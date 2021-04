Nedvěd: Liberec je zatím jasně lepší. Sparta musí vyhrát, jinak je konec

Co s tím Sparta může udělat?

Série se dají otočit velice rychle a otáčí se jedním špatným faulem, jedním špatným střídáním. Nebo nějakou tečí. Pravda ale je, že Sparta momentálně tahá za kratší konec, o tom žádná. Liberec byl v obou zápasech v Praze lepší a zaslouženě vede. Fakt se to ale může hrozně rychle obrátit. Stačí, aby Sparta ve třetím zápase vyhrála a zase bude všechno trochu jinak.

Bulíř góly pokořil Spartu i Nedvědův rekord. Máme velkou šanci, říká

Rozhodne třetí zápas?

Bude extrémně důležitý pro oba mančafty. Jestli Liberec vyhraje, tak je to 3:0 a ne že by to nešlo, ale pro Spartu by bylo hrozně těžké vyhrát čtyři zápasy v řadě. Když Sparta vyhraje, tak jí to naleje krev do žil.

Jedno je jasné: Sparta bude muset začít hrát jinak, Liberec ji má přečtenou.

No, teď je otázka jak. A jestli není Liberec nad jejich síly. První dva zápasy to tak bylo. To není tak, že mávnete proutkem nebo že někdo něco řekne a začnete hrát jinak. Sparta hrála v prvních dvou zápasech, jak nejlíp uměla a bohužel to na Liberec nestačilo. Ale to neznamená, že sérii nemůže obrátit. Bude se ale muset zlepšit ve všech směrech.

Očekáváte, že Sparta prostřídá brankáře? Že tím bude sázet na impulz?

Nemyslím si, že bude měnit gólmany. Jestli se nepletu, tak Machovský chytal za poslední měsíc jeden zápas. A to je docela těžké naskočit do play off. Myslím, že Salák bude v bráně a buď s ním vyhrajou, nebo s ním padnou. Tak to vidím já, ale sleduju to zpovzdálí jako reprezentační manažer, který pozoruje potenciální posily.

Co může Sparta změnit?

Každý zápas je jiný, začínáte zase od nuly. Můžete změnit taktiku, ale Sparta se bude muset zlepšit na všech frontách, aby s Libercem mohla držet krok. Může jí pomoct náhoda: třeba nahozený puk, který letí do rohu, trefí někoho do zadku a je z toho gól. Sparta minule dala gól, který jí neuznali. Mohlo to být 1:1 a mohli třeba vyhrát. I když byl Liberec lepší. Ve finále se i takové zápasy dají vyhrát. Takové zápasy otočí celou sérii. Zopakuju ale, že bylo evidentní, jak byl Liberec v obou zápasech lepší ve všech směrech.

Ukázalo se, že je Liberec semknutější, odhodlanější, že jede jako jeden tým?

Nevím, těžko říct. Nemyslím si, že by kluci ze Sparty chtěli míň než kluci z Liberce. Ale přišlo mi, že Liberec byl takový houževnatější, jely jim nohy, byli jak vosy. Byli všude. Sparta získala puk a během vteřiny u nich Liberec byl a neměli klid na hokejce na rozehrávku, na což byli v základní části zvyklí. Play off se posouvá hlavně v rychlosti a pak je otázka, jestli si mužstvo dokáže najít další rychlostní stupeň a hrát takhle šedesát minut. Tohle Liberec dokázal, byl nepříjemný, nedal sparťanům oddechnout, nedal jim čas a prostor, který by potřebovali. Takže je otázka, jestli to dokáže Sparta Liberci vrátit.

Vyjádření libereckých hráčů po druhé výhře zůstávala při zemi. Například Bulíř zdůrazňoval, že není vůbec rozhodnuto. Není cítit žádná extra euforie. Je to dobré znamení pro Bílé Tygry?

Jo, už dlouhodobě tam mají vynikající mužstvo. Není žádný důvod k nějaké oslavě. Kluci se musí určitě cítit moc dobře, ale všichni vědí, že není konec. Znají sílu Sparty. Stačí trochu polevit a série se může hodně rychle obrátit. Pro Spartu to bude ale hrozně těžké. Třetí zápas rozhodne o sérii. Tedy pokud vyhraje Liberec. Když vyhraje Sparta, tak to bude pořád otevřené.

Troufl byste si tipovat?

Těžko říct. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by Sparta měla Liberec porazit. Ale každý zápas je jiný, každá třetina může být jiná. I když tomu tak zatím nebylo. Pro Spartu je to zápas o všechno a budou se muset vymáčknout. Buď to vyjde, nebo ne.

A co vaše srdce, jak to máte hozené?

Já jsem vždycky říkal, že Liberec je moje srdcová záležitost a na tom se nikdy nic nezmění. Ale v mé pozici tady nejsem v roli fanouška, ale v roli generálního manažera, který hlavně sleduje hráče, kteří by eventuálně mohli reprezentovat na mistrovství světa.

Kteří hráči vás z obou týmů zajímají?

Na každé straně máme potenciální posily, ale teď to nemá cenu řešit, necháme tomu volný průběh. Teď je potřeba nechat klukům klid. Až ten čas nastane, tak budeme vybírat z obou mančaftů.