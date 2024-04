Poměr střel? Ani mi to neříkejte, smutnil Kaut po druhé finálové prohře

„Jsem na sebe naštvaný, protože jsem měl opravdu hodně šancí. Potřeboval bych to trefit, kluci taky. Musíme si pro šance víc chodit, chtělo by to i nějaký odraz. Ale zítra je nový den,“ hlásil Kaut po třetím zápase v útrobách Werk areny.

Jaké to bylo zpátky v první lajně s Lukášem Sedlákem a Tomášem Hykou?

Jsou to skvělí hokejisti. Snažili se mě hledat a dopřávali mi hodně šancí. Musím ale ještě zrychlit, věřím, že zítra jim to vrátím.

Statistici vám napočítali šest střel na bránu. Několik z velké rychlosti, je vůbec čas mířit?

Moc ne, třineckým hráčům patří kredit, protože jsou pořád u mě. Je těžké prostřelit nejen Ondřeje Kacetla, ale taky ten obranný blok před ním. Musím najít recept.

Na začátku třetí třetiny jste prohrávali 1:3, pak jste ale Třinec zmáčkli. Proč to nevydrželo?

Třinec je zkušený tým, nevyhrál čtyřikrát za sebou jen tak náhodou. Postavili se dobře do středního pásma a my se do nich těžko dostávali. Rozhodly i přesilovky, musíme je prostě zlepšit. Být víc efektivnější a cpát se před bránu.

Třinecký gólman Ondřej Kacetl zasahuje před Lukášem Sedlákem z Pardubic.

Třinec vyhazuje do bezpečných prostorů, je pro vás náročné otáčet hru?

Nechci říct, že to je třinecká hra, ale víme, že když vedou, tak je přesně tohle zdobí. Musíme po nich víc chodit, dohrávat. Je to pro mě těžké, byli jsme lepší tým, ale bylo to k ničemu. Zítra musíme udělat méně chyb a věřím, že vyhrajeme.

Přišel definitivní zlom po Nestrašilově gólu na 4:2?

Spíš jsme si to prohráli neefektivitou v zakončení. Ani nevím, kolik to bylo na střely.

Celkově 50:99.

To mi ani neříkejte. Musíme makat víc, pořád máme rezervy. Je to play off, na pěkné góly se nehraje. Musíme žrát led. Nevěšíme hlavy, prohrávali jsme 0:1, srovnali jsme, tak to zítra zkusíme znovu. A vrátíme se domů za stavu 2:2.