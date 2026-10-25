Další výměna v extralize. Hrabík se vrací do Kladna, do Sparty přichází Procházka

Oba extraligové kluby o výměně informovaly na svých webech.
„I když Kryštof se Spartou prodloužil (v květnu) smlouvu, od začátku sezony se necítil využitý podle svých představ. Kryštofovi děkujeme za jeho působení a přejeme, ať se mu daří,“ uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.
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Hrabík v tomto ročníku odehrál za Pražany devět zápasů, vstřelil jeden gól. Několikrát se nedostal do sestavy a většinou nastupoval ve třetí nebo čtvrté formaci. Na Kladně hostoval před rokem měsíc.
„Kryštofa známe, je v ideálním hokejovém věku. Věříme, že nám pomůže a bude důležitým článkem našeho týmu,“ uvedl sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec. Hrabík může nastoupit již do dnešního utkání 14. kola proti Vítkovicím.
I dvaatřicetiletý Procházka se vrací do mateřského klubu, je totiž odchovancem Sparty. „V Prochym získáváme dobrého a poctivého kluka s výbornou střelou. Zároveň taky sparťana, který prošel naší mládeží,“ řekl Hlinka s tím, že Procházka je srozuměn s rolí, která jej čeká.
Rodák z Roudnice nad Labem hrál za Spartu naposledy v sezoně 2016/17. „Hráli jsme si doma s dětmi, když mi najednou zavolal Pleky, že mě vyměnili na Spartu. Odstartovala tím pěkná divočina, ale postupně člověku dochází, že se po deseti letech vrací na místo, kde byl vychovaný. Je to krásné,“ řekl Procházka.
Přiznal, že již s návratem do mateřského klubu nepočítal. „Jsem rád a moc se těším, ale upřímně už jsem měl Spartu vnitřně uzavřenou. Už mi je, kolik mi je. Nebyly žádné náznaky, že by byla šance, takže jsem už počítal s tím, že se na Spartu nikdy nepodívám. Vracím se zpátky domů, kde to začalo a do klubu, který mě vychoval. Strašný nával emocí,“ dodal Procházka.