívá báječné časy, týmově naopak časy pod psa. Kladno zase žuchlo do baráže, paradoxně hned po nemilosrdném ortelu porazilo stále motivované soupeře, Třinec a Litvínov.

„Bohužel v této fázi sezony to pro nás už nic neřeší, ale jsme rádi, že jsme se naladili na správnou notu,“ myslí Ticháček na baráž. „Nekoukáme na to, že nám už o nic nejde. Když jsme naši hru zjednodušili a nic nevymýšleli, dovedlo nás to k vítězstvím. A taky jsme si řekli, že k zápasům přistoupíme na sto procent, tak to má být. Dost kluků nastavilo svoje tělo do střel. Hrát takhle celou sezonu, mohlo to vypadat jinak, bohužel jsme na to asi přišli až teď.“

Ticháček na to, jak bodovat, přišel už na začátku sezony. Vstoupí na jejím konci do historie extraligy? Minimálně do té kladenské už se mu to podařilo.