Salákova premiéra s bodem. Nechtěl jsem vypadat jako největší blbec, smál se

Hned v polovině první třetiny svého debutu za Spartu si brankář Alexander Salák prožil pernou chvilku. Vydal se za branku, kde upadl a jeho brankoviště zůstalo proti náporu Komety prázdné.

„Nějak mi tam upadlo tělo. Asi by to nebyl dobrý start, kdyby mi to tam Holas (Petr Holík) zasunul. On to ale nechtěl dát. Je to dobrý kluk,“ rozesmál se 34letý rodák ze Strakonic v rozhovoru s novináři.

V podobném tónu odpovídal na většinu otázek.

Jste spokojený se svým výkonem?

No, nic moc, ale zaplaťpánbůh za ty dary! (smích) Jsem rád, že to mám za sebou. Máme bod, kluci hráli dobře, dotahovali Kometu a byl to docela hezký zápas.

Hořava: Salák si určitě zachytá Sparťanský trenér Miloslav Hořava byl s výkonem nového muže v brankovišti Pražanů spokojený. „Salák to měl těžké, byl hozen do vody a myslím si, že odchytal solidní utkání. Podržel nás, chytil penaltu, byly tam i další těžké situace. Chytal dobře,“ řekl Hořava.

Zároveň připustil, že po svém opožděném nástupu do sezony Salák potřebuje ještě čas, než bude ve stoprocentní formě. Sparta mu dopřeje prostor pro vybudování herní pohody v dalších zápasech. „Uvidíme, jestli ty zápasy přijdou v řadě za sebou, nebo postupně, ale určitě jich odchytá víc,“ řekl Hořava.

Vypadalo to, že ani pád za brankou s vámi neotřásl, a počínal jste si sebejistě. Hned poté jste vyjel do pole na rozehrávku.

Nějak jsem o tom moc nepřemýšlel a šel jsem na to znovu.

Cítil jste se během utkání dobře, rozchytaně?

Mně dneska přišlo, že jsem byl vedle jak ta jedle. Zaplaťpánbůh, že kluci hráli dobře, prakticky nepouštěli Brno do větších šancí. Ale Kometa tam má dobré kluky, takže dokázala využít i to málo, co měla.

Co jste říkal úrovni zápasu?

Jak říkám, po delší době jsem chytal. Jsem rád, že to mám za sebou, byl jsem poměrně dost nervózní. Aspoň nějak to dopadlo, jestli jsem klukům pomohl nevím, spíš oni pomohli mně. Je dobře, že z Brna jedeme s bodem a ne s prázdnou.

Z čeho jste byl nervózní?

Dlouho jsem nehrál, takže byl zápas specifický. Nechtěl jsem vypadat jako ten největší blbec.

Dlouho jste se držel s jedním inkasovaným gólem. Byl jste od třetí třetiny víc unavený, že jste dostal další tři?

Ne, nebyl jsem unavený. Jen jsem se modlil, ať modří kluci nezačnou střílet. No a oni začali. (smích) Jsem rád, že jsem zápasem prošel, nebylo to jednoduché a jsem rád, že je to za mnou.

Zleva Petr Holík z Brna, padající brankář brankář Sparty Alexander Salák a David Němeček ze Sparty.

Tušíte, jaký bude plán v nasazování brankářů ve Spartě, a kdy si zachytáte znovu?

Nechci se dívat tolik před sebe, chci to odmakat na Spartě. Když budu druhej, tak budu na sobě pracovat tak, abych týmu pomohl. Jestli ne ze startu, tak potom v konci sezony. Nesoustředím se na to, jaká bude nominace příště. Co řekne trenér a koho určí, ten půjde do zápasu.

Jak se vám vypjatý zápas chytal před prázdným hledištěm?

Soustředil jsem se na svůj výkon. Jsem docela rád, že na mě lidi neřvali, že jsem čuně… Tohle tady řvou, že? (usmívá se) Je fajn, že na mě nikdo neřval a nelil na mě pivo. Byl jsem docela spokojený, že jsem na to dneska měl klid.

Emoce ale v utkání byly, a velké.

Říkám, byl to dobrý zápas. Kluci z Brna hráli dobře. Byl to dobrý špíl.