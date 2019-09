Druhá nula v řadě, gólman Komety Vejmelka zářil. Mám i štěstí, říká

Karle, jak moc důležité bylo chytit trestné střílení na začátku zápasu?

Bylo to dost důležité. Ten zápas, minimálně začátek, by vypadal jinak, kdyby Vítkovice daly gól první. Byl to asi jeden z klíčových okamžiků. Doufám, že nám to pomohlo i psychicky potom.

Po domácí výhře 2:0 nad Spartou jste si připsal druhou nulu v řadě.

Začali jsme dobře, i tým hraje tak, jak si přejeme. V každém zápase je výkon lepší a lepší. Jsme rádi, že jsme to dneska takhle zvládli.

Šlo na vás čtyřicet ran. Vyhovuje vám být takhle v zápřahu?

Je to pro mě rozhodně lepší, snažím se chytit každý puk. Na druhou stranu, když mám těch zákroků méně, tak je o to těžší udržet se v koncentraci. Je to tak lepší.

Tušil jste, co Šimon Stránský vymyslí při trestném střílení?

Vůbec jsem nevěděl, co by mohl udělat. Prostě jsem to chtěl chytit a povedlo se. Neřešil jsem to nějak.

Pomohly vám při Stránského forhendové kličce dlouhé nohy? Stejným zákrokem jste Stránského vychytal podruhé ve hře v podobné situaci.

Je fakt, že u té druhé situace jsem měl i trochu štěstí, protože tam jsem nebyl úplně u tyčky. Naštěstí to tam nezasunul. Byly to docela dost podobné situace, ale stálo při mě štěstí a máme i díky tomu tři body.

Jak se vám chytá proti Vítkovicím? V lize jste proti nim začínal.

Je fakt, že zápasů proti Vítkovicím mám více, obzvlášť na začátku, ať už v Brně, nebo v Pardubicích, ale neviděl bych v tom rozdíl. Nevnímám to, že by Vítkovice byly týmem, který by mi více seděl. Prostě to tak vycházelo.