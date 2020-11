Sedm zápasů = osm gólů. Matěj Stránský pokračuje v kanonádě

Na kolik gólů si v této sezoně troufáte?

Před každou sezonou si přeji, ať se přehoupnu přes dvacet branek. Budu však raději, když to půjde celému mužstvu a dostaneme se co nejdále.

Doma jste odehráli tři zápasy a ve všech jste výborně začali, nad Brnem a Olomoucí jste vedli 3:0, nad Zlínem 2:0. Čím to je?

Pokaždé si říkáme, že musíme na soupeře vletět, mít výborný pohyb. Olomouc a Zlín jsou navíc pověstní, že ve svém obranném pásmu hrají urputně, takže jsme chtěli udeřit co nejdříve, což se nám povedlo.

Zlín jste přestříleli 38:16, ale tentokrát jste nevyužili ani jednu přesilovku. Proč?

Dneska nám to tam v početní převaze nechtělo spadnout, ale vyhráli jsme... Možná budeme muset na přesilovkách zase trochu zapracovat, ale šance jsme v nich měli.

Dával jste důležitý gól na 3:1, když jste si kolem dvou obránců najel mezi kruhy a střílel k pravé tyčce. Byl to záměr?

Viděl jsem Petra Vránu, takže jsem naznačil že pojedu doleva, ale strhl jsem to na druhou stranu a obránci mi to sežrali a zaplavalo to do branky.

Jak těžké bude udržet neporazitelnost i v dalších utkáních?

V úterý k nám přijedou Budějovice, které hrají velmi dobrý hokej, zápasy ztrácejí až v samém závěru. Na ně si musíme dát pozor. I vzhledem k tomu, že teď hrajeme ob den, takže toho je hodně.