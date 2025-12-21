Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

„O Petra jsme měli zájem dlouhodobě, a jsme proto moc rádi, že se jeho příchod podařil dotáhnout. Je to kvalitní obránce s velkými zkušenostmi a věřím, že bude pro náš tým posilou,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Hynek, generální ředitel Vervy.
|
Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou
Čtyřiatřicetiletý Šenkeřík získal mistrovský titul s třineckými Oceláři, kam se přesunul ze Slovenska v poslední den přestupního termínu v lednu 2024. Vzhledem k rozsáhlé marodce třineckého kádru zasáhl do velké části vyřazovacích bojů a nastupoval s vysokým herním vytížením, včetně role na první přesilové formaci.
„Petr přichází pro posílení obranných řad a věříme, že nám v závěru sezony hodně pomůže,“ slibuje si sportovní manažer klubu Tomáš Vrábel.
Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu, vzkázal: „Petrovi patří velké poděkování za jeho působení v našem klubu. Pomohl nám v těžké situaci při velké absenci našich hráčů.“
|
Z náhradníka až do přesilovky. Je to až neuvěřitelné, míní třinecký Šenkeřík
Šenkeřík zůstal až na tři výjimky věrný českému hokeji, na chvíli působil v ukrajinském Kyjevě, dvakrát si odskočil do nižších zámořských soutěží. Po zlatém třineckém opojení se přesunul do Kladna, letos v létě pak do Hradce Králové, kde naskočil do 24 utkání a zapsal si tři asistence, startoval i v Lize mistrů. Celkem má v extralize bilanci 455 zápasů, 29 gólů a 119 asistencí. V nejvyšší soutěži vystřídal devět klubů.
Teď je na své jubilejní zastávce číslo 10.