Když nedáte gól, nemůžete vyhrát, zlobil se Augusta. Chlapík burcoval k nasazení

Přitom vstup do utkání Pražané zvládli lépe. Led jich byl plný a dostávali se do šancí. První střelecký pokus od modré čáry předvedl útočník Michael Špaček, do samostatného úniku se dostala nová posila Sparty Matěj Blümel. Oba pokusy ale pokryl karlovarský Dominik Frodl a od té doby byl duel více v režii hostů.
„Měli jsme lepší vstup než do prvního domácího zápasu, ale bohužel jsme pak zase sklouzli do toho, že by to šlo pohodlně a na krásu. Ale když budeme hrát zarputile jen deset minut, tak moc utkání nevyhrajeme,“ hodnotil zápas sparťanský trenér Patrik Augusta.
Hlavním problémem pražského týmu byl podle hráčů i realizačního týmu tah na bránu a absence tzv. špinavých gólů.
„Máme tutovky, ale nejsme dost draví. Nejdeme dost do brány. Nechceme platit daň za cenu těch špinavých gólů. Jsme málo před brankou, moc čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí. A jakmile se to nestane, tak to vypadá takhle,“ souhlasil s koučem útočník Jiří Sekáč.
„Dneska v lize všichni dobře pracují, dobře bruslí. Soupeře musíte přepracovat v maličkostech a my jsme dneska nechtěli zaplatit tu cenu, abychom do té brány šli,“ dodal Augusta.
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V 17. minutě poslal Spartu do oslabení kapitán Chlapík za podrážení a nabídl soupeři první přesilovku svátečního zápasu. V ní se napříč početní nevýhodě dostal opět do samostatného úniku Blümel. Stejně jako na počátku duelu z toho ale branka nebyla.
První a jediný gól utkání si ve 25. minutě připsal karlovarský útočník Ondřej Beránek. Západočeši od počátku druhé třetiny drželi Sparťany pod tlakem, Kováře natlačili na přední tyč a Beránek pak zakončoval do prázdné brány. Asistenci zapsali David Šťastný a Tobias Winberg.
„Bylo důležité, že jsme přečkali prvních pět šest minut. Pak se hra vyrovnala. Dali jsme gól, který se vám tam, pokud jdete do brankového prostoru, prostě odrazí. Za mě to byl zasloužený gól,“ uvedl trenér Energie Pavel Patera.
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V polovině hrací doby se ke kotouči opět dostal Špaček. Sparťanský útočník prokličkoval mezi čtyřmi karlovarskými hráči a chystal se vystřelit. V tom mu zabránil Jan Bambula, který ho nedovoleným krosčekem narazil hlavou k mantinelu. Rozhodčí mu udělili dvě trestné minuty. Sparta v početní výhodě předvedla dvě dobré šance, na vyrovnání to ale nestačilo.
Druhou přesilovku vzápětí hostům daroval domácí Marek Daníček, kterého sudí vyloučili za podrážení. I přes početní nevýhodu se Frodla pokoušel prostřelit Sekáč, rána mu ale nesedla.
„Frodlík je dobrý gólman, to každý asi ví. Ale myslím si, že žádný gólman není nepřekonatelný,“ neomlouval svůj výkon Sekáč.
Přesto se Pražané do střeleckých šancí dostávali nejčastěji v oslabení. „Kluci tam jdou s tím, že to chtějí ubránit a to nasazení tam najednou je,“ divil se Chlapík.
Do třetího samostatného úniku se ve druhé dvacetiminutovce dostal Blümel, ani napotřetí mu však střela nevyšla.
„Myslím si, že se zlepšuje a těším se, až mu to tam padne, protože pak věřím, že se rozlétne. Zvyká si tu na ligu, dělá malé věci, je velice dobře koučovatelný. Dneska bohužel z těch šancí gól nedal. Sám si myslím, že cítí, že ho chce dát. Čím víc ale budete tlačit, tím to bude těžší. Ale já věřím, že mu to tam padne,“ řekl přesto Augusta na jeho adresu.
Ve třetí třetině předvedly dobré šance oba týmy. Podruhé v utkání byl na trestnou odeslán Chlapík. Sparťané si na konci utkání vzali ještě oddechový čas a zkusili hru bez brankáře, stav zápasu už ale zůstal stejný.
Sporným momentem utkání byl také zákrok na útočníka Energie Bambulu. Pětadvacetiletý hráč po střetu s Chlapíkem zběsile odjel na střídačku a držel se za obličej.
„Viděl jsem, jak jede zády ke mně, a já nikomu uhýbat nebudu. Prostě do mě najel a já jsem ho viděl na poslední chvíli. Zakopnul, to je asi všechno, co k tomu můžu říct,“ hodnotil Chlapík zákrok, který sudí nakonec nepotrestali.
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Čtyřiatřicetiletý Sekáč si domácí prohru vysvětluje také změnami, které v kádru během letní pauzy nastaly.
„Spousta nových věcí hráčů, trenérů. Tým potřebuje nějakou dobu na to si sednout. Tyhle změny jsem už taky zažil a sehráli jsme se až okolo sedmého nebo osmého zápasu. Nějakou dobu to trvá,“ řekl.
„Led je v hrozném stavu, na parametry extraligy je to fakt bída. Od půlky třetiny se na tom nedá skoro hrát. Není to výmluva, je to spíš na zamyšlenou, že by se s tím mohlo něco dělat,“ upozornil sparťanský kapitán i na nové rozměry ledu v pražské O2 areně.
Další utkání čeká Pražany v úterý, tedy necelých 24 hodin od konce svátečního duelu. Tentokrát změří síly s Hradcem Králové.
„Změny dělat nebudeme. Možná malinko zamícháme se sestavou, ale zase tolik možností nemáme. Musíme pracovat především na mentálním nastavení hráčů a nachystat se na zítra. Čeká nás zase velmi kvalitní soupeř, navíc u nich doma,“ zakončil Augusta.
„Zítra to můžeme odčinit. Jdeme na to znova, vyspíme se na to. Máme dost zkušený tým na to, aby se v dnešní prohře nikdo nevrtal. Zítra nový zápas, ale musíme změnit nasazení,“ burcoval Chlapík.