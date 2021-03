Dva góly a nahrávka. Přesto Sobotka říkal: Výhru zařídil týmový výkon

To není úplně špatný začátek, Vladimíre, co říkáte?

Já osobní čísla vůbec neřeším, prostě se snažím pomáhat týmu. Výsledek a vítězství je podle mě zapříčiněné týmovým výkonem, který podpořil výborným výkonem Saša Salák. Zachytal skvěle a zachránil tam spoustu puků. Na výhře má podíl každý z týmu.

Play off hrajete po čtyřech letech, jak si po tak dlouhé době užíváte?

Nad tím vůbec nepřemýšlím... Víte, že to ani nevím, že jsem čtyři roky nehrál play off? Zatím si to užívám.

Vypadá to, že jste si v lajně s Řepíkem a Horákem sedli. Souhlasíte?

Jo, odehráli jsme spolu pár zápasů, víme o sobě, víme, kam máme jet, jak máme hrát. Určitě si sedíme dobře.

Potvrdilo se, že to proti Olomouci bude pořádná šichta?

To každopádně. Věděli jsme, co nás čeká, a to se potvrdilo. Olomouc hraje ten jejich urputný hokej, dobře brání. Myslím, že jsme se na to dobře připravili.

Bude důležité nepřistoupit na jejich styl a pořád se snažit být aktivní?

Určitě. Musíme chtít rozhodnout zápas, neustále bruslit, dostat jejich beky pod tlak, neztrácet puky na modré a hrát jednoduše.