Na sestup? Kladno už není jasný outsider, potíže má Zlín a Pardubice

A to je svým způsobem překvapení, jelikož za jasného outsidera bylo považované Kladno. Zprvu to tak skutečně i vypadalo, ale pak se parta kolem Jaromíra Jágra zvedla. Ba co víc: začala i sklízet uznání za předvedené výkony.

„Mé přesvědčení je jednoznačné: z Kladna se body lehce vozit nebudou,“ pravil například vítkovický kouč Jakub Petr po vzájemném duelu. V něm Rytíři uzmuli první bod, pak vyhráli ve Zlíně a naposledy doma udolali v prodloužení Olomouc.

„Jestli to hráči budou brát takhle pořád, tak můžou být úspěšní,“ tvrdí uznávaný kouč Miloslav Hořava, který má ke Kladnu blízko a jeho výsledky bedlivě sleduje. I jeho zaskočilo, za jak krátkou dobu se nezkušené mužstvo stačilo adaptovat v extralize. Svou zásluhu na tom má bezesporu Jágr - právě s jeho příchodem tým začal bodovat.

„Psychologickou roli hraje bezesporu. Chodí na něj hodně lidí a hráči se před ním chtějí vytáhnout. A soupeř si ho musí všímat, protože je pořád nebezpečný, takže jeho přítomnost je stoprocentním plus,“ říká Hořava.

Pro spoluhráče Jágra je povzbuzením, že se v nejvyšší soutěži neztratili. Že dokážou držet krok, že jsou herně mnohdy i lepším týmem. Hořava však upozorňuje: „Kladno bude hrát o bytí a nebytí v každém zápase. Je potřeba, aby si kluci uvědomovali, jak se k výsledkům dopracovali. To bude rozhodující element.“



Mnohem hůř - hlavně z psychického hlediska - jsou na tom ve Zlíně a v Pardubicích. Moravané nemají po šesti kolech ještě ani bod, Východočeši pokračují v marných výkonech z uplynulé sezony, v níž se zachránili až na poslední chvíli v baráži.

Další pardubická blamáž

Přitom kdekdo čekal, že se mužstvo po letních příchodech zvedne. Čekal to ostatně i Hořava. „Je strašně těžké to hodnotit podle toho, co si přečtu v novinách, ale myslel jsem, že Pardubice budou silnější. Že to dají dohromady. Jenže se nepovedlo pár zápasů, hráči si udělají tlak sami na sebe a pak už je těžké se z toho dostávat.“

Ta slova jsou znásobená výsledky z minulých let, Pardubice se zkrátka pořád motají ve stejném bahně. Nepovedený start jim hodně ztíží situaci a napětí v klubu jen dokumentují neshody mezi trenérem Ladislavem Lubinou a lídrem Tomášem Rolinkem. Co jiného si myslet o stavu, kdy je týmová ikona přinucena sledovat zápasy pouze z tribuny.

Po poslední domácí porážce s Vítkovicemi už navíc začala docházet trpělivost fanouškům. A pokud Pardubice nezaberou v následujících dvou kolech, bude ještě hůř. Čekají je totiž souboje ve Zlíně a následně doma s Kladnem.

A Zlín? Tomu se sice vstupy do sezony nedaří opakovaně, letos je však situace trochu odlišná. Nula bodů po šesti kolech není povzbudivá bilance. Pokud tým nezvládne zmiňovanou páteční bitvu s Pardubicemi, bude opravdu zle.



„Já to neberu tak tragicky, bída nastane až po dvaceti zápasech, teď se s tím dá pořád něco dělat. Ale je jasné, že čím bude propast větší, tím se znásobí tlak. Zvlášť letos, kdy se padá přímo,“ souhlasí Hořava. Optimismus nebudí ani pohled na zlínskou soupisku, na níž chybí zvučnější jména, která by pomohla ustát těžkou situaci. A upřímně: chybí i hokejová kvalita.

Třetí od konce je v tabulce aktuálně Litvínov, ten má však o zápas méně a hlavně na soupisce kvalitu, která ho předurčuje k lepšímu umístění. „Je jen otázkou času, kdy udělají pár výsledků a chytnou se. Je to talentované mužstvo, gólmany mají výborné, takže by se záchranou neměli mít starosti,“ souhlasí Hořava.

A dál? Zbývají snad jen Karlovy Vary, jimž se extraligový start na rozdíl od konkurence povedl, ale to nemusí vůbec nic znamenat. I ony budou patřit s Kladnem, Pardubicemi a Zlínem mezi nejohroženější kluby. Dál už totiž zbývají celky jako Sparta, Plzeň, Kometa nebo Hradec.