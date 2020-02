Co nejméně vyloučených, přeje si hradecký Orsava před duelem na Spartě

To vše hokejisté hradeckého Mountfieldu musí nyní hodit za hlavu, před sebou totiž mají týden plný cest za zvučnými soupeři.



Dnes večer začnou v Praze soubojem se Spartou, druhým týmem tabulky, v pátek se vypraví do Třince a cestovní týden zakončí v úterý v Brně.

ONLINE: Sparta vs. Hradec podrobná reportáž od 18:30

O současném postavení Sparty -byť trochu zkresleném tím, že sehrála o tři zápasy víc než mužstva v tabulce kolem ní - už byla řeč. K obtížnosti aktuální situace navíc hradeckému týmu před dnešním utkáním přibyly minimálně další dva momenty.



První souvisí s obsazením trenérských postů. Sparta nedávno odvolala německého kouče Kruppa poté, co se jí přestalo dařit. Zabralo to, pod novým trenérem Hořavou tým obě první utkání vyhrál. A aby toho nebylo málo, k Hořavovi, možná po vzoru Hradce, jenž má v Martincovi a Růžičkovi dva kouče, povolala ještě Josefa Jandače, pro kterého to bude po jeho návratu do Sparty první utkání.

K tomu si připočtěte fakt, že Sparta pro nadcházející dvě domácí utkání připravila speciální akci, o které vždy mezi fanoušky bývá velký zájem. Dá se proto předpokládat, že jich i dnes přijde ji do O2 areny podpořit hodně.

„Sparta má spoustu šikovných hráčů, ale další okolnosti je třeba hodit za hlavu, musíme se koukat hlavně na sebe,“ komentoval současnou situaci okolo dnešního soupeře útočník Jakub Orsava. Ten varuje před přesilovkami Sparty: „Mají je výborné, proto by bylo dobré mít co nejméně vyloučených, nejlépe žádného.“



Pro Orsavu to bude teprve druhý zápas po bleskovém příchodu do Hradce na konci přestupového okna, prvním bylo prohrané derby s Pardubicemi. „Měl jsem proto trochu jiný program než kluci, kteří před přestávkou hráli hodně zápasů. Alespoň jsem se stačil přestěhovat,“ komentoval svůj nedávný program další z nových hráčů, kteří v posledních týdnech do Hradce přišli.

Mountfield je před finišem základní části, který pro něj čítá deset zápasů, v tabulce osmý. Na jedenácté Kladno, které je na první pozici mimo předkolo play off, drží vcelku pohodový náskok jedenácti bodů, navíc má k dobru kvůli semifinále Ligy mistrů odložený zápas v Litvínově.

Jenomže právě v tom může být trochu potíž, protože ze zmíněných deseti zápasů Hradečtí sehrají jen tři v domácím prostředí, zbývajících sedm pak u soupeřů.

Lepší zprávou pro fanoušky Hradce je fakt, že se týmu až na dvě výjimky během reprezentační přestávky vyprázdnila marodka. Vedle obránce Linharta, který na ní pravděpodobně zůstane až do konce sezony, na ní včera ještě byl útočník Pilař, jenž v poslední době v případě potřeby úspěšně zaskakoval v obraně.