Třinecký Hrňa si vyčistil hlavu a už zase dává góly

„Chtěli jsme odehrát o dost lepší utkání, než proti Boleslavi, protože ten zápas nám i přes dobrý začátek utekl,“ připomněl Hrňa středeční prohru 4:6, byť vedli 2:0.

S čím jste tedy do zápasu s Hradcem Králové šli?

Chtěli jsme do toho vletět a jsem moc rád, že se nám to podařilo. V první třetině jsme dali tři góly, což nás trochu uklidnilo, a po tom jsme přidali další tři.

Ve druhé třetině se ale hra hostů zlepšila. Dostávali se do šancí.

Ano, udělali jsme několik chyb mezi modrými čárami. Na střídačce jsme si ale řekli, že tam nesmíme ztrácet puky. Zlepšili jsme se a třetí třetinu jsme hráli už jen my.

Po první třetině jste vedli 3:0. Jak bylo těžké stále hrát naplno a soustředit se?

Poučili jsme se hlavně ze zápasu s Boleslaví, protože v něm jsme také vedli a druhá třetina byla od nás úplně šílená. Nechali jsme si ten zápas vzít. Teď jsme hráli až do konce, i když jsme měli ve druhé třetině několik ztrát, ale Štěpec (brankář Štěpánek) všechno pochytal. A pak jsme si to už pohlídali.

Váš gól na 3:0 to byla parádní trefa do horního rohu branky. Mířil jste?

Stál tam obránce i gólman. Nezbývalo mi nic jiného, než netrefit ani jednoho z nich a se štěstím to vyšlo. Puk zapadl do šibenice.

Byla nahrávka Arona Chmielewského zpoza branky perfektní?

Byla. A hlavně jsem dostal dost prostoru mezi kruhy, což je nebezpečné místo na střelu.

Dal jste šestý gól v minulých jedenácti zápasech. Co se ve vaší hře změnilo?

Vyčistil jsem hlavu, nemyslel na to, že mi to tam vůbec nepadalo a snažil jsem se hrát, makat a díky jednomu gólu, který jsem dal, mi sebevědomí narostlo.

V neděli vás čeká derby s Vítkovicemi. Co od něj čekáte?

Doufám, že do něj nastoupíme jako proti Boleslavi i Hradci a skončíme jako s Hradcem Králové.

Takže nějaké spekulace fanoušků, že Vítkovicím, které se zachraňují, body pustíte, nepřicházejí v úvahu?

To rezolutně odmítám, protože my chceme každý bodík a furt hrajeme o umístění v play off.