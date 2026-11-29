„Je to škoda. Z naší strany to byl dobrý zápas. Jim tam šťastně spadly dva odrazy, ale na to se hokej neptá. Vrátili jsme se do zápasu, bojovali jsme, ale Plzeň měla na konci trochu víc štěstí a my jsme bohužel prohráli,“ hodnotil Blümel sklesle po duelu, který ukončil listopadovou akci Sparťanská krev.
Ze svého výkonu se přitom radovat mohl. Ve druhé třetině si připsal dvě asistence a ve třetí přidal i branku, kterou na ledě řádně oslavil směrem k fanouškům. Podílel se tak na všech sparťanských gólech v zápase.
„Možná mě to trošku pohltilo. Když otočíte zápas z 0:2 na 3:2, tak tam nějaké emoce jsou. Ale nebylo to tolik o té oslavě, spíš jsem chtěl fanouškům poděkovat, že přišli. Naše výkony jsou nahoru dolů a stejně přijde patnáct tisíc lidí,“ řekl.
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Pro šestadvacetiletého hráče i pro celý tým, který prohrál pět z posledních šesti zápasů, byl duel ještě těžší v tom, že se potýká s rozsáhlou marodkou. V sestavě chybí vinou zranění především lídři. Nehraje kapitán Filip Chlapík, obránce Mikael Seppälä ani útočník Michael Špaček. Marodka čítá dohromady devět hráčů.
„Ještě jsem nikdy nezažil tolik zraněných, ale bohužel takhle to je,“ hlásil trenér Patrik Augusta po zápase. „Čtyři lajny dohromady dáme, ale leží to na pár lidech. Podali výborný výkon, o to těžší bylo vyrovnat se s výsledkem, ale takový je sport.“
„Velký respekt patří hráčům, kteří hráli, bojujeme dál, čekají nás další utkání. Uvidíme, kdo bude na čtvrtek nachystaný,“ dodal směrem k blížícímu se utkání s Třincem.
A Blümel ho doplnil. „Kluci, kteří byli povolaní, naše zraněné lídry skvěle zastupovali. Nechali na ledě všechno a hráli dobře,“ přitakal kouči.
Přestože domácí utkání dotáhli do prodloužení, bod navíc nakonec berou hostující Západočeši.
Důležitým mužem na ledě byl forvard Michal Teplý, který v 19. minutě vstřelil první gól a rozhodl i samotné prodloužení.
„Když jsme vedli 2:0, tak nás pak trošku mrzelo, že si ten zápas neumíme pohlídat líp. Ale dva body ze Sparty se určitě musí brát pozitivně,“ hlásil.
A okomentoval i vítěznou stahovačku v prodloužení.
„Někdo to tam podle mě špatně nahrál, já jsem to zachytil a jeli jsme dva na jednoho. Někdo nás dobrusloval, pak jsem viděl, jak si tam sparťanský bek lehal, tak jsem to chtěl stáhnout pod sebe. A nakonec se mi povedlo vystřelit,“ doplnil k poslední a zároveň klíčové situaci zápasu.