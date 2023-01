Hradec prodloužením vládne, už by ale rád bral tři body

Tři z nich úspěšně zvládli a připsali si do tabulky druhý bod, což jen potvrzuje jejich pozici jednoho z nejúspěšnějších týmů ve sbírání bodů za úspěšná prodloužení či zvládnuté nájezdy.

ONLINE: Hradec vs. Liberec podrobná reportáž od 18:00

Přesto by tuto příznivou bilanci rádi už dnes pozměnili ve prospěch tříbodových výher v základní části. „Dva body jsou super, ale měli jsme to ubojovat. Myslím, že jsme celý zápas byli lepší a zasloužili bychom si tři body,“ vysvětluje to útočník Aleš Jergl na čerstvém příkladu, který Hradečtí předvedli v neděli.

Fakta Hradec versus Liberec ● Dohrávka 27. kola hokejové extraligy, dnes v 18 hodin. ● Utkají se osmý tým tabulky (Hradec, 50 bodů) se sedmým (Liberec, 54 bodů). ● Hradec bodoval pětkrát za sebou a z toho čtyřikrát vyhrál. Prohrál jen dva z posledních deseti zápasů. ● V poslední době Hradec boduje v zápasech, které se nerozhodnou v základní hrací době, v této sezoně má bilanci šesti výher a dvou proher.

Přestože nad Olomoucí většinou vedli a v jednu chvíli i o dvě branky, nakonec jeden bod soupeři přenechali. „Je to pořád stejné. Bohužel se neponaučíme z některých věcí. Musíme to odstranit a začít vyhrávat už v základní hrací době,“ poznamenal Jergl.

Mountfield i tak po osmé výhře v posledních deseti zápasech zahání pachuť prosincových nezdarů, které ho uvrhly mezi týmy, jež měly nebezpečně blízko spodek tabulky. I většinou dvoubodové zisky jej totiž posouvají výš a stále může pomýšlet na přímý postup do čtvrtfinále play off. Na čtvrtou Olomouc nyní ztrácí osm bodů při dvou utkáních k dobru.

„Doufejme, že jsme to rozjeli. Sice teď hrajeme zápasy stejně často jako předtím s Ligou mistrů, ale už nemáme to cestování, které nám bralo hodně sil, a dokážeme regenerovat. Teď nás čeká další zápas a budeme konečně chtít vyhrát za tři body,“ slíbil Jergl hradeckým příznivcům před dnešní domácí bitvou s Libercem.

Pomoci by Mountfieldu mohla i skutečnost, že po bídné přesilovkové bilanci z úvodní poloviny základní části tuto důležitou herní činnost v poslední době přece jen vylepšil. V nedělním zápase s Olomoucí dokonce výrazně, protože z pěti svých branek hned čtyři zaznamenal v početní výhodě.

„Trénujeme to celkem často a i na tréninku nám to jde, je super, že se nám to tak povedlo. Opět se ukázalo, že přesilovky rozhodují zápasy,“ uvedl Jergl, jenž vstřelil branku při výhodě pěti proti třem. „Bylo to nacvičené,“ řekl ke své trefě z úhlu po nahrávce spoluhráče McCormacka.

Poslední přesilovou hru zužitkoval Mountfield v prodloužení. Podruhé v rychlém sledu mu tak vyšel risk s hrou bez gólmana. „Věříme si v tom. Když je nás na ledě o jednoho víc, dokážeme si lépe nahrát. Jsme rádi, že se nám to dvakrát podařilo,“ uvedl Jergl k vítězné trefě. Podobný manévr hradeckému mužstvu pomohl k vítězství v prodloužení i nedávno na ledě brněnské Komety.