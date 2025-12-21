Tipsport extraliga 2025/26

Extraligový klub číslo 10. Šampion Šenkeřík mění Hradec Králové za Litvínov

  13:09
V honbě za záchranou extraligy hokejový Litvínov posiluje obranné řady. Poslední tým tabulky získal do konce sezony zkušeného zadáka a českého šampiona Petra Šenkeříka, který v letošní sezoně oblékal dres Hradce Králové. Zlínský rodák má za sebou bohatou kariéru napříč českou extraligou i zahraničím včetně zkušeností z play off a mistrovských bojů.
Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova

Českobudějovický Petr Šenkeřík (vlevo) a Michal Gut z Litvínova | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Plzeňský Jakub Šiler nahrává, Petr Šenkeřík se snaží puk zastavil hokejkou.
Brankář Adam Brízgala z Kladna inkasuje, vlevo přihlíží jeho spoluhráč Petr...
Petr Šenkeřík z Třince (nahoře) a pardubický Lukáš Radil
Třinecký brankář Ondřej Kacetl zasahuje před útočníkem Sparty Kryštofem...
10 fotografií

„O Petra jsme měli zájem dlouhodobě, a jsme proto moc rádi, že se jeho příchod podařil dotáhnout. Je to kvalitní obránce s velkými zkušenostmi a věřím, že bude pro náš tým posilou,“ uvedl v tiskové zprávě Pavel Hynek, generální ředitel Vervy.

Litvínov se bál o Kašovy. David nedohrál, Ondřej zmrazil Spartu genialitou

Čtyřiatřicetiletý Šenkeřík získal mistrovský titul s třineckými Oceláři, kam se přesunul ze Slovenska v poslední den přestupního termínu v lednu 2024. Vzhledem k rozsáhlé marodce třineckého kádru zasáhl do velké části vyřazovacích bojů a nastupoval s vysokým herním vytížením, včetně role na první přesilové formaci.

„Petr přichází pro posílení obranných řad a věříme, že nám v závěru sezony hodně pomůže,“ slibuje si sportovní manažer klubu Tomáš Vrábel.

Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého Mountfieldu, vzkázal: „Petrovi patří velké poděkování za jeho působení v našem klubu. Pomohl nám v těžké situaci při velké absenci našich hráčů.“

Z náhradníka až do přesilovky. Je to až neuvěřitelné, míní třinecký Šenkeřík

Šenkeřík zůstal až na tři výjimky věrný českému hokeji, na chvíli působil v ukrajinském Kyjevě, dvakrát si odskočil do nižších zámořských soutěží. Po zlatém třineckém opojení se přesunul do Kladna, letos v létě pak do Hradce Králové, kde naskočil do 24 utkání a zapsal si tři asistence, startoval i v Lize mistrů. Celkem má v extralize bilanci 455 zápasů, 29 gólů a 119 asistencí. V nejvyšší soutěži vystřídal devět klubů.

Teď je na své jubilejní zastávce číslo 10.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 33 15 4 1 13 98:80 54
2. HC Oceláři TřinecTřinec 32 15 4 1 12 97:81 54
3. HC Dynamo PardubicePardubice 30 15 2 4 9 96:72 53
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 32 14 5 1 12 87:76 53
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 31 13 3 5 10 79:62 50
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 31 15 0 5 11 80:75 50
7. HC Kometa BrnoKometa 30 15 1 3 11 84:80 50
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 30 15 1 2 12 76:79 49
9. HC OlomoucOlomouc 32 14 2 2 14 74:84 48
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 33 13 3 2 15 82:95 47
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 31 12 4 2 13 89:88 46
12. Rytíři KladnoKladno 31 9 3 5 14 76:91 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 31 10 3 2 16 62:79 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 31 7 2 2 20 60:98 27
