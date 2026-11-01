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Tipsport extraliga 2026/27

I ty můžeš zachránit život. Začíná jubilejní dvacátý ročník Sparťanské krve

Lucie Jirásková
  10:45
Hokejová Sparta během ceremoniálu k 18. ročníku dobročinné akce Sparťanská krev...

Hokejová Sparta během ceremoniálu k 18. ročníku dobročinné akce Sparťanská krev na ledové ploše roztáhla ohromné srdce. | foto: Radek Vebr, MAFRA

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Fanoušci hokejové Sparty mohou letos opět pomoci darováním krve. A nejen oni. Do jubilejního dvacátého ročníku akce s názvem Sparťanská krev se může zapojit úplně kdokoli. „Jsou důležitější věci než klubová příslušnost,“ uvádí tým na svém webu.

Akce startuje nedělním utkáním s Litvínovem a fanoušci se do ní mohou zapojit celý měsíc. Ukončení proběhne 29. listopadu při domácím duelu s Plzní.

Symbolem budou speciální dresy, na kterých rudou nahradila červená barva krve. Tahem štětce překrývá sparťanské S, čímž tvoří nové stylizované logo. Stejným rukopisem jsou vybarvena i čísla na zádech.

Hráči je budou oblékat celý měsíc při domácích i venkovních zápasech. Dávají tak najevo, že v otázce zdraví by nás neměla rozdělovat klubová příslušnost a že pomoci může každý. Dokonce i soupeř.

hcspartapraha

I ty můžeš zachránit život! V těchto speciálních dresech budeme nastupovat po celý listopad. Doma i na ledě soupeřů. Výzvu tak poneseme také před fanoušky ostatních klubů, protože právě jim chceme říct: do tohoto projektu patříte i vy. ❤️
Pojďte s námi darovat krev: hcsparta.cz/krev

26. října 2026 v 11:45, příspěvek archivován: 1. listopadu 2026 v 10:34
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Darovat krev mohou zájemci ve všech pražských nemocnicích s transfuzními centry a v nemocnicích Hořovice, Příbram a Čáslav. Zapojit se může úplně každý. Stačí se dostavit na odběrové místo a projít základní lékařskou prohlídkou. Sparta zároveň podporuje i dárcovství kostní dřeně.

Pomoc se dá spojit také s unikátním zážitkem a krev se dá darovat po boku realizačního týmu a A-týmu přímo v kabině nebo ve Sportovní hale Fortuna v pražských Holešovicích.

Pro každého dárce je navíc připravena odměna v podobě volné vstupenky na domácí utkání 15. listopadu s Hradcem Králové nebo 29. listopadu s Plzní.

Sparta do projektu vstupuje po mimořádně vydařeném předchozím roce, kdy se počet dárců zdvojnásobil. Do prvního ročníku v roce 2007 se zapojilo i několik sparťanských legend včetně Jiřího Hrdiny, Pavla Richtera nebo Petra Břízy.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 12 1 1 2 64:38 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 16 10 1 1 4 60:43 33
3. Rytíři KladnoKladno 16 7 3 2 4 48:43 29
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 8 0 2 6 43:44 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 2 0 7 38:31 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 4 5 1 6 38:37 23
8. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 2 7 42:40 22
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 6 0 4 5 40:40 22
10. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
11. HC Verva LitvínovLitvínov 16 6 1 1 8 36:42 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 4 2 1 9 35:53 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 4 1 2 8 37:49 16
14. HC OlomoucOlomouc 16 3 1 2 10 30:52 13
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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