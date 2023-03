Místo derby Vítkovice, nastane souboj hladových po finále

Hradec v semifinále ● Mezi čtyři nejlepší se Mountfield dostal po pěti letech a potřetí za svého působení v Hradci Králové. ● Na postup do finále Hradečtí stále čekají, předcházející dvě semifinálové série prohráli. Vítkovice na start v semifinále čekají dokonce 12 let, stejně dlouho i na možnost zahrát si finále. ● Druhou semifinálovou dvojici tvoří Pardubice a Třinec, série začne v neděli ● Program Hradce út 4. 4. Vítkovice - Hradec (17:30) st 5. 4. Vítkovice - Hradec (17:30) so 8. 4. Hradec - Vítkovice (17:00) ne 9. 4. Hradec - Vítkovice (16:00) případné další zápasy út 11.4. Vítkovice - Hradec čt 13.4. Hradec - Vítkovice so 15.4. Vítkovice - Hradec

Na jedné straně po prvním finále v historii se nachází lačnící Mountfield, na druhé straně Vítkovice, které na ně čekají již zmíněných 12 let.

„Vítkovice skončily druhé a jsou tedy mírným favoritem. Myslím si ale, že jsme rovnocenným protivníkem, a budeme to chtít dokázat i na ledě,“ řekl o soupeři, kterého se Mountfield dozvěděl po postupu Třince přes Spartu, Petr Svoboda, jeden z asistentů hlavního kouče Martince.

Hradci po poměrně rychlém postupu přes Liberec přihrála čtvrtfinálová ruleta do cesty druhý tým základní části. Variant bylo víc, nakonec zůstaly ve hře jen rivalové z Pardubic a právě Vítkovice. V obou případech týmy, s nimiž se Mountfield během svého desetiletého působení v Hradci Králové v play off ještě nepotkal. Postup Třince přes pražskou Spartu rozhodl vzájemnou řežbu s Pardubicemi oddálit.

„Teď už tam není žádný slabý soupeř. Vítkovice jsou silovým týmem, který má navíc hodně kvalitních individualit. Myslím, že to bude hodně těžký protivník,“ poznamenal hradecký asistent.

Vítkovice prožívají v posledních sezonách obrození. Už minulá vypadala nadějně, v play off tým přešel z předkola přes Olomouc, ale pak narazil na pozdější šampiony z Třince a ve čtyřech zápasech bylo hotovo.

Letos mužstvu kolem jednoho z nejlepších cizinců v extralize Petera Muellera, produktivního rebela Dominika Lakatoše či těžko překonatelného fantoma v brance Aleše Stezky vyšla základní část téměř na jedničku, když nestačil jen na Pardubice. V předkole nezaváhal v těžkých bitvách s brněnskou Kometou a po dvanácti letech tak může pomýšlet na medaili.

Před již zmíněnými lety ji Vítkovíčtí také nakonec vybojovali už tím, že došli až do finále. Historický paradox? V semifinále vyřadili tým svého nynějšího soupeře, jenomže ten ještě nesídlil v Hradci Králové, ale v Českých Budějovicích.

Nyní bude jeden z týmů slavit úspěch, na který dlouho čeká. „Hraje se o medaile, každý chce postoupit do finále, věřím, že každé střídání necháme na ledě maximum,“ poznamenal Svoboda.

Vítkovice patří k soupeřům, s nimiž má Mountfield poměrně vyrovnanou bilanci. V letošní sezoně na tom je lépe a také minulý vzájemný zápas by jej mohl navnadit, díky čtyřem gólům totiž ve Vítkovicích 5:2 vyhrál. „Play off je jiná soutěž. Na psychickou pohodu je ale dobré, když víme, že jsme je dokázali v sezoně porážet a nemáme to 0:4. Určitě to pomůže a přidá i na sebevědomí,“ věří asistent Svoboda.