Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Pardubice na Spartě útočí na mečbol, zajistí si Třinec postup do finále?

Startují čtvrtá semifinále hokejové extraligy. Pardubice nastupují od 17.45 na Spartě, v úterý zvítězily 2:1 v samostatných nájezdech a v sérii rovněž vedou 2:1. Poslední krok k postupu zbývá Třinci, jenž hraje od 18:30 v Karlových Varech. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Lukáš Sedlák z Pardubic (uprostřed) se přetlačuje s Michaelem Špačkem před sparťanským brankářem Jakubem Kovářem. | foto: Martin Veselý, MAFRA

Pardubice útočí v O2 areně na mečbol v sérii. V úterním zápase je v důležitých momentech proti Spartě podržel brankář Roman Will.

Jediným hráčem, který překonal pardubického brankáře, byl útočník Roman Horák. Ve třetí třetině se mu povedlo vyrovnat stav zápasu, v prodloužení domácí zahodili několik šancí a nájezdy nezvládli.

4. zápasy semifinále hokejové extraligy

„Řekl bych, že jsme byli živější, což si musíme přenést do dalšího zápasu. Měli jsme dobrý pohyb, vytvářeli si šance. Jen ten gól chyběl...,“ povzdechl si Horák.

Třinečtí hokejisté mohou ukončit semifinálovou sérii s Karlovými Vary a oslavit postup do finálových bojů. Úterní utkání rozhodl Ondřej Kovařčík, jenž zajistil Třinci vítězství 3:2, mečbol a vedení 3:0 na zápasy.

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

Oceláři nakonec mají v sestavě i jeho bratra Michala, který se ve třetím duelu těsně po závěrečné siréně, zákroku Davida Šťastného a pádu na rameno jen těžce zvedal z ledu.

Soupeř se naopak musí obejít bez Petra Tomka. Sedmnáctiletý mladík opustil úterní klání už v prvním dějství, po sekání Patrika Hrehorčáka odjížděl z ledu se zkrvavenými prsty.

8. 4. 2026 17:45
Sparta : Pardubice
Sestavy:
J. Kořenář - M. Pysyk, J. Krejčík - R. Knot, N. Seppälä - A. Irving, M. Seppälä - D. Němeček - R. Horák, M. Špaček, F. Chlapík - M. Řepík, D. Shore, P. Kousal - T. Hyka, K. Hrabík, M. Dzierkals - M. Vitouch, K. Vesalainen, A. Raška - J. Pospíšil
R. Will - O. Mikliš, L. Hájek - M. Tourigny, J. Ludvig - J. Košťálek, T. Dvořák - M. Hrádek - M. Kelemen, J. Kondelík , J. Smejkal - J. Mandát, L. Sedlák, R. Červenka - M. Kaut, V. Sobotka, R. Kousal - J. Stránský, D. Rákos, J. Lauko - T. Vondráček

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

8. 4. 2026 18:30
K. Vary : Třinec
Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:1
Sparta
Třinec
3:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

