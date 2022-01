Posila z KHL. Kladno přivádí někdejšího ruského reprezentanta Arzamasceva

Arzamascev už s kladenským mužstvem v pondělí trénoval. Rytíři využili faktu, že po odchodu Daniela Ciampiniho do italského Bolzana se jim na soupisce uvolnilo jedno místo pro cizince. A zalovili v Rusku.

Během své dosavadní kariéry prošel téměř stokilový obránce Novokuzněckem, Jaroslavlí, CSKA Moskva, Čerepovcem, Ufou a Jekatěrinburgem, za který hrál od úvodu minulé sezony. Rusko reprezentoval na světových šampionátech do osmnácti i dvaceti let, v seniorském národním týmu se naposledy představil v únoru 2019 na švédských Beijer Hockey Games v rámci Euro Hockey Tour.

Nyní se vydává na premiérové zahraniční angažmá.

„Přicházím na Kladno z klubu, který se v KHL pravděpodobně neprobojuje do play off. Byly tam ještě nějaké další věci, kvůli kterým jsem se rozhodl změnit klub. Jsem rád, že jsme se domluvili s Kladnem. Udělám všechno, co bude v mých silách, abych pomohl Rytířům k záchraně,“ pronesl Arzamascev pro klubový web.

V KHL sehrál celkem 642 zápasů včetně vyřazovacích bojů a nasbíral 137 bodů za 47 gólů a 90 asistencí. V současné sezoně zaznamenal během 17 duelů v dresu Jekatěrinburgu jednu asistenci, naposledy nastoupil 29. prosince při prohře 1:5 s Kazaní.

„Máme na Zachara velice dobré reference, což potvrzuje i to, že hrál tolik let stabilně KHL. Je mu teprve devětadvacet let, takže by měl být kvalitní posilou,“ sdělil kladenský trenér David Čermák.

Rytířům se v poslední době daří. Bodovali už pětkrát v řadě, v neděli si navíc vyšlápli na pražskou Spartu. V tabulce jsou stále předposlední, na Zlín mají však už náskok 14 bodů.