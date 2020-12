Vítkovický hrdina Dolejš: Za vychytaného Růžičku si udělám pohodu

Absolvoval jste velký souboj gólmanů. Čekal jste, že to bude hlavně o vás dvou?

Bylo to těžké, proti Třinci není nikdy jednoduché hrát a dobře bránit. Bojovali jsme a byli odměnění body za tvrdou práci.



Ondřej Kacetl nastoupil po návratu z první ligy poprvé za Třinec. Jak jste viděl jeho výkon?

Zápas se mu vážně povedl a trápil nás. Potvrzoval, že je opravdu dobrý, nevypadávaly mu puky. Má dobrý styl.

Třinec měl několik přesilovek, v nichž vás hodně prověřil. Jak těžké to bylo?

Mají velkou kvalitu a také silnou první lajnu. O to bylo ještě těžší je ubránit. Koukáme na video a víme, že když vyjdou ty jejich křížné kombinace, je těžké s tím něco dělat. Musí se sejít víc faktorů, aby to klaplo a dnes to vyšlo. Ale povedlo se nám dobře odbránit oslabení a ty body jsme si za bojovnost zasloužili. Poctivě jsme odmakali celý zápas. Jsme rádi za bod navíc z nájezdů. Už v prodloužení jsme totiž zvládli důležité situace.

V nájezdech jste exceloval. Sedí vám?

Dnes můžu říct, že mám rád nájezdy. Je fajn, když se vám jeden adva podaří chytit, od toho se odrazíte.

Martin Růžička je mistr nájezdů, teď to na vás párkrát zkoušel. Měl jste ho přečteného?

Mám z něj respekt. Když jede on, musím se maximálně soustředit, počkat na jeho pohyb. Naštěstí to dopadlo dobře. Udělám si doma pohodu jako odměnu za vychytaného Růžičku.

Kromě toho váš soupeř Matěj Stránský chvíli před koncem zápasu zrušil vyloučení vašeho hráče. Co jste na to říkal?

Klobouk dolů před Matesem, udělal fair play gesto a odvolal ten faul.