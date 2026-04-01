Tipsport extraliga 2025/26

Brankář Lašák: Pardubice mají Spartu na lopatě. Sympatičtější mu je přístup Liberce

Marek Votke
  16:16
Hokejové Pardubice a Sparta na sebe v extraligovém play off narazí po dlouhých devatenácti letech. Naposledy to bylo ve finále v roce 2007, na které zavzpomínal tehdejší gólman Východočechů Ján Lašák.
Ján Lašák inkasuje gól ve finále 2007 se Spartou.

Ján Lašák inkasuje gól ve finále 2007 se Spartou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Gólman Ján Lašák v brance Pardubic
Liberecký gólman Ján Lašák zasahuje před najíždějícím Radoslavem Tyborem z
Slovenský brankář Ján Lašák mává v Liberci divákům při slavnostním ceremoniálu...
Slovenský brankář Ján Lašák přijímá v Liberci gratulace při slavnostním...
14 fotografií

Ve spojení se slovenským brankářem Jánem Lašákem zůstane v paměti všech pardubických fanoušků především rok 2005, kdy na Pernštýnském náměstí společně slavili titul.

Nechybělo ale moc a o dva roky později se mohlo všechno opakovat. Ve finále 2007 však tehdejší Moeller narazil na rozjetou pražskou Spartu a Ondřeje Kratěnu s Tomášem Netíkem. Sparta vzala Pardubicím úvodní dva zápasy na jejich ledě a dokráčela pro zatím poslední mistrovský titul.

„Pořád mě to mrzí. Měl jsem tenkrát pokles formy a uteklo nám to. Mohl jsem udělat víc,“ ohlíží se Lašák v rozhovoru pro iDNES.cz

Jak vidíte letošní semifinále?
Sparta to bude mít těžké. Jednak je na straně Pardubic obrovská kvalita, ale hlavně bude unavená z předchozích dvou sérií. Klidně bych řekl, že Pardubice budou mít Spartu na lopatě a postoupí. Jsou odpočaté, mají neskutečný mančaft... Když Sparta vyhraje dva zápasy, tak to bude dost.

Únava? Právě že vůbec, tvrdí kouč Nedvěd. Spartu čeká megasérie s Pardubicemi

Dělají vám dnes Pardubice radost?
Vybraly si nějakou cestu, jdou pro úspěch. Jsem s tím OK, ale musím říct, že je mi příjemnější nějaký pozvolnější progres. Třeba Liberec, vychovává si hráče a krásně jde postupně nahoru. K tomu mám trochu blíž, ale Pardubice prostě chtějí vyhrát.

Finále v roce 2007 vám pořád leží v žaludku?
Dobře si pamatuju na první zápas, když David Havíř v prodloužení nedal jasný gól do prázdné brány. Tam se to trochu zlomilo. Sparta nás válcovala, já jsem se ke konci série sice dostal zpátky do formy, ale už bylo pozdě.

Jak vám bylo, když Havíř minul?
Byl to první zápas, takže jsme to nijak extra neřešili. Druhý den ráno jsem si z Davida dělal legraci, jak to mohl nedat, ale musím říct, že jsem si to zkoušel a taky jsem netrefil. Někdy se to prostě stane. Ve finále není čas podobné věci řešit, musíte makat dál.

Gólman Ján Lašák v brance Pardubic
Liberecký gólman Ján Lašák zasahuje před najíždějícím Radoslavem Tyborem z Pardubic.
Slovenský brankář Ján Lašák mává v Liberci divákům při slavnostním ceremoniálu k vyvěšení jeho dresu pod strop arény.
Slovenský brankář Ján Lašák přijímá v Liberci gratulace při slavnostním ceremoniálu k vyvěšení jeho dresu pod strop arény.
14 fotografií

Daleko horší bylo, že jste pak doma nezvládli ani druhý zápas...
Ano. Sparta se dostala na koně a už jsme to pak měli strašně těžké. Michal Sivek odvedl obrovský kus práce.

A taky Ondřej Kratěna, který vám v sérii dal šest gólů...
Sparta měla fakt obrovskou ofenzivní sílu. Musím zmínit i Tomáše Netíka, ten hrál taky skvělý hokej.

Napadlo by vás tehdy, že to může být pro Spartu na dlouhou dobu poslední titul?
Tenkrát jsem nad tím vůbec nepřemýšlel. Člověk hlavně řešil smutek po prohraném finále. Vždycky jsem to měl tak, že jsem hodně slavil výhry, ale po prohrách jsem byl taky daleko smutnější než ostatní. Ale zpětně bych to asi neřekl, je to vlastně nesmysl. Na druhou stranu jsem ovšem rád, že jsem to Spartě s Libercem v roce 2016 překazil. (směje se)

Ján Lašák při slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop...
Plakát při slavnostním ceremoniálu Jána Lašáka v Liberci k vyvěšení jeho dresu...

Ján Lašák při únorovém slavnostním ceremoniálu v Liberci k vyvěšení jeho dresu pod strop arény.

Když jste se v sérii s Pardubicemi dotáhli na 2:3, věřili jste v obrat?
Když prohráváte 0:3, tak nemáte co ztratit. Uvolnili jsme se a řekli jsme si: OK! Možná prohrajeme, ale ještě to zkusíme a nenecháme Spartě nic zadarmo. Šestý zápas byl těsný (2:0), měli jsme šanci až do konce.

Po prohraném finále zavládl smutek, ale zpětně člověk stříbro docení, ne?
Historie si pamatuje jenom vítěze. Vzpomenete si na partu, zážitky z té sezony, ale pořád jsem zklamaný. Mohl jsem udělat ještě něco víc, abychom uspěli. Ale česká liga byla vždycky strašně vyrovnaná a každé finále je odměnou za tvrdou práci v celé sezoně.

Střet mocných, zase nenápadný Třinec. Jak vypadá extraligové semifinále? A co čekat?

Je děsivé, že pět lidí z Pardubic, kteří finále v roce 2007 zažili, už je dnes po smrti (GM Zbyněk Kusý, trenér Miloš Říha, kapitán Miroslav Hlinka, obránce Martin Čech a brankář Adam Svoboda). Dá se k tomu něco říct?
(zamyslí se) Je to strašně smutné... Život nám utíká mezi prsty. Teď mi nastala smrt v rodině, takže to opravdu hodně prožívám. Když člověk ztratí někoho blízkého, tak se mu změní život. Je to škoda, ale nedá se s tím nic dělat. V tomto případě (Pardubic) šlo o velmi mladé lidi, to se nemá dít.

Semifinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
1:1
Sparta
Třinec
2:0
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Hráči Sparty v čele s kapitánem Filipem Chlapíkem slaví postup do semifinále...

Hokejisté Sparty vyhráli v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále play off extraligy v Plzni 1:0 a postoupili do semifinále, ve kterém se utkají s Pardubicemi. Jediný gól zápasu vstřelil na začátku druhé...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Jaký tohle dává smysl? Bratři Tkachukové se podivují nad Světovým pohárem v Praze

Brady (vpravo) a Matthew Tkachukovi se radují z gólu proti Kanadě na Four...

Finále Světového poháru by se mělo hrát ve Spojených státech. Tuhle myšlenku nadnesli američtí hokejisté a bratři Matthew a Brady Tkachukovi ve svém podcastu Wingmen. Naráželi v něm i na výběr Prahy...

Zacha, Pastrňák a Chmelař v NHL bodovali, Vladař byl třetí hvězdou duelu

Owen Tippett (74) a Dan Vladař (80) oslavují výhru Philadelphia Flyers.

Hokejisté Philadelphie si vylepšili šance na postup do play off díky nedělní výhře 2:1 po prodloužení nad Bostonem. Jediný gól Bruins vstřelil Pavel Zacha za asistence Davida Pastrňáka, gólman vítězů...

6. dubna 2026  7:04,  aktualizováno  8:16

Islanders propustili trenéra Roye, Ritticha s Palátem má dostat do play off DeBoer

Peter DeBoer na lavičce Dallasu.

Brankář David Rittich a útočník Ondřej Palát mají v New York Islanders nového trenéra. Vedení týmu krátce před koncem základní části NHL odvolalo Patricka Roye a na jeho místo jmenovalo Petera...

5. dubna 2026  20:03

Snížil a mohl i rozhodnout. Ale Frodo skočil po puku jak tuleň, líčil Cienciala po obratu

Třinecký útočník David Cienciala se raduje z gólu.

Extraligové play off mu sedí. Jedenáct utkání čekal, než dá gól, a nyní se prosadil v minulých třech utkáních za sebou. Útočník třineckých hokejistů David Cienciala přispěl k rozhodující...

5. dubna 2026  13:24

Nové české jméno v NHL? Věřím, že na to mám! Hrabal je konkurencí i pro krajany

Premium
Český gólman Michael Hrabal stál v brance národního týmu na šampionátu juniorů.

Obrovitánská naděje. Rozměrově i vyhlídkami. Český hokejový brankář Michael Hrabal je po podpisu smlouvy s Utahem zase o něco blíž k NHL. Jak ale on sám avizuje: „Jsem na startu maratonu.“

5. dubna 2026

Tisíc zápasů bez přerušení. Obránce Burns nechyběl v NHL v sestavě dvanáct let

Obránce Colorada Brent Burns v utkání s Dallasem.

Brent Burns odehrál jako první obránce v historii NHL tisící utkání v řadě bez přerušení. Jednačtyřicetiletý Kanaďan jubileum oslavil v sobotu a spoluhráči z Colorada včetně Martina Nečase mu ho...

5. dubna 2026  11:43

Nečas dal vítězný gól Colorada, Chmelař se trefil za Rangers. Slavili i Vejmelka a Dobeš

Artturi Lehkonen (62) a Martin Nečas slaví gól Colorada v utkání s Dallasem.

Útočník Martin Nečas posunul v NHL Colorado gólem v 51. minutě k výhře nad Dallasem, trefu slavil také Jaroslav Chmelař v dresu New York Rangers. Brankář Karel Vejmelka podržel Utah při výhře ve...

4. dubna 2026  21:24,  aktualizováno  5. 4. 9:14

Barikáda padla, Havelka je na baráž zpátky: Já pro Litvínov i umřu

Chomutov - Litvínov, hokejová příprava, Martin Havelka v litvínovském dresu.

Obřadně přičichl k litvínovskému dresu, šatnou se rozezněl aplaus. Hokejový srdcař, bijec a živel Martin Havelka je zpátky ve žluto-černém, aby pomohl k barážové záchraně extraligy. On, který se v...

5. dubna 2026  8:30

Nebyli jsme na zápas dobře připravení. Sparta chtěla víc, uznal Sedlák

Sparťanský brankář Jakub Kovář zasahuje proti Lukáši Sedlákovi z Pardubic.

Poslední minuty prakticky neslezl z ledu. Kapitán pardubického Dynama Lukáš Sedlák chtěl napodobit výkon sparťana Michala Řepíka a druhým gólem poslat druhé semifinále do prodloužení. Zůstalo však...

5. dubna 2026

Jak Třinec ukradl bod. Kovařčík plácl do puku a dokonal obrat: Ani jsem to neviděl!

Třinecký Michal Kovařčík slaví rozhodující gól ve druhém semifinále proti...

To byla jízda. Třinečtí hokejisté opět ukázali obrovskou sílu. Ve 37. minutě druhého semifinále extraligy prohrávali s Karlovými Vary 1:4, ale třemi góly během 129 vteřin ještě do konce druhé třetiny...

4. dubna 2026  22:37

Řepík zastavil půst a zařídil Spartě první bod. Kluci padali po hubách, těšilo ho

Michal Řepík ze Sparty (vpravo) slaví s Aaronem Irvingem trefu proti Pardubicím.

Na sparťanské straně byste nenašli hokejistu, který by se o vítězství v druhém utkání semifinálové série proti Pardubicím zasloužil více. Výhru 2:1 dvěma góly zařídil útočník Michal Řepík. „Snažím se...

4. dubna 2026  21:34

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

4. dubna 2026  20:43

