Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tipsport extraliga 2026/27

Když nedáte gól, nemůžete vyhrát, zlobil se Augusta. Chlapík burcoval k nasazení

Lucie Jirásková
  22:18
Hokejové utkání Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Spartou.

Hokejové utkání Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Spartou. | foto: ČTK

Matyáš Váňa a Tomáš Redlich z Karlových Varů před brankou Sparty. Brání Mark...
Sparťanský útočník Matěj Blümel postupuje proti brance Karlových Varů.
Jan Bambula (vlevo) svádí pěstní souboj s Filipem Chlapíkem.
Filip Chlapík (vlevo) a Jan Bambula (vpravo) si v bitce vyměnili několik...
19 fotografií
Ani napodruhé to doma nevyšlo. Přestože páteční extraligové utkání v Litvínově dokázala hokejová Sparta vyhrát, před domácími fanoušky se jí zatím nedaří. Duel s Karlovými Vary rozhodl jediný gól, který ve druhé třetině vstřelil útočník Ondřej Beránek. „Jsem z toho nešťastnej. Nevím čím, to je, ale takhle to nejde,“ hodnotil nepovedený zápas sparťanský kapitán Filip Chlapík.

Přitom vstup do utkání Pražané zvládli lépe. Led jich byl plný a dostávali se do šancí. První střelecký pokus od modré čáry předvedl útočník Michael Špaček, do samostatného úniku se dostala nová posila Sparty Matěj Blümel. Oba pokusy ale pokryl karlovarský Dominik Frodl a od té doby byl duel více v režii hostů.

„Měli jsme lepší vstup než do prvního domácího zápasu, ale bohužel jsme pak zase sklouzli do toho, že by to šlo pohodlně a na krásu. Ale když budeme hrát zarputile jen deset minut, tak moc utkání nevyhrajeme,“ hodnotil zápas sparťanský trenér Patrik Augusta.

Hlavním problémem pražského týmu byl podle hráčů i realizačního týmu tah na bránu a absence tzv. špinavých gólů.

„Máme tutovky, ale nejsme dost draví. Nejdeme dost do brány. Nechceme platit daň za cenu těch špinavých gólů. Jsme málo před brankou, moc čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí. A jakmile se to nestane, tak to vypadá takhle,“ souhlasil s koučem útočník Jiří Sekáč.

„Dneska v lize všichni dobře pracují, dobře bruslí. Soupeře musíte přepracovat v maličkostech a my jsme dneska nechtěli zaplatit tu cenu, abychom do té brány šli,“ dodal Augusta.

Neakceptovatelný výkon, zuřil Augusta. Sekáč: Dostali jsme sekyru do zátylku

V 17. minutě poslal Spartu do oslabení kapitán Chlapík za podrážení a nabídl soupeři první přesilovku svátečního zápasu. V ní se napříč početní nevýhodě dostal opět do samostatného úniku Blümel. Stejně jako na počátku duelu z toho ale branka nebyla.

První a jediný gól utkání si ve 25. minutě připsal karlovarský útočník Ondřej Beránek. Západočeši od počátku druhé třetiny drželi Sparťany pod tlakem, Kováře natlačili na přední tyč a Beránek pak zakončoval do prázdné brány. Asistenci zapsali David Šťastný a Tobias Winberg.

„Bylo důležité, že jsme přečkali prvních pět šest minut. Pak se hra vyrovnala. Dali jsme gól, který se vám tam, pokud jdete do brankového prostoru, prostě odrazí. Za mě to byl zasloužený gól,“ uvedl trenér Energie Pavel Patera.

Sparta - Karlovy Vary 0:1. Západočeskou vládu v Praze podtrhl Beránek

V polovině hrací doby se ke kotouči opět dostal Špaček. Sparťanský útočník prokličkoval mezi čtyřmi karlovarskými hráči a chystal se vystřelit. V tom mu zabránil Jan Bambula, který ho nedovoleným krosčekem narazil hlavou k mantinelu. Rozhodčí mu udělili dvě trestné minuty. Sparta v početní výhodě předvedla dvě dobré šance, na vyrovnání to ale nestačilo.

Druhou přesilovku vzápětí hostům daroval domácí Marek Daníček, kterého sudí vyloučili za podrážení. I přes početní nevýhodu se Frodla pokoušel prostřelit Sekáč, rána mu ale nesedla.

„Frodlík je dobrý gólman, to každý asi ví. Ale myslím si, že žádný gólman není nepřekonatelný,“ neomlouval svůj výkon Sekáč.

Přesto se Pražané do střeleckých šancí dostávali nejčastěji v oslabení. „Kluci tam jdou s tím, že to chtějí ubránit a to nasazení tam najednou je,“ divil se Chlapík.

Do třetího samostatného úniku se ve druhé dvacetiminutovce dostal Blümel, ani napotřetí mu však střela nevyšla.

„Myslím si, že se zlepšuje a těším se, až mu to tam padne, protože pak věřím, že se rozlétne. Zvyká si tu na ligu, dělá malé věci, je velice dobře koučovatelný. Dneska bohužel z těch šancí gól nedal. Sám si myslím, že cítí, že ho chce dát. Čím víc ale budete tlačit, tím to bude těžší. Ale já věřím, že mu to tam padne,“ řekl přesto Augusta na jeho adresu.

Ve třetí třetině předvedly dobré šance oba týmy. Podruhé v utkání byl na trestnou odeslán Chlapík. Sparťané si na konci utkání vzali ještě oddechový čas a zkusili hru bez brankáře, stav zápasu už ale zůstal stejný.

Sporným momentem utkání byl také zákrok na útočníka Energie Bambulu. Pětadvacetiletý hráč po střetu s Chlapíkem zběsile odjel na střídačku a držel se za obličej.

„Viděl jsem, jak jede zády ke mně, a já nikomu uhýbat nebudu. Prostě do mě najel a já jsem ho viděl na poslední chvíli. Zakopnul, to je asi všechno, co k tomu můžu říct,“ hodnotil Chlapík zákrok, který sudí nakonec nepotrestali.

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Čtyřiatřicetiletý Sekáč si domácí prohru vysvětluje také změnami, které v kádru během letní pauzy nastaly.

„Spousta nových věcí hráčů, trenérů. Tým potřebuje nějakou dobu na to si sednout. Tyhle změny jsem už taky zažil a sehráli jsme se až okolo sedmého nebo osmého zápasu. Nějakou dobu to trvá,“ řekl.

„Led je v hrozném stavu, na parametry extraligy je to fakt bída. Od půlky třetiny se na tom nedá skoro hrát. Není to výmluva, je to spíš na zamyšlenou, že by se s tím mohlo něco dělat,“ upozornil sparťanský kapitán i na nové rozměry ledu v pražské O2 areně.

Další utkání čeká Pražany v úterý, tedy necelých 24 hodin od konce svátečního duelu. Tentokrát změří síly s Hradcem Králové.

„Změny dělat nebudeme. Možná malinko zamícháme se sestavou, ale zase tolik možností nemáme. Musíme pracovat především na mentálním nastavení hráčů a nachystat se na zítra. Čeká nás zase velmi kvalitní soupeř, navíc u nich doma,“ zakončil Augusta.

„Zítra to můžeme odčinit. Jdeme na to znova, vyspíme se na to. Máme dost zkušený tým na to, aby se v dnešní prohře nikdo nevrtal. Zítra nový zápas, ale musíme změnit nasazení,“ burcoval Chlapík.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

7. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 5 5 0 0 0 22:10 15
2. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 0 0 2 24:17 12
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 5 3 0 1 1 13:14 10
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
5. Rytíři KladnoKladno 5 2 1 1 1 14:14 9
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 1 2 1 1 12:11 8
7. HC Sparta PrahaSparta 5 2 0 1 2 14:12 7
8. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 0 0 3 12:12 6
10. HC Verva LitvínovLitvínov 5 2 0 0 3 11:15 6
11. HC OlomoucOlomouc 5 1 1 0 3 13:15 5
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 0 3 12:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 0 1 3 10:17 4
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 1 0 0 3 13:17 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Zapojily se hokejové Pardubice do politiky? Klubu hrozí ztráta dotací

Na náměstí v Pardubicích se objevili na předvolební akci nového hnutí Srdce pro Pardubice vedle kandidátů i hokejisté a většinový majitel a sponzor strany miliardář Petr Dědek (na snímku uprostřed v bílé košili).

Pardubický hokejový klub HC Dynamo Pardubice by mohl přijít o část dotací na mládež. Jeho hokejisté, manažeři a zástupci se totiž objevili na předvolební akci nového politického hnutí Srdcem pro...

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

Třinec v derby rozdrtil Vítkovice, Kladno poprvé padlo. Slaví Sparta i Pardubice

Třinečtí hokejisté slaví vstřelení gólu v derby s Vítkovicemi.

Šest pátečních zápasů zkompletovalo 4. kolo hokejové extraligy. Vedoucí Třinec v derby rozmetal Vítkovice poměrem 8:2 a je nadále stoprocentní. Vyhrály také Pardubice, na ledě Mladé Boleslavi uspěly...

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

Mrzutý den favoritů. Sparta i Pardubice doma prohrály, slaví Boleslav a Bílí Tygři

Radost mladoboleslavského útočníka Lichtaga poté, co jeho spoluhráč Gardoň...

Úterní hokejový program přinesl dva zápasy české extraligy. A nakonec skončil smutkem favorizovaných celků. Nejprve v předehrávce 11. kola uspěl Liberec na půdě Pardubic 5:4, pak Sparta doma prohrála...

Když nedáte gól, nemůžete vyhrát, zlobil se Augusta. Chlapík burcoval k nasazení

Hokejové utkání Tipsport extraligy mezi Karlovými Vary a Spartou.

Ani napodruhé to doma nevyšlo. Přestože páteční extraligové utkání v Litvínově dokázala hokejová Sparta vyhrát, před domácími fanoušky se jí zatím nedaří. Duel s Karlovými Vary rozhodl jediný gól,...

28. září 2026  22:18

Pardubické béčko si poradilo i se Zlínem, první hokejovou ligu vede před Vsetínem

Brankář Vsetína Miroslav Svoboda v zápase se Zlínem

Hokejisté pardubického béčka zdolali v 7. kole první ligy doma Zlín 6:4, vyhráli sedmý z osmi duelů v sezoně a drží se v čele tabulky o bod před druhým Vsetínem. Stále neporažení Valaši, kteří mají...

28. září 2026  20:36

Sparta - Karlovy Vary 0:1. Západočeskou vládu v Praze podtrhl Beránek

Hráči Karlových Varů se radují po vstřelené brance.

Hokejová Sparta ve sváteční dohrávce 5. extraligového kola podlehla Karlovým Varům 0:1. Jediný gól si v 25. minutě připsal Ondřej Beránek, čisté konto před 13 424 diváky uhájil Dominik Frodl.

28. září 2026  15:45,  aktualizováno  18:31

POHLED: Snad mají v Bostonu plán. Ať Pastrňák nemrhá svými nejlepšími roky

David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Zdeno Chára, Patrice Bergeron, Brad Marchand... Jména kapitánů Boston Bruins z let minulých, od kterých se David Pastrňák učil. Před nimi slavnou hokejovou značku vedli Joe Thornton a Ray Bourque.

28. září 2026  14:43

Trochu jiný Trunda. Hokejista Slavie o šéfovi fotbalu: Táta slýchá narážek víc

Chomutov, 11. 9. 2026. První hokejová liga, Piráti Chomutov - HC Slavia Praha....

Spojuje je příjmení, značka Slavia, hokej, trochu i Morava. Jen krví spříznění nejsou, byť kustod hokejových sešívaných si z vás vystřelí, že fotbalový Trunda je s tím jejich spjatý. „Je to jeho...

28. září 2026  10:26

Plzeňský Malík: Někdy si ten hokej děláme těžší, puk přehazujeme jak horký brambor

Plzeňský brankář Nick Malík čelí střele Michaela Vukojevice z Hradce Králové.

Třiceti úspěšnými zákroky přispěl plzeňský gólman Nick Malík k první tříbodové výhře v sezoně. V nedělním domácím duelu s hradeckými hokejisty kapituloval pouze jednou, když nedosáhl na střelu...

28. září 2026  7:50

Stránského stačí najít a je to gól. Rozjetý Smejkal o chemii pardubické superlajny

Pardubický útočník Jiří Smejkal slaví ve druhé třetině gól na 2:1 v zápase...

Mistr se vzepřel statistice i vývoji zápasu pátého kola extraligy a byť po dvou třetinách prohrával 1:2 z brněnského ledu odvezl všechny body. Pardubice hokejisty Komety porazily 5:3, když se...

27. září 2026  21:32

Třinec stále neporažen. Pardubice ovládly šlágr s Kometou, poprvé slaví Vítkovice

Třinecký kapitán Martin Růžička oslavuje vstřelený gól.

Hokejová extraliga v neděli vstoupila do 5. kola. Pardubice zvítězily 5:3 ve šlágru proti Kometě Brno, v oslabení rozhodl Mandát. Kladno poprvé v sezoně nebodovalo, když doma podlehlo 1:4 Olomouci....

27. září 2026  15:45,  aktualizováno  20:37

Ve stopách hrdinů. Musím zavolat mamce, smál se Pastrňák. A céčko? To mě nezmění

David Pastrňák (88) z Boston Bruins slaví v zápase s Buffalo Sabres.

Přibližně hodinu po oficiálním oznámení nastoupil před novináře a 20 minut jim odpovídal. Hokejoví příznivci tak rázem mohli slyšet první reakci Davida Pastrňáka po jmenování kapitánem Bostonu. „Ale...

27. září 2026  19:18

Velká pocta pro Pastrňáka. Boston oznámil českého útočníka jako nového kapitána

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu

Poslední rok a půl to v Bostonu bylo jedno z témat, které se opakovaně řešilo. Kdo bude novým kapitánem, a po delší odmlce tak naváže na Brada Marchanda? Nyní už je jasno, velká pocta připadne Davidu...

27. září 2026  16:56,  aktualizováno  17:14

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

27. září 2026  13:59

Hraje za Kometu, kandiduje v Blansku. Je lepší se začít starat už teď, ví Král

Obránce Filip Král na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28....

Ještě nedávno řešil jen, jak naplnit velká očekávání v Kometě. Teď se Filip Král ocitl v úplně jiné hře. V rodném Blansku hokejista kandiduje do zastupitelstva a toto rozhodnutí dlouho zvažoval. Když...

27. září 2026  13:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde