Marodka se plní, návraty jsou nejisté. Zpackané derby nakupilo problémy Hradce

Poté, co nemoci a zranění základní sestavu kouče Tomáše Martince dost zredukovaly už v minulých dnech a týdnech, přineslo derby ze stejných důvodů další komplikace.

V Pardubicích totiž zápas nedohráli obránce Blain a útočník Miškář, po jeho skončení se k nim přidal další bek Mudrák.

„Miškáře a Blaina trenéři stáhli ze zdravotních důvodů po druhé třetině. Miškáře i proto, že se s nimi potýkal několik dní a trenéři nechtěli, aby se případně tyto zdravotní problémy zhoršily. Snad budou v pořádku pro další utkání. U Mudráka prozatím nevíme, jak vážné to bude,“ komentoval nejnovější zdravotní komplikace v kádru Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Přitom trenéři Hradce dávali těžko dohromady sestavu už právě pro derby. Dlouhodobě v ní chybějí útočníci Kevin Klíma, Pour, Dmowski, v Plzni, ve druhém zápase po nedávné reprezentační pauze se k nim přidal Bunnaman. Pro klub nelehká situace hlavně proto, že jde o důležité borce.

„Zdravotní situace není optimální, ale s podobnými problémy se potýkají i další týmy a musíme se s tím nějak vyrovnat,“ konstatoval Kmoníček.

Návraty zatím nejisté

Na doléčení a na návrat do sestavy mají nyní hráči čas do pátku, kdy do Hradce přijede Mladá Boleslav. O Miškářovi a Blainovi, jenž se v Pardubicích do sestavy vrátil po týdny trvající jiné zdravotní absenci, už byla řeč.

A další? Pro případný páteční zápas nic moc optimistického: Poura dnes čeká kontrolní vyšetření, které stanoví, kdy bude schopen jít na led. Bunnaman bude mimo minimálně další dva týdny a hrát nebude nejméně do předvánoční reprezentační pauzy.

Optimističtější je manažer v případě Dmowskiho, jenž se snaží vrátit po nemoci. „Doufáme, že se zapojí postupně do tréninku,“ konstatoval manažer.

A Kevin Klíma, jenž se zranil už v přípravě a do tohoto extraligového ročníku ještě nezasáhl?

„Stále nevíme. Sice již trénuje na ledě, ale s týmem ještě neabsolvoval kompletní celý trénink, což se, doufám, stane tento týden,“ uvedl Kmoníček.

Kolín nemohl pomoci

Nahradit chybějící hráče není pro trenéry jednoduché. Do sestavy kvůli tomu prakticky napevno zabudovali Moravce. Něco odehrál kolínský Všetečka, v Pardubicích absolvovali svoji extraligovou premiéru junioři Gašo a Dommers.

I proto, že komplikovaná situace přišla ve chvíli, kdy na tom není nejlépe ani spřátelený prvoligový Kolín. Právě z jeho řad si Hradec jako reciprocitu v případě potřeby hráče půjčuje.

„Důvod je jednoduchý. Kolín hrál ve středu, v sobotu a i v pondělí To znamená, že hráč, který by absolvoval všechny zápasy včetně našich, by odehrál v šesti dnech pět utkání, což není možné,“ vypočítává hradecký manažer, „k současné situaci Kolína jsme museli přihlédnout a nechali jsme tam hráče, aby byli připraveni na pondělní velmi důležité utkání.“