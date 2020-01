Žádné obavy o sestup. Myslíme na čtvrtfinále, říká manažer Hosták

Přiznejte: čekal jste, že se týmu bude až tak dařit?

Hlavně z toho mám radost. Aktuálně držíme opravdu dobrou sérii, kluci si věří, tým se zklidnil. Vím, že nás všichni před sezonou viděli jako outsidery, ale já s tím nesouhlasil.

Zprvu to však na bídu opravdu vypadalo. V čem bylo kouzlo zlomu?

Kouzlo je pořád stejné: zlínský hokej je postavený na odchovancích, klucích, kteří jsou spjatí s městem a klubem. V tom to celé je. Nemáme mužstvo postavené na hvězdách, které přijdou zvenku, ale jsou tam kluci, kteří mají město pod kůží. K tomu je samozřejmě potřeba mít pár posil, ze zahraničí teď máme třeba Claireauxe a Freibergse. Takoví hráči jsou vždycky potřeba, ale to jádro týmu je jasné. Vždycky to tak bylo.

Valentin Claireaux (vlevo) a Ralfs Freibergs, zahraniční opory Zlína.

Dá se říct, že v tomhle jste si podobní s Kladnem, které má také dost odchovanců. Je srdce víc než jméno?

Když chcete vyhrát zápasy, tak do toho musíte dát srdce vždycky. A je jedno, jestli hrajete doma nebo venku. Bez toho to nefunguje. Ale věřím, že kluci, kteří mají vztah k městu, se nenechají tak snadno zlomit, otrávit a budou za tým víc bojovat.

Je už teď jasné, že dobré výsledky nejsou odchylka od normálu? Že máte na to být osmí?

Myslím, že posledních patnáct zápasů patříme k nejlepším v lize, takže to už o něčem svědčí. Asi nemůžeme tvrdit, že patříme do špičky soutěže, ale pozice, na kterých se nyní pohybujeme, vidím jako odpovídající.

Co vy sám čekáte od zbytku sezony?

Jsme pokorní, nemalujeme si vzdušné zámky. Před sezonou jsme vyhlásili, že chceme být zase o špetku lepší než v té předchozí, to předpokládá postoupit do čtvrtfinále. Zůstáváme na zemi, budeme rádi za předkolo a uvidí se, jak to předkolo dopadne. Chceme se na něj dobře připravit.

Výsledky týmu hodně stojí na výkonech brankáře, zvlášť když se hraje zezadu. Jak moc vám k vzestupu pomohl Marek Čiliak?

V té chvíli jsme měli dlouhodobě zraněného Libora Kašíka, který tuhle roli plní už dlouho, takže jsme ho potřebovali. Kromě něj máme už jen mladé kluky, na které jsme nemohli naložit zodpovědnost za boje o udržení a desítku. Jsme rádi, že Marek tuhle výzvu přijal a myslím, že byl v každém zápase lepší a lepší. Hodně nám pomohl.

Dá se říct, na čem tým stojí?

Na soudržnosti a patriotismu.

A z herního hlediska?

Herně nic moc nevymyslíte. Samozřejmě je potřeba důsledně bránit, nedělat chyby, hodně bruslit, být v pohybu. To jsou atributy, které jsme měli loni a které chceme mít zas. To není žádný zázrak, to ví každý.

Cítíte na stadionu od fanoušků nadšení?

Nálada je výborná, musím fanoušky pochválit, protože i když se nám úplně nedařilo, tak místo toho, aby nad námi zlomili hůl, tak neustále povzbuzovali. Teď mám radost, že chodí v hojném počtu, že jich je víc a víc, a že se jim hra a zápal, který kluci předvádějí, líbí. Myslím, že teď ve Zlíně rozdáváme zábavu plnými hrstmi. Věřím proto, že si cestu na stadion najdou další lidi.