Chtěli jsme to být my, kdo Pardubice zastavíme, řekl Lev

„Věděli jsme, že za sebou nějakou šňůru mají a že budou mít sebevědomí. Chtěli jsme to ale být my, kdo jim tu sérii ukončíme a zastavíme je,“ řekl hradecký útočník Jakub Lev po derby, v němž se to Hradci výhrou 3:2 podařilo.

Zpočátku to také tak vypadalo, soupeř začal mnohem lépe než vy. Souhlasíte?

Asi ano, ale po tom úvodu jsme už byli lepším týmem my. Dvakrát jsme vedli, dvakrát soupeř vyrovnal, po třetím gólu jsme si řekli, že teď už to ztratit nesmíme a povedlo se to.

Co podle vás rozhodlo o vaší výhře?

Vedle toho, že jsme většinou vedli, tak přesilovky.

Dali jste v nich dvě branky, třetí přidali v oslabení. Zajímavá byla vaše první přesilovková, na kterou jste přihrál Kevinu Klímovi v situaci, kdy jste jeli sami dva na soupeřova brankáře. Přitom se zdálo, že už pojedete střídat.

Také jsme chtěli, jenomže jsme si všimli, že vystřídaly špatně, tak jsme zůstali. vyplatilo se, brankář Mazanec dobře rozehrál a my najednou jeli sami na brankáře.

Vedle výhry vypadal i výkon týmu velmi dobře. Vedle výhry další povzbuzení poté, co se to nedalo říct o zdaleka všech minulých zápasech?

Poslední tři čtyři kola to ale nebylo zase tak špatné, neměli jsme výpadky v obraně, ale je pravda, že v útoku tomu něco chybělo, nějaká překvapivá přihrávka.

Derby s Pardubicemi by se ale vašim fanouškům určitě líbilo, jak těžké je ve chvíli, kdy na hokej nemohou, přijmout fakt, že to je tak prestižní zápas?

Mluvili jsme o tom, ale bez nich je to opravdu jiné. I v letním poháru, na který jich asi tisíc přišlo, měl zápas z tribun náboj. Bez fanoušků je to smutné, nejde si na to moc zvyknout.