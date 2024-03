Hradec a nemilé drama na konec. Narazí na Vítkovice? A kde série začne?

S mužstvem, které dlouho prožívalo rozporuplnou sezonu, aby v posledních kolech patřilo k týmům s výbornou formou.

Díky ní se Vítkovice v tabulce dostaly až před Hradec a dnes se může potvrdit, že v úvodu play off na nikoho jiného než na něj Mountfield nenarazí.

V tabulce osmé Vítkovice hrají v Litvínově, devátý Hradec hostí v posledním domácím zápase základní části Plzeň.

Pokud dnešní výsledky postavení Hradce a Vítkovic potvrdí, poslední kolo bude rozhodovat už jen o tom, kdo z této dvojice, kterou před závěrečnými dvěma koly dělí jediný bod, začne na domácím ledě a bude mít výhodu domácího prostředí v případném rozhodujícím, pátém duelu série.

„První osmička je pro nás důležitá, začínat doma chceme,“ netají Jan Eberle, kapitán hradeckých hokejistů. Los jim připravil zajímavé rozuzlení. Pokud se totiž dnes potvrdí, že Hradec a Vítkovice směřují v předkole na sebe, o tom, kdo bude mít výhodu domácího prostředí, rozhodne nedělní vzájemný zápas. Bude se hrát ve Vítkovicích, hned ve středu by se proti sobě obě mužstva postavila znovu, a to v začínajícím play off. Začne se na ledě lépe postaveného týmu, teď by to byly Vítkovice.

„Každý hráč si musí uvědomit, že přichází odměna za snažení v celém ročníku a vrchol, podle kterého se bude hodnotit, jestli sezona je úspěšná nebo ne,“ poznamenal hradecký kapitán.

David Šťastný slaví gól proti Litvínovu ve vánočním dresu.

Přestože se nastíněný scénář hradeckého úvodu play off jeví před dnešním předposledním kolem jako nejpravděpodobnější, variant je ve hře stále ještě více. I proto spíše než na něj Mountfield myslí na dnešní duel s Plzní.

„Plzeň v dnešním hokeji většina lidí spojuje s Martinem Strakou,“ říká hradecký kapitán o soupeři, jemuž základní část určitě nevyšla podle přání. Nicméně předkolo play off má jisté a přestože na Hradec ztrácí 12 bodů, podceňovat ji nelze. „Čekat od ní můžeme rychlý, bruslivý hokej a bojovnost všech hráčů na ledě. To samé musíme předvést i my,“ poznamenal Eberle.

Poslední dvě extraligová kola mají pro všechna utkání stanoven jednotný začátek. Proto se dnes v Hradci začne výjimečně už v 17.30, nedělní duel ve Vítkovicích bude mít úvodní vhazování ještě o hodinu dříve. A pak už přijde středeční start play off. Opravdu s Vítkovicemi?