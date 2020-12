Svačina: Máme gólmana z Bostonu, tak jsme ho nechali vyniknout

„Vlady byl určitě základním stavebním kamenem našeho vítězství. Pochytal spoustu šancí soupeře a tři body jsou především jeho zásluha. Na střely to možná nevypadalo, ale odehráli jsme velmi dobré utkání. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany a čekat na svou příležitost. Trenéři nám říkali, že gólových šancí moc mít nebudeme, proto bude třeba s nimi dobře naložit a využít je,“ řekl po utkání Svačina.

Liberec svého soupeře skutečně výrazně přestřílel a na Vladaře vyslal hned 37 střeleckých pokusů. Ujal se pouze jediný z hole Petra Jelínka.

„Kolikrát je počet střel matoucí a není rozhodující. Mohou to být takové ty střely okolo a pokusy z dálky, nikoliv přímo nebezpečné střely ze slotu. Každopádně ale máme gólmana z Bostonu, tak ho přece musíme nechat vyniknout,“ smál se rodák ze Studénky.

„Dan je navíc v bráně strašně veliký, i na tréninku je velmi těžké mu dát gól. Teď je takový trend, že gólmani jsou obrovští a Dan má ještě navíc o trošku větší výstroj z Ameriky. Jsme rádi, že ho tu máme a jen potvrzuje, že je v nejlepší lize na světě právem,“ chválil brankářskou oporu odchovanec Vítkovic.

Pardubičtí porazili Liberec v této sezoně až na třetí pokus a také po pěti po sobě jdoucích porážkách ze vzájemných zápasů. O to cennější pro Svačinu vítězství bylo.

Pardubický brankář Daniel Vladař pomáhá s rozehrávkou.

„V Liberci moc týmů nevyhrává a ani já si ve své kariéře nepamatuji, kdy naposledy jsem tu zvítězil. Pro nás jsou momentálně každé body velmi cenné,“ uvedl Svačina.

„Po vyrovnání domácích se hra malinko uklidnila a bylo to spíše vyčkávání. S postupem času se ukázalo, že rozhodne jeden gól. Štěstí se přiklonilo na naši stranu a za tři body jsme moc rádi,“ pochvaloval si Svačina.

S příchodem nového realizačního týmu v čele s hlavním koučem Richardem Králem se začalo Dynamo zvedat a bodovalo v pěti z posledních šesti zápasů. Co se změnilo a proč to pod předchozím trenérem Milanem Razýmem týmu nešlo, nechtěl Svačina příliš komentovat.

„Nechtěl bych se do toho moc pouštět. I pod bývalými trenéry jsme měli výborné zápasy, v létě jsme došli až do finále poháru. Pak se to zlomilo, zastavilo, zaseklo. Všechno najednou stálo za nic a odvolat trenéry bylo asi logickým vyústěním naší situace. S novými trenéry vždy přijde nový impulz, každý hráč se chce ukázat. Snažíme se hodně pracovat na hlavách a na sebevědomí. Kvalitu v kádru určitě máme a poslední výsledky to snad ukazují,“ dodal Svačina.