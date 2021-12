Hradecký Koukal o Liberci: Daří se jim méně, i tak jsme tam už prohráli

Mountfield totiž dnes vyrazí k předehrávce 31. kola (začátek v 18 hodin) za soupeřem, kterého za více než osm extraligových let a několik desítek zápasů porazil na jeho ledě jen třikrát. I proto, že Liberec po téměř celou dobu patřil k absolutní extraligové špičce.

Avšak dnes by se mohla Hradeckým otevřít skulina, kterou by se pod kůži libereckých Bílých tygrů dostali. Po dlouhých letech totiž tým ze severu Čech v základní části tápe, výrazně to ukazuje i aktuální postavení obou mužstev v tabulce. Druhý Hradec totiž bude hrát s dvanáctým týmem, před kterým má náskok propastných pětadvacet bodů.

ONLINE: Liberec vs. Hradec podrobná reportáž od 18:00

Ba co víc, Liberec není silný v kramflecích ani na domácím ledě, kde prohrál čtyři z posledních šesti zápasů. Hradec dnes jistě bude usilovat o to, aby soupeři k nelichotivé bilanci přibyl neúspěch pátý. „Tygři drželi jádro týmu dlouho, kvalitu měli a každý rok šli na Prezidentský pohár. Letos se jim daří méně, přesto jsme tam první duel prohráli,“ říká hradecký útočník Petr Koukal s varováním před zrádností předzápasových prognóz.

Mountfield je ve srovnání s dnešním soupeřem ve zcela jiné situaci. Ze zápasů nepřidává body do tabulky jen výjimečně a zvládá je získávat i tehdy, když se mu nedaří. Příkladem mohou být poslední dvě utkání, v nichž zřetelně nebyl lepší, ale v prodloužení jak Vítkovice, tak České Budějovice udolal. A tak se už delší dobu s přehledem drží na druhé příčce tabulky.

„Jsou zápasy, kdy se tahá za kratší konec. Celý tým vidí, že moc nejdou nohy, nedaří se, ale nakonec se povede vyhrát,“ uvažuje Koukal, „spokojenost je možná menší, avšak i když budeme hrát na pohled krásný hokej, ale budeme desátí, diváci nám ódy nezapějí a ani majitel nebude spokojen.“