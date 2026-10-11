Hradec se po příchodu do Sparty poprvé trefil. Ulevilo se mi, že to tam padlo, hlásil

Jedenadvacetiletý centr byl do Sparty odeslán na hostování do konce sezony výměnou za forvarda Tomáše Hyku teprve na začátku týdne. Poprvé se na ledě pražské O2 areny představil ve čtvrtečním utkání proti brněnské Kometě, nebodoval.
V nedělním střetu s Riderou, který výjimečně začal už v 15 hodin, nastoupil mladý hokejista ve třetí formaci. Na svůj moment si počkal až do poslední dvacetiminutovky, v 55. minutě přesně nasměřoval do odkryté brány křižnou přihrávku od spoluhráče Kristiana Vesalainena.
„Vojtu známe z dvacítek, hledali jsme přesně hráče jeho typu. Dneska byl odměněný za výkon, který předvedl. Má energii, chodí do soubojů, je platný. Má potenciál se zlepšovat. Klobouk dolů, jak zvládá prvních pár zápasů tady, jsme s ním zatím spokojeni a doufáme, že takhle bude pokračovat,“ ocenil hráče Ladislav Šmíd, asistent trenéra Patrika Augusty.
Vojtěchu, jak byste okomentoval svůj gól?
Vesla výborně zachytil puk, já už jsem si pak jen najel před gólmana a zakončil do prázdné brány.
Spadl vám trošku kámen ze srdce, když se vám ten gól povedlo vstřelit?
Určitě. Řekl bych, že každému se uleví, když dá první gól. Takže jsem nadšený a hrozně rád, že mi to tam spadlo.
Byla ta radost umocněná tím, že se hrálo v O2 areně?
Jasně, bylo to skvělé. Strašně jsem si to užil, fanoušci byli úžasní.
Ten gól zlomil zápas. Ke konci se hosté trošku nadechovali k obratu...
Jsem rád, že se nám ulevilo a že už jsme pak dá se říct v klidu dokráčeli k vítězství.
V první třetině jste šli do dvoubrankového vedení, což bylo určující pro vývoj zápasu. Jak jste k tomu přistupovali po sérii domácích neúspěchů?
Dost nám to pomohlo, zvýšili jsme si sebedůvěru. Řekl bych, že to zápas dokonce rozhodlo.
Jak jste se k tomuto zápasu snažili přistoupit celkově? V minulých utkáních to – přestože tam byla aktivita a měli jste hodně střel - k vítězství nevedlo. Udělali jste před tím dnešním nějaké změny?
Celkově jsme se snažili pokračovat v aktivitě a počtu střel na bránu. Chtěli jsme hrát odpovědně, držet se plánu a dotáhnout to k vítězství.
Jak jsem vám hrálo od netradičních 15 hodin?
Bylo to trochu jiné, ale řekl bych, že nám to sedlo.
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Výměna v extralize. Sparta pouští Hyku do Boleslavi, bere medailistu z MS juniorů
Jaké jsou vaše první dny ve Spartě? Jak si se sžil s týmem?
Skvělé, kluci jsou úžasní, každý den mi strašně pomáhají. Hodně mi to usnadňují.
Poslední sezona v Boleslavi nebyla tak povedená, může vás Sparta pomoci znovu nastartovat?
Doufám, že ano. A doufám, že co nejvíc pomůžu týmu.
Jak rychlé bylo loučení v Mladé Boleslavi?
Strašně rychlé. Rozloučil jsem se po esemeskách, s klukama jsem se ani neviděl, protože jsem hned odjel do Prahy.
Jak změnu celkově prožíváte? Přece jenom jste v Boleslavi strávil skoro celou kariéru a teď přišel rychlý odchod.
Řekl bych, že tím, že to bylo rychlé, to bylo jednodušší. Rozloučil jsem se s klukama a druhý den už jsem byl tady.
Budete sledovat Boleslav dál?
Určitě. Mám tam všechny kamarády a rodiče.
Odkud jste si zjišťoval informace o Spartě?
Od Buchty (Jan Buchtele). Pomáhal mi v Boleslavi a pomohl mi teď, jsem za něho hrozně rád.
Jaká je spolupráce s Patrikem Augustou, se kterým se dobře znáte z mistrovství světa dvacítek?
Super, jsem rád, že jsme tady spolu.
Je výhoda, že se znáte navzájem?
Snad jo. Doufám, že ano.