Liberecký Hanousek se připravoval v Kanadě. Udělal jsem kus práce, říká

„Cítím se dobře, udělal jsem velký kus práce. V následujících osmi týdnech, které zbývají do začátku sezony, v tom musím pokračovat a zlepšovat se každý den,“ řekl Hanousek v rozhovoru pro klubový web.

Ludvig pro Hanouska a tři další mladíky z liberecké líhně naplánoval náročný kemp a ubytoval je u sebe doma, takže je měl pod dohledem prakticky čtyřiadvacet hodin denně.

„Na každý den jsme měli připravený program. Ráno byl nějaký výběh, pár cviků a pak snídaně. Potom jsme jezdili do posilovny, kde probíhal klasický silový trénink. Dále oběd, polední klid a následně buď led, nebo trénink v takovém boxerském klubu,“ popsal 21letý obránce.

Do přípravy s domovským Libercem naskočil až minulý týden, kdy Bílí Tygři vyjeli na led. Do kabiny už se podle svých slov nesmírně těšil. „Bylo mi to až blbé, že jsem tu v kabině s ostatními nemohl být. Jsem rád, že jsem zpátky,“ prohlásil Hanousek.

K týmu se připojil mezi posledními. Obránce Ladislav Šmíd, který přes léto rovněž trénoval v Kanadě, kde má rodinu, by měl dorazit pod Ještěd tento týden. Kanadský brankář Justin Peters, kterého Tygři získali jako náhradu za dosavadní jedničku Romana Willa, se bude trenéru Patriku Augustovi hlásit až v srpnu.

První sezona v extralize Tomáši Hanouskovi vyšla náramně. Nastupoval pravidelně, sklízel chválu, učil se od zkušeného parťáka Šmída, zvedl nad hlavu Prezidentský pohár pro vítěze základní části a nakonec si na krk pověsil stříbrnou medaili. Ve druhém roce bude muset svou výkonnost potvrdit.

„Co bylo, bylo. Chci odehrát dobrou sezonu. Nechci říct, že začínám od nuly, ale musím pokračovat v tom, co jsem předváděl loni,“ uvědomuje si rodák z Kralup nad Vltavou, který coby mládežník strávil šest let ve švédském Södertälje.

V tomto týdnu ho v dresu Liberce čeká první zápas letní přípravy. Už ve středu od 17.30 přivítají Bílí Tygři ve své aréně běloruský Soligorsk. „Chyběly mi hlavně pravidelné tréninky na ledě, takže jsem moc rád, že už to zase začíná. Bude to velký kus práce, dlouhá sezona a hodně zápasů. Musím se o sebe dobře starat a dobře se připravit,“ řekl.