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Tipsport extraliga 2026/27

Další výměna v extralize. Hrabík se vrací do Kladna, do Sparty přichází Procházka

Autor: ,
  14:35
Kryštof Hrabík

Kryštof Hrabík | foto: HC Sparta Praha

Martin Procházka v dresu Sparty.
Třinecký brankář Ondřej Kacetl chytá puk, když se vedle něj přetlačují Marian...
Třinecký útočník Martin Růžička nahání sparťanského Kryštofa Hrabíka.
Posila Kladna Kryštof Hrabík v zápase proti Varům.
25 fotografií
Hokejový útočník Kryštof Hrabík byl vyměněn ze Sparty do Kladna, Pražané místo něj získali jiného útočníka Martina Procházku. Sedmadvacetiletý Hrabík u Rytířů krátce hostoval v minulé sezoně, teď se do mateřského klubu vrací trvale.

Oba extraligové kluby o výměně informovaly na svých webech.

„I když Kryštof se Spartou prodloužil (v květnu) smlouvu, od začátku sezony se necítil využitý podle svých představ. Kryštofovi děkujeme za jeho působení a přejeme, ať se mu daří,“ uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

Třinec v dopoledním klání přemohl Vary, rozhodl Kurovský. Večer derby v Hradci

Hrabík v tomto ročníku odehrál za Pražany devět zápasů, vstřelil jeden gól. Několikrát se nedostal do sestavy a většinou nastupoval ve třetí nebo čtvrté formaci. Na Kladně hostoval před rokem měsíc.

„Kryštofa známe, je v ideálním hokejovém věku. Věříme, že nám pomůže a bude důležitým článkem našeho týmu,“ uvedl sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec. Hrabík může nastoupit již do dnešního utkání 14. kola proti Vítkovicím.

Martin Procházka v dresu Sparty.

I dvaatřicetiletý Procházka se vrací do mateřského klubu, je totiž odchovancem Sparty. „V Prochym získáváme dobrého a poctivého kluka s výbornou střelou. Zároveň taky sparťana, který prošel naší mládeží,“ řekl Hlinka s tím, že Procházka je srozuměn s rolí, která jej čeká.

Rodák z Roudnice nad Labem hrál za Spartu naposledy v sezoně 2016/17. „Hráli jsme si doma s dětmi, když mi najednou zavolal Pleky, že mě vyměnili na Spartu. Odstartovala tím pěkná divočina, ale postupně člověku dochází, že se po deseti letech vrací na místo, kde byl vychovaný. Je to krásné,“ řekl Procházka.

Přiznal, že již s návratem do mateřského klubu nepočítal. „Jsem rád a moc se těším, ale upřímně už jsem měl Spartu vnitřně uzavřenou. Už mi je, kolik mi je. Nebyly žádné náznaky, že by byla šance, takže jsem už počítal s tím, že se na Spartu nikdy nepodívám. Vracím se zpátky domů, kde to začalo a do klubu, který mě vychoval. Strašný nával emocí,“ dodal Procházka.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 14 12 0 1 1 58:31 37
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 14 7 2 0 5 35:25 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 2 6 37:34 19
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
10. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 14 2 1 1 10 24:49 9
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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