Král i psanec. Kladenští fanoušci o ikoně Jágrovi a prodeji jeho Rytířů

Jágra ctím, ale seděl na deseti židlích

Rudolf Dušánek, 54 let

Na Rytíře chodím v podstatě odmala, byť nepravidelně, protože se tady narodila maminka. My máme odnož fanklubu a jezdíme sem ze Dvora Králové nad Labem. Osobně mám ze změny majitele radost. O panu Drastilovi vím jen to, co si přečtu. Kde je pravda, to se ukáže. Byť je pro mě Jarda ikonou hokeje, mám ho moc rád a ctím ho, tak práci manažera a majitele neumí.

Součástí loňských protestů jsem nebyl, ale protestoval jsem v duchu. Souhlasil jsem s tím, za mě to byla trága. Nedovedu si představit, že by to pod novým vlastníkem bylo pro klub horší než za vedení Jardy. Nedá se sedět jedním zadkem na dvou židlích a už vůbec ne na deseti židlích, jak to Jarda má.

V prvopočátku klub zachránil, zvlášť když se podíváme, jak dopadly oddíly na naší ekonomické úrovni jako Zlín, Vsetín, Jihlava nebo Slavia. Ale měl to někomu přenechat o dost dřív. Hráč je pořád geniální, to všichni vidí, takový druhý už nikdy nebude.