Nedvěd o probuzení Sparty i bratrovi: Na obědě řešíme naši elektronickou tužku

„Petr je obrovsky zkušený hráč a poslední roky i funkcionář. Ví o hokeji hodně, hodnotíme ho. Chodíme spolu hrát dvakrát až třikrát týdně tenis, pak máme na obědě takovou elektronickou tužku,“ líčí nástupce odvolaného Pavla Grosse.
Jak takové sezení u Nedvědů vypadá? „Prostě se o hokeji bavíme podrobněji a mnohem hlouběji, než aby mi řekl, jo, vyhráli jste v Kladně 7:3. Probíráme jednotlivé prvky hry, naši přesilovku, vhazování, na které byl dobrý, na všechno má názor,“ těší Nedvěda, bývalého vynikajícího obránce a dvojnásobného mistra se Spartou.
Jeho sourozenec válel v NHL, s českou reprezentací oslavil světový bronz, s kanadským národním týmem olympijské stříbro. „Nevím, jestli se stal sparťanem, ale naše zápasy teď sleduje bedlivěji. Říkal, že si je pouští i doma v televizi. Má přehled!“
Nedělní posun na první místo nechal šestapadesátiletého Nedvěda ledově klidným. „Upřímně, za skoro dva měsíce, co jsme tady, jsem se na tabulku podíval asi dvakrát. Je strašně brzy, v podstatě nic neznamená, tabulku před polovinou soutěže je zbytečné rozsáhle řešit. Zvlášť, když máme o pár zápasů víc. To, čím bych se v neděli kochal, může být v pátek jinak. Extraliga je tak nahuštěná, že stačí dva nepovedené zápasy a jste jinde,“ nezajímá ho průběžné pořadí.
Víc mu jde o dění na ledě, o výkony, o hru. „Vnímám, že se posunujeme herně,“ blaží 197 centimetrů vysokého kouče.
„Kluci reagují na nějaké věci, které po nich chceme. To je pro mě důležité. K tomu samozřejmě přicházejí výsledky, ale jestli bych koukal, že jsme první a dělal z toho vědu, to je brzy,“ zůstává Nedvěd při zemi. „Není čas na užívání. Po zápase přijdu domů, dvě hodiny si oddechnu, pak si otevřu počítač a budu koukat zase na příštího soupeře.“
Tím jsou v úterý Pardubice venku, s nimiž Nedvědova sparťanská éra odstartovala. Debutoval domácí porážkou 3:6. Od té doby si tým už částečně přetvořil k obrazu svému.
„Máme kluky, kteří umějí hrát hokej. Ve Spartě špatní hokejisté nejsou, je tady spousta ofenzivního talentu. Primárně je potřeba hlavně v začátcích zápasů myslet defenzivně, být v dobrých pozicích, nedávat soupeři lacinými ztrátami přečíslení. To jsou jednoduché věci. A když se nám to daří, tak potom si umíme v ofenzivě poradit,“ míní sparťanská ikona a statistiky jí dávají zapravdu; 84 gólů ve 27 zápasech je nejlepší počin v soutěži, byť soupeři mají o dvě až tři utkání méně.
Úspěšné období se propisuje i do sebevědomí mužstva, které přebírali Nedvěd s asistenty Patrikem Martincem a Valdemarem Jirušem na desátém místě a po čtyřech porážkách v řadě. „Poslední dobou vyhráváme, takže kluci jsou na tom dobře psychicky. Jsou na vlně, dobře se jim bruslí, energii člověk cítí,“ pozoruje Nedvěd.
Sparta si ho vytáhla z partnerských prvoligových Litoměřic, takže teď spolupráci poznává i z druhé strany. A pořád si ji chválí.
„Máme pár kluků na marodce, vytáhli jsme si Honzu Eberleho, Nina Tomova, Michala Vitoucha, kteří jsou hráči Litoměřic, ale zase jsme tam poslali na rozehrání mladého Hrabíka, kterého třeba za nějaký čas využijeme,“ vykresluje Nedvěd. „Teď tam dáváme Filipa Nováka z juniorky, který za nás hrál Ligu mistrů, aby si víc okusil dospělý hokej. Abychom ho třeba zase v nějakém čase mohli vyzkoušet v extralize, jak by vypadal. Ať koukám na spolupráci z jakékoli strany, je funkční.“
I díky ní je Sparta prozatímním vládcem extraligy.