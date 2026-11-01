I ty můžeš zachránit život. Začíná jubilejní dvacátý ročník Sparťanské krve

Akce startuje nedělním utkáním s Litvínovem a fanoušci se do ní mohou zapojit celý měsíc. Ukončení proběhne 29. listopadu při domácím duelu s Plzní.
Symbolem budou speciální dresy, na kterých rudou nahradila červená barva krve. Tahem štětce překrývá sparťanské S, čímž tvoří nové stylizované logo. Stejným rukopisem jsou vybarvena i čísla na zádech.
Hráči je budou oblékat celý měsíc při domácích i venkovních zápasech. Dávají tak najevo, že v otázce zdraví by nás neměla rozdělovat klubová příslušnost a že pomoci může každý. Dokonce i soupeř.
Darovat krev mohou zájemci ve všech pražských nemocnicích s transfuzními centry a v nemocnicích Hořovice, Příbram a Čáslav. Zapojit se může úplně každý. Stačí se dostavit na odběrové místo a projít základní lékařskou prohlídkou. Sparta zároveň podporuje i dárcovství kostní dřeně.
Pomoc se dá spojit také s unikátním zážitkem a krev se dá darovat po boku realizačního týmu a A-týmu přímo v kabině nebo ve Sportovní hale Fortuna v pražských Holešovicích.
Pro každého dárce je navíc připravena odměna v podobě volné vstupenky na domácí utkání 15. listopadu s Hradcem Králové nebo 29. listopadu s Plzní.
Sparta do projektu vstupuje po mimořádně vydařeném předchozím roce, kdy se počet dárců zdvojnásobil. Do prvního ročníku v roce 2007 se zapojilo i několik sparťanských legend včetně Jiřího Hrdiny, Pavla Richtera nebo Petra Břízy.