Svátek, narozeniny, bezva finta. Pytlík o zázračném gólu: Inspiroval mě Hertl

„Chtěl jsem to tak udělat a šlo o hezký gól, ale nechci nějak machrovat. Počítá se jako každý jiný,“ nedělal ramena oslavovaný hrdina Rytířů po domácím vítězství 4:1.

Druhý gól sezony dal, zrovna když slavil jmeniny.

A jen den před třiadvacátými narozeninami.

Dost důvodů, aby před ním týmový pokladník Radek Smoleňák zatřepal kasičkou. „Ještě se to neřešilo, radši půjdu potichu a rychle domů,“ zubil se rodák z jihočeských Dačic.

Už na první branku nahrával, na 3:1 zvyšoval sám jen 77 sekund před koncem zápasu. Na modré čáře obral váhajícího Marka Ďalogu a nájezd zakončil drze a brilantně.

Své myšlenkové pochody vysvětlil: „Už předtím jsem měl pár šancí a jel jsem i sám na bránu. Snažil jsem se to dát do bekhendu, ale gólman šanci dobře vystál a chytil mi ji. Říkal jsem si tedy, že udělám něco nového, bekhend by asi už čekal. Napadlo mě to přímo v ten moment.“

Tuhle kulišárnu proslavil mistr světa Robert Kysela v play off 2001, v dresu Litvínova ji vytasil během rozstřelu proti sparťanovi Petru Břízovi. Psalo se o zázračném kousku, z kterého jsou všichni u vytržení. Kyselovu fintu pak použili i další.

„Já mám v paměti, že takhle zakončoval Tomáš Hertl, ten mě k tomu asi nejvíc inspiroval,“ prozradil nejnovější následovník. Hertl před jedenácti lety jako hráč San Jose parádičkou oblafl brankáře New York Rangers a v zámoří se ozvali i kritici, že ho zesměšnil.

Pytlík nic takového neuslyší, vždyť i překonaný Postava se poklonil troufalému střelci: „Mě to sice naštve, ale ve výsledku je to krásný gól. Bohužel pro mě mu puk navíc sjel, v tu chvíli jsem byl bezmocný.“

Autor kouzelné trefy je přitom poslední dobou braný spíš za dříče než technika. „Dřív jsem býval hračička, ale pak jsem měl jinou roli v týmu a hodně zranění. Koleno, rameno, zuby, kvůli covidu jsem taky nehrál. Jsem rád, že to zase přišlo,“ blaží kladenské číslo 20.

Na tréninku prý sem tam svoji úterní vydařenou fintu zkusí. „Ale nic, co bych vysloveně piloval, to ne. Spíš postupem sezon, jak zažíváte pořád stejné situace na ledě, už si víc dovolíte, už vás to tolik nestresuje. Když se bojíte něco udělat, většinou to akorát pokazíte.“

Jaromír Pytlík (v modrém) překonává Michala Postavu, bránit nestíhá Marek Ďaloga.

Prvním gratulantem byl jeho parťák ze třetího útoku Jaromír Jágr. „Džegr z toho má možná větší radost než já, což jsem rád,“ pousmál se Pytlík, v současnosti levé křídlo.

Spolupráci s legendou si talent draftovaný do NHL klubem New Jersey Devils nemůže vynachválit. „S takhle geniálním hráčem jsem nikdy nehrál,“ smekl před hvězdným veteránem Pytlík, který je bezmála o třicet let mladší.

„Snažíme se s centrem Matyášem Filipem pro něj sbírat puky, protože když je na kotouči, je úžasný. On dokáže nahrát úplně ze všeho. Občas se mi stává, že si říkám, že z toho nic nebude, ale najednou přiletí puk.“

S hrajícím majitelem Rytířů hodně diskutují a řeší, jak v jejich formaci hrát. „Sám Džegr nám říká, abychom byli neustále připravení, pořád s námi dělá i něco na tréninku,“ vykreslil Pytlík. „Třeba v pondělí jsme v šatně seděli asi dvě hodiny a koukali jako naše lajna na video, abychom věděli, co zlepšit.“

Evidentně to pomáhá, Pytlík i celé Kladno v nové sezoně pookřáli. „Třeba ten gól někdo pošle do New Jersey. Snad mě ještě sledují.“